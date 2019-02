Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Gobiernos transparentes y con trabajo en equipo

No cabe duda que al llegar a los 30 años Bahía de Banderas comienza a cambiar de ser un municipio con poblados dispersos, en donde tres de ellos se están uniendo debido a su intenso crecimiento, en donde los avecindados ya captan con emigrantes de todos lados del mundo, entre ellos guerrerenses, chiapanecos y oaxaqueños, los que atraídos por el empleo llegan, les gusta el territorio, se quedan y hacen crecer pueblos, fraccionamientos, colonias y más que nada sus propias familias, por ello dentro de unos pocos años, por no decir meses, San José del Valle, El Porvenir y San Vicente concentrarán el grueso de la población, ya que existen fraccionamientos enormes como Jardines del Sol, Infonavit San José, Santa Fe, Villas de la Bahía y otros tantos más pequeños, a la vez que El Porvenir que reúne a colonias que han nacido por la necesidad de la gente que arriba a “La Tierra Fértil, Mar de Oportunidades”, quienes llegan a trabajar, pero presionan a las autoridades para que sus hijos consigan un espacio en las escuelas, de por sí ya saturadas por los locales, que les otorguen servicios básicos como es calles, agua potable, recolección de la basura, seguridad, alumbrado, drenaje, etc, razón por la que en menos de 15 años Bahía de Banderas triplicó su población por lo que las autoridades municipales tienen que buscar la manera de apoyar a la gente.

Por esto, el doctor Jaime Cuevas Tello, en su segunda vez como alcalde, ha estado de lo más activo en buscar los recursos que le permitan atraer obras y apoyos económicos que le permitan generar lo necesario para que la gente tenga empleo, salud y seguridad, razón por la que hemos visto como el galeno de San José del Valle viaja a todos lados, principalmente a la ciudad de México a “tocar puertas” para que se tengan más y mejores obras, asimismo invitar a los dueños del dinero para que inviertan en crear empresas, además que está atento a las necesidades que ya son de urgente necesidad.

Hemos sido testigos de la entrega de obras del tipo social por todos lados, a la vez el inicio de más que ya no se pueden postergar, como es un mercado municipal como el de San José del Valle, en donde productores del campo, ganaderos y pescadores propondrán a la gente la compra de insumos básicos sin que se tenga que viajar a la ciudad de Tepic, Guadalajara o a la ciudad de México, o sea que lo que los campesinos produzcan en tierras de Bahía de Banderas se ofrezcan en dicho primer mercado, para de esta manera darles ese espacio donde expender sus cosechas, ya que esta región es pródiga en frijol, maíz, mango, sandía y muchas hortalizas, con ello se busca que los productores generen ganancias mayores, ya que al momento los que más ganan son “los coyotes” que se llevan la “gran tajada” y los productores a veces apenas “salen a mano” con sus siembras.

Ahora, con la ya casi hecha conurbación con el vecino Puerto Vallarta, Jalisco, la intensa labor que se hace con el alcalde Arturo Dávalos Peña, la colaboración será directa, para crear líneas de apoyo tanto en Vialidad, o sea transporte público, entre las ideas que se han llevado a la mesa de la negociación es la de crear un servicio público de taxis marino, motivando a que en todos los pueblos costeros, desde el municipio de Cabo Corrientes cruzando Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y alcanzando el municipio de Compostela, travesía que será de lo más atractivo, algo así como el transporte que se hace en Cancún, que lleva pasajeros a Isla Mujeres, Cozumel y otros puntos de aquellos lares.

Puerto Vallarta, Jalisco con una historia similar, pero de más de 100 años, 70 más que Bahía de Banderas lleva un adelanto que el municipio nayarita no ha alcanzado todavía y se están poniendo los ejemplos de lo que puede ser en este lado del río Ameca y de lo que no se ha podido alcanzar los acuerdos.

Dávalos Peña es un gobernante muy inquieto y que tiene además su segundo periodo como alcalde de Puerto Vallarta y ha hecho que la gente le agradezca obras y apoyos que ha llevado a todos los rincones de la geografía vallartense y mantener un municipio tranquilo y con mucha actividad turística.

Por cierto el gobernador Antonio Echevarría García de Nayarit, así como Enrique Alfaro de Jalisco ya “tomaron el toro de los cuernos” para que la conurbación se haga” y buscar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador genere los recursos humanos y económicos para que se haga lo más pronto posible el puente Federaciones, la autopista Jala-Puerto Vallarta, el Libramiento Carretero desde Bucerías hasta Mismaloya, la carretera por el Paso del Guayabo que una San José del Valle con Ixtapa y tantas obras más que están “pendientes” de comenzar hacer.

El gobierno municipal de Bahía de Banderas lanza convocatoria para reforzar la seguridad pública, o sea que busca más elementos policiacos que estarán llegando a la corporación policiaca que dirige el capitán Sergio Dávila y con ello cubrir mejor la vigilancia de los pueblos.