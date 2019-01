SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

GOBERNADORES DE JALISCO Y NAYARIT CONURBADOS Y A LA VEZ RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD, EMPLEO Y EDUCACIÓN. De una forma cordial sencilla y con mucha voluntad Antonio Echevarría y Enrique Alfaro. (Sí observan un poco, son las misma iniciales solo que volteadas. AE y EA) bueno lo importante es que, bajo una firma de colaboración habrán de instalarse algunas cámaras de vigilancia y otras situaciones para que el C4, funcione más y mejor, porque aseguraron AMBOS Mandatarios que Jalisco y Nayarit, por Bahía de Banderas y por Puerto Vallarta la cercanía era tan solo un puente PERO, que de la misma manera las prevenciones y como EMPRESARIOS, sabían lo que ello significaba, por lo tanto las mejorías y avances deben ser de YA, y evitar el burocratismo en las acciones que vengan a emprender lo que les conviene para que haya una real CONURBACIÓN entre ambas Entidades, ya que, es benéfico para todos en este sentido por lo que FUE signado dicho documento en Nuevo Vallarta Nayarit, estando presentes también los Presidentes Municipales, ARTURO DÁVALOS Y JAIME CUEVAS……….A VER, A VER CON MANZANITAS QUE ALGUIEN LE EXPLIQUE A LA REGIDORA AIDE SALDAÑA. No se hace entender o ni ella misma se entiende, en el sentido de NO, darse cuenta a tiempo o por IGNORANCIA lo que firma, no le encuentra entrada ni salida, PUES simple y llanamente hace unos días me preguntó “Cuánto te vas a llevar o cuánto te va a tocar de los más de 7 Millones de pesos que APROBAMOS PARA PRENSA, es una millonada” a lo que sinceramente me sorprendió y le contesté “ Regidora esos millones que usted menciona NO, son para Ramón Álvarez, Francisco Villa o para otros compañeros, ese dinero o millonada es para pagar a todos y cada uno de los Trabajadores, de PRENSA OFICIAL, Burócratas, de contrato, publicidad en Radio, Redes Sociales y no sé qué más porque no soy el Jefe ni coordinador, ni tampoco sé cuánto se gasta, en mantenimiento del equipo o insumos de oficina” a lo que me contestó SERÁ? Por ello habrá quien le explique, con manzanitas detalle a detalle en lo que se gasta o estará muy complejo para sus conocimientos, sacar cuentas y fijarse los montos, así como el pensar un poquito que para ESO les pagan en el Ayuntamiento a los Regidores, en analizar, discutir y aprobar o primero Aprueban, discuten y analizan y luego se les olvida como el caso, de AIDE SALDAÑA?………..TREINTA Y DOS ESTADOS Y PARTE DE LA UNIÓN AMERICANA PARTICIPARÁN EN EL TORNEO CHARRO. En efecto resulta impresionante la información otorgada por estas personas que se dedican a hacer, Las Manganas, Escaramuzas que participan, las diferentes asociaciones del País, el que haya sobresalientes ejemplares de caballos y trajes, los lugares como la ARENA VALLARTA, el que den impulso económico a Puerto Vallarta el anfitrión en esta ocasión, el ocupar habitaciones de grandes y medianos hoteles, la gastronomía, el combustible, lo que requieren los animales en su estancia, baño y comida especial, así como los estacionamientos para el transporte de personas como de la jaulas o remolques de las bestias, toda una GAMA de dinero que se quedará en PV y que serán alrededor de 4º millones de pesos en cuestión de cuatro o cinco días, todo bajo el 8° TORNEO CHARRO INTERNACIONAL, donde 32 Estados Unidos Mexicanos y DOCE de Estados Unidos de Norteamérica, con precios populares, un lugar estable y espacioso, así como transporte Urbano y Taxis……….GLORIA NUÑEZ NO ENCUENTRA LA BRÚJULA EN COMPOSTELA. A últimas fechas se anda peleando con todos, desde los que le hicieron llegar a Presidenta Municipal, hasta con su vecinos, en cuestión Política, quien no entienda o se suma a su voluntad, es de inmediato etiquetado como ENEMIGO DE COMPOSTELA, tal parece que ella no se debe a sus Gobernados y de ninguna manera busca la situación mediática ni de consenso, todo está siendo llevado como un CAPRICHO, de la chaparrita que llegó como la espuma de SALVO y a estas fechas se está desintegrando así como llegó, que sus asesores no le dicen lo que hay que hacer o será que no entiende razones o no le anuncian lo que la ciudadanía quiere, que la atención hacia grupitos o grupotes es la misma situación, que debe de dialogar en lugar de enfrentar, sinceramente que COMPOSTELA, salió de un matrimonio Gobernado por el marido y en esta nueva etapa de Gobierno Municipal, también el que manda es el marido de la Alcaldesa, Pues veremos en que para, si puede más la cerrazón que la obligación de llevar la fiesta en paz o navegar bajo turbulentas en pésimas decisiones muy lejos de lo mejor para la Autoridad como para su Pueblo?