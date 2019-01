SUCESOSY MÁS

Por Ramón Álvarez García

LA FAMILIA DE CHOFERES CTM SE REUNIÓ EN BAHÍA DE BANDERAS CON LA REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR ANTONIO SERRANO Y EL LIDER ESTATAL AVELINO AGUIRRE MARCELO. Un evento que sin duda alguna causó revuelo este pasado fin de semana, fue la reunión de los integrantes de todo el Estado, donde se vieron taxis, Combis y camiones de Volteo, los dirigentes y líderes se UNIERON EN UNO SOLO. En Punta de Mita, el escenario fue impresionando AVELINO AGUIRRE MARCELO, ELEAZAR ÁVALOS, ARNOLDO, AMAYA Y EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO ANTONIO SERRANO. La algarabía generalizada y la fortaleza de esta gran Central Obrera de Trabajadores de México CTM, provenientes de todos y cada uno de los 20 Municipios, los choferes y emprendedores del Sindicalismo, fueron nombrados los TAXISTAS, CONDUCTORES Y OPERADORES, todos y todas reunidos ahí mostraron el beneplácito y la Camaradería………TRÁNSITO DEL ESTADO DESAPARECE Y SERÁ INSTITUTO DE MOVILIDAD. Ante el Peno de la Reunión con Transportistas de la CTM, el licenciado Antonio Serrano Guzmán, anunció dicho cambio de estafeta y de la misma reconoció que, ha sido preocupación y ocupación de la Autoridad Estatal el revisar y darse cuenta que había TARJETONES, para que funcionaran y la verdad absoluta es que NO, eran nada, tan solo documentos con datos que no contenía información para que cierta unidad trabajara, todo era FALSO, por eso la indicación del Gobernador Antonio Echevarría García, fue que se destruyeran y se levantara un censo para tener la certeza de que SÍ había transporte bien regularizado y resultó ser la más clara y legal la CTM, por ELLO, es reconocida y avalada por el Gobierno del Estado como una de las más fuerte………..QUIEN QUIERA SER POLÍTICO AHÍ ESTÁN LAS PUERTAS ABIERTAS PARA QUE SE VAYA. De una manera consistente y directa, NO, pudo ser más consciente la CONVOCATORIA, de ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, quien puso el dedo en el renglón, en el sentido de que muchas y muchos son los que YA, andan de “calientes” queriendo aventarse a la aventura POLÍTICA estando con una responsabilidad como Servidores Públicos o Funcionarios y desde sus oficina, presupuestos, personal y vehículos los están utilizando como trampolín para llegar a ser tomados en cuenta como los que pueden y quieren ser adoptados para una posición en su futuro, por lo cual el Jefe del Ejecutivo, se les adelantó y les puso las cartas sobre la mesa en este sentido, y los CONMINÓ a que quienes se sientan capaces para buscar un cargo político, que lo hagan pero, fuera de sus cargos que RENUNCIEN y se vayan a buscar lo que quieran sin cargar sus aspiraciones al Erario Público ni los beneficios que les otorga ser Colaboradores de su Administración, ASÍ de sencillo se las puso el Mandamás de Nayarit………..POLICÍA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA TRONÓ GUARIDA DE MALANDRINES. En una Operación sin tanto aspaviento ni protagonismo, los uniformados que prestan sus servicios en el Municipio vecino de Bahía y al mando del Ingeniero ARTURO DÁVALOS PEÑA, se trasladaron a cierto lugar y sin más levantaron varios colchones, palos y sábanas que se utilizaban como Centro de Operaciones de los asaltantes, rateros, viciosos y gente que se dedicaba a hacer de las suyas en contra de sus conciudadanos, y alertados por la Gente, se decidieron las Autoridades a actuar y quietarles su lugar donde había varios objetos destartalados como abanicos, bocinas y otros que seguramente y sin ser SAURINES, se llegó a la conclusión que eran todo el desecho de lo que habrían robado y ahí desbaratado para posteriormente vender las piezas, por lo tanto este golpe a los MALANDRINES, apenas inicia y se seguirán buscando estos lugares asentados para cometer ilícitos……..DESAYUNO ENTRE AMIGOS EN EL MARÍA MAGDALENA. Hoy al filo de las 9 de la mañana habrán de reunirse los Amigos, Compadres, Simpatizantes y Diversos Grupos que durante el año de 1999 y en pasado 2018 llevaron al triunfo electoral a Antonio Echeverría Domínguez como Gobernador del Estado y el año pasado a Antonio Echeverría García de igual manera a Administrar los Bienes Públicos de nuestra Entidad Federativa, por lo cual cada año es esta celebración denominada DESAYUNO- ENTRE AMIGOS DE TOÑO ECHEVERRÍA, seguramente que Políticos y Empresarios de ese tiempo y del actual habrán de estar presentes para estar vigentes al igual que los integrantes de diversos institutos, pues la primera ocasión AED, convenció a todos y cada uno de los Líderes o Dirigentes para hacer la COALICIÓN para ser Ejecutivo Estatal y el año pasado, también con otro movimiento similar llevó de nueva cuenta hacer realidad hacer llegar a su hijo a Gobernar Nayarit…EN PAZ DESCANSE CARMEN MEJÍA, UNA GRAN MUESTRA DE LO QUE ES, FUE Y SERÁ PRENSA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, haciendo un poco de recuento, La Tía, Chío, Esperanza, Carmen, Lola, una hermana de Chío y otras que se me borran, CARMEN EPD, estuvo de Secretaria de YEYO, Ezequiel Parra, Luis Ruiz y pues hace varios ayeres, yo la vi entrar a Prensa y la traté por mucho tiempo, ya está con Dios y con la Virgen de Guadalupe, “EPD Carmen sólo te nos adelantaste, por allá nos veremos, cuando Dios así lo quiera”.