SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

FENECIÓ ENERO Y ENTRAMOS A FEBRERO LOCO, NO OLVIDE QUIEN NO ES DE NAYARIT O BAHÍA NO TIENE TOS O GRIPA…AEG ENTREGÓ A 80 FAMILIAS 150 MIL PESOS EN SANBLAS. Especialmente a los que se dedican a la venta de exquisitos y ricos mariscos en las ya tan famosas RAMADAS, pegadas a la PLAYA, una promesa de Gobernador Constitucional del Estado, en darles todo el respaldo económico, social y político, ante la Federación para poder bajar los recursos a la GENTE, necesitada para restaurar sus negocios, con baños, utensilios de cocina, mesas, sillas, manteles y darle otra imagen a sus locales hechos de troncos y palmas, lo que YA, es una promesa cumplida en estos días que inicia la Temporada alta del turismo, por ENDE, ya cuentan con el recurso fresco constante y sonante para que den un más y mejor servicio a sus conciudadanos, locales, Nacionales y Extranjeros, así pues a dar una atención esmerada para que los consumidores, regresen y a la vez recomienden la preparación, atención y amabilidad a sus clientes………..MERCADO MUNICIPAL DE BAHÍA DE BANDERAS EN SAN JOSÉ. Con toda la Alegría y el Entusiasmo de la gente, el Jefe de Gobierno JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, acompañado de sus principales colaboradores y Regidores, PÙSIERON los primeros bloques de lo que será una gran extensión para tener Patio de Servicios, Cajones de Estacionamiento para vehículos que vayan a comprar lo que ahí se expenderá, oficinas administrativas, una plazoleta, once puestos de comida, 41 locales para diversas vendimias, Die y nueve Canastillas para depositar la basura, seis almacenes para tener lo que los locatarios guarden sus productos, dos cuartos fríos de diferente tonelaje, una caja de seguridad y evitar que los malhechores o rateros hagan de las suyas, una caseta de policía y una subestación de Energía Eléctrica para que no haya fallas o falta de la luz para los locales, todo esto con una inversión de 17 Millones Setecientos 50 mil pesos, dicha construcción si el tiempo lo permite estará funcionando el mes de Agosto próximo o sea en 7 meses a partir de la fecha, habrá mano de Obra, temporal y posteriormente fija, pues lo locatarios y los demás servicios, requerirán de auxiliares y ayudantes, por CIERTO la Administración y la entrega de locales será vigilada y supervisada por el Ayuntamiento de Bahía de Banderas…………..EMPRESAS PRIVADAS HICIERON SU AGOSTO DURANTE MUCHOS AÑOS CON EL MENTADO INFONAVIT. Dichas molestias y abusos registrados en todo lo largo y ancho de Entidades como NAYARIT, en contubernio con los Poderes del Supremos Tribunal de Justicia, donde los CORRUPTOS Magistrados, Jueces y Secretarios, así como las firmas de los Despachos debidamente etiquetados hacían expedientes Judiciales contra los indefensos derechohabientes, para sacarles fuertes sumas de dinero que al ser llamados o citatorios Judiciales, amedrentaban o amenazaban a los usuarios de los que tienen casas o departamentos del INFONAVIT, para hacerlos que depositaran meses de atraso, so pena de ser DESALOJADOS desconociéndoles sus derechos y sumas que ya habían abonado, llegando al caso de llevar “ Mandamientos Judiciales” para quitarles sus propiedades y hacer escrituras a nombre de los compradores que los hacía dueños o propietarios del inmueble y varia gente se quedó en la calle, sin que los nuevos compradores se diesen cuenta que estaban siendo FRAUDEADOS, por lo tanto las investigaciones siguen su curso y quien la haya hecho la PAGARÁ, sentencia la FISCALIA GENERAL DE NAYARIT……..VANDALOS, RATEROS, AMANTES DE LO AJENO, VULGOS RATAS DE DOS PATAS. Continúan haciendo de las suyas contra los Pozos que abastecen de Agua Potable a Colonias, Fraccionamientos y Zonas Rurales de TEPIC, cada semana se registran hechos donde los MALVIVIENTES, cortan los cables que viene de los Transformadores llevando Energía Eléctrica para que las bombas sumergidas envíen a las tubería el vital líquido, sin embargo por cuestiones de cortar los cables y que se queman para sacar el cobre en el mercado negro es vendido, mientras las Autoridades Municipales y Estatales NO, pueden con este problema, tal parece que JULIO CÉSAR BETANCOURT GARCÍA, está siendo rebasado por la lacras que poco les importa dejar sin agua potables a sus mismas casas o familiares, es necesario VIGILAR, DETENER Y HASTA DARLES UNA BUENA TUNDA a estos inconscientes ladrones, que a cambio de unos pesos dejan sin agua a miles de personas