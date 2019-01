SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

JAIME CUEVAS TRANSFORMÓ LA VIDA DE LOS HABITANTES DE LO DE MARCOS Y CRUZ DE HUANACAXTLE. Algo que para muchos son dos tres cuadras, que cuestan millones, nada más porque están bonitas, DIJERON algunos, sin embargo la escuchar lo utilizado para haberlas hecho como tomas domiciliarias, entronques al drenaje, cableado, lámparas, señalamientos y balizar, se quedaron BOQUIABIERTOS, me imagino que creyeron que solo era nivelar y a echar el concreto hidráulico y YÁ, sin embargo dichas Obras como la calle CAMARÓN, que fue intransitable, donde ni los vehículos pesados podían circular, AHORA, es una bien y bonita vía de comunicación peatonal y vehicular, una añeja petición de la población y sobre todo de los vecinos, lo MÁS importante es que ni un centavo le costó a la gente por esta plusvalía de sus propiedades, ESTO, no merece aplauso ni echarle barba al asunto sino RECONOCER, que el Jefe de Gobierno Municipal, el Galeno CUEVAS TELLO está trabajando y respondiendo a las necesidades de sus conciudadanos, AH Y CON RECURSOS PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO!……….JORGE BENITO RODRÍGUEZ. Secretario de Seguridad Pública Estatal, sin temor a lo que dirán dejó en CLARO, que en varios de los VEINTE MUNICIPIOS, no hay la tan llevada y traída COORDINACIÓN, cada quien acude y trabaja por su LADO, por ello se han detectado, registrado y efectuado alguno hechos delictuosos como, el asalto, robo y secuestros exprés tanto en la Capital del Estado, como en distintos lugares, PERO, serán de inmediato conminados todos y cada uno de los elementos para que reciban adiestramiento, cursos, preparación y estudios, para que de ahí sean sometidos a un Examen de Evaluación y Confianza, que no haya pretexto ni otra salida en el sentido de que, no nos avisaron, cómo nos preparamos, de ninguna manera, TODOS, serán preparados y quien NO, lo acepte se IRÁ de las filas policiacas de Nayarit, NO se permitirán más situaciones que al final se revierten tanto en lo Municipal como en lo Estatal, YA, teniendo las cosas regularizadas, tendremos que contratar si es necesario, más personal, adquirir equipo de comunicación, armas y patrullas, PUES, no es posible estarles pagando y otorgando facilidades, dinero y lo necesario a elementos que no tienen ni la mínima idea de lo que es ser un policía, tenemos que tener un control y personal calificado en las filas de las policías…………TAHUAHUA NO ES HONESTO Y TIENE LARGA COLA QUE PISARLE. Lo anterior se ha visto de manifiesto en varios sitios de internet y de medios de comunicación, NO se sabe a ciencia cierta el que tenga que ver en algunos desvíos y aplicaciones del dinero, lo que SÍ, es cierto sin duda alguna su cercanía con JORGE ANÍBAL MONTENEGRO en la Secretaría de Educación Pública, cuando fungió como titular de la SEP Aníbal, también de que ha trabajado en Registro Civil del Estado, por lo tanto el CHARRO TAHUAHUA, ahora está sentado en un comal muy caliente la lumbre deberá apagarla y mostrar su rectitud, PUES, ahí precisamente TODOS, los que han pasado como Directores de Tránsito y Transportes han salido con la UÑAS muy largas, de ser colaboradores cercanos al que Gobierna el Estado, sin tan siquiera un vehículo SALEN como todos unos POTENTADOS, con varios permisos y por supuesto TAXIS, no se sabe de dónde hacen sus guardadito, para tener y lograr ser PERMISIONARIOS, por lo tanto será una prueba bastante DURA, para TAHUAHUA el ver pasar millones de pesos cada mes y no agarrar la cuota de los TAXIS PIRATAS que se tienen bien localizados, la destartaladas carcachas de camiones que prestan el servicio urbano al igual que la combis de diferentes rutas que les suena el diferencia como que se saldrá la flecha, los asientos o bancas derruidas, las puertas desvencijadas y la pésima imagen de los agentes y comandantes de tránsito que no ven un trabajo digno el ser tránsito, sino un pingue negocio que les da diariamente estar MORDIENDO a la gente extorsionándolos, con o sin motivo, esto y más le espera a TAHUAHUA………… DIÁLOGO CIUDADANO EN PUERTO VALLARTA PARA FRENAR LA DELINCUENCIA MISAEL LÓPEZ. Esta medida es sin duda, una de las adecuadas para escuchar, platicar y buscar la solución al grave tema de INSEGURIDAD, que se vive sin lugar a dudas lastimando y generando pérdidas estratosféricas de dinero, PUES, el que te roben un celular, una lap top, una reloj, el quebrarte un cristal trasero o delantero de tu vehículo, para sustraer el estéreo, tu cartera o algún otro bien, lo que cuesta un cristal, los espejos laterales, el que te asalten con una navaja o pistola y que SEAN localizables algunos de los MALANDROS , que pasan y te vean con burla y retando porque NO, los denuncias, precisamente es lo que hace falta la DENUNCIA, de cual y cierto lugar están los que ocasionan, el temor y la molestia ciudadana, por ELLO estamos reuniéndonos en los barrios y colonias, más problemáticas de Vallarta, ganándonos la confianza y genera confianza para que nos muestren donde se ubican esta Lacras Sociales, que tanto dañan a las personas de bien, que tanta trabajo dan a la Policía, lo también buscamos las formas de cumplir con nuestra labor de cuidar las integridad física y los bienes de nuestros conciudadanos.