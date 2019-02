Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Locos de Atar y Guerra Sucia

Si creen que estar en alguna responsabilidad de prensa en alguno de los entes del gobierno, sea federal, estatal o municipal les dará poder para siempre, es estar demente, puesto que los puestos apenas duran tres o seis años, o cuatro como esta vez, eso si el patrón los deja llegar al término de su gestión administrativa, pues recuerdo apenas unos años lo que ha sucedido con los que se creyeron las divas de la película, ya que con Ney González Sánchez como gobernador iniciaron como “jefes de la comunicación” Abisaí Barajas, Sandra Martínez para que al final quedará solita y sola Sandra, que la verdad soportó estoicamente severas reprimendas del gobernador, que a decir verdad le aguantó varios errores. Con Roberto Sandoval Castañeda inició el “ricitos de oro” Raúl Rodrigo Pérez, enseguida “el chilango” Rafael Vargas Pasaye y finalizó el Lic. José Luis González, en Bahía de Banderas no cantamos mal las rancheras, con Rafael Cervantes estuvieron tantos que se me olvidan, pero comenzó Víctor Trejo, Guevara Guevara, Luis Alberto Cisneros y finalizó la hija del presidente. Con José Gómez Pérez inició Juan Carlos Cruz y al final “el chileno” Guzmán, ahora con Jaime Cuevas son tantos que ni sabemos quién es el jefe de todos, dicen que es el sobrino de la esposa del alcalde, vamos a ver si “los aguantan” los años que faltan o también los comienzan a recortar, ya que se dice que los 7 millones del presupuesto que hay para prensa y comunicación social no ajusta para pagarles, ya que se destinan millonarias sumas para los de Vallarta, quienes de seguro pueden hacer una exitosa colaboración en Nayarit si es que alguno de los que están al frente quiere continuar con su carrera dentro de la política, dicen que uno de ellos hasta quiere ser gobernador o ya de perdida diputado federal, o tal vez repetir en el puesto que ya está, por eso vemos la enorme circulación por todo Bahía de Banderas y el poder de darle imagen al gobierno municipal en zonas como San Juan de Abajo, la zona sierra y que decir en la costa allá por el rumbo de Lo de Marcos, Higuera Blanca, Punta de Mita o al menos en La Cruz de Huanacaxtle, se habla de que son millones que se destinan a una empresa que ni siquiera tiene presencia real en este municipio. Pero mejor dejemos este tema, pronto con números reales daremos a conocer lo que cada quien recibe y de paso los que trabajan en las redes sociales cuanta cantidad reciben y eso que algunos son simplemente simuladores.

Ah de paso les comento que por ahí anda alguien que es “Candil de la Calle, y oscuridad de su casa” que van al municipio de Compostela y llevan buenas aportaciones que no se quedan en Bahía de Banderas por llevarlas a otros lados, como si los de Compostela pagaran al menos el servicio de la planta de Tratamiento que se ubica en Ursulo Galván, mejor dejemos las cosas como están, “cada quién es arquitecto de su propio destino.”

Lo que no entiendo por qué un periódico como es la Opinión de Bahía, que circula de lunes a viernes, y que aseguran algunos que apenas son 100 los que se imprimen para cubrir 150 suscripciones, ya que por vía internet de manera individual se envían 180, 120 para los puestos de revistas, 130 para los repartidores autónomos, le están haciendo una guerrita para que no regrese al perifoneo a los pueblos, que le piden de manera muy amable al que grababa que deje de apoyarnos, como si eso fuera impedimento para que en estos próximos días ya estarán recorriendo los vehículos por todo el territorio Bahiabanderense “gritando las noticias” ya que nos protege la Libertad de Expresión en la todavía vigente Ley de Imprenta. Les aseguro que en estos 13 años de existir La Opinión de Bahía volveremos a estar en donde vamos a “pellizcarle los huevos” a más de uno, ya que el único diario impreso de Bahía de Banderas volverá a estar en el primerísimo lugar que descuidamos por un tiempo, por eso ahora nos quieren minimizar, no de balde a algunos sienten con su soberbia, que pueden hacerlo. A lo mejor me animo y vuelvo a traer de la ciudad de México a unos amigos “chilangos” que tuvo en aquellos diez años atrás, ya que se quedaron pendientes para cobrar algunas afrentas que les hicieron.

De paso felicito a todas las mujeres por ser hoy el Día Internacional de la Mujer.