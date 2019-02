TripAdvisor reconoce hotelería de Riviera Nayarit con 10 Traveller’s Choice Awards

Las propiedades ubicadas en El Tesoro del Pacífico Mexicano destacan en varias listas de galardones que otorga el sitio especializado en viajes con base en los comentarios y reseñas de los turistas.

Oscar Juárez/La Opinión

Riviera Nayarit refrenda la calidad de su hotelería al ser incluido una vez más en el ranking del sitio especializado en viajes TripAdvisor, que otorga cada año los galardones Traveller’s Choice Awards.

Los reconocimientos se conceden con base en las calificaciones, comentarios y reseñas que publican los turistas en la plataforma TripAdvisor, de ahí que sea un premio con alta credibilidad.

Este año 10 hoteles de El Tesoro del Pacífico han sido incluidos en los Top 25 de Hoteles más populares de México, Hoteles de lujo más populares de México, Hoteles con servicio excepcional más populares de México, Hoteles más populares para familias de México, Resorts todo incluido más populares de México y Resorts todo incluido más populares del mundo.

Destacan en esta lista: Grand Velas Riviera Nayarit, Grand Luxxe Nuevo Vallarta; Four Seasons Resort Punta Mita; The Grand Bliss Nuevo Vallarta; Las Cabañas del Capitán de Rincón de Guayabitos; The Grand Mayan Vidanta Nuevo Vallarta; Samba Vallarta All Inclusive; Villa La Estancia Beach Resort & Spa Riviera Nayarit; Marival Residences Luxury Resort y Hard Rock Hotel Vallarta.

Cabe señalar que Grand Velas Riviera Nayarit logró la clasificación más alta al colocarse en el cuarto sitio entre Los 25 Resorts Todo Incluido del Mundo, escalando cuatro posiciones con respecto a 2018. Este resort propiedad de Grupo Vela también obtuvo el primer lugar entre Los 25 resorts todo incluido más populares de México; el segundo entre Los 25 hoteles más populares para familias de México; séptimo entre Los 25 hoteles más populares de México; octavo entre Los 25 hoteles de lujo más populares de México y décimo segundo entre Los 25 hoteles con servicio excepcional más populares de México.

El dato: TripAdvisor es el portal de información para viajeros más importante y confiable en el mundo. Su estrategia de mercadeo incluye los testimoniales de sus consumidores como factor para influir positivamente en la decisión de viaje, con más de 500 millones de opiniones y comentarios sobre alojamientos, aerolíneas, atracciones y restaurantes, además de comparar precios de más de 200 sitios de reservación de hoteles.

AQUÍ LA LISTA COMPLETA: Los 25 hoteles más populares de México: 7 Grand Velas Riviera Nayarit / Nuevo Vallarta. 23 Grand Luxxe at Nuevo Vallarta / Nuevo Vallarta.

Los 25 hoteles de lujo más populares de México: 8 Grand Velas Riviera Nayarit / Nuevo Vallarta. 16 Grand Luxxe at Nuevo Vallarta / Nuevo Vallarta. 22 Four Seasons Resort Punta Mita / Punta de Mita. Los 25 hoteles con servicio excepcional más populares de México: 12 Grand Velas Riviera Nayarit / Nuevo Vallarta. Los 25 hoteles más populares para familias de México: 2 Grand Velas Riviera Nayarit / Nuevo Vallarta. 5 The Grand Bliss / Nuevo Vallarta. 12 Las Cabañas del Capitán / Rincón de Guayabitos. 17 The Grand Mayan at Vidanta Nuevo Vallarta / Nuevo Vallarta. 18 Samba Vallarta All Inclusive / Flamingos. 21 Villa La Estancia Beach Resort & Spa Riviera Nayarit / Flamingos.

Los 25 resorts todo incluido más populares de México: 1 Grand Velas Riviera Nayarit / Nuevo Vallarta. 10 Marival Residences Luxury Resort / Nuevo Vallarta. 19 Hard Rock Hotel Vallarta / Nuevo Vallarta. Los 25 resorts todo incluido más populares del Mundo

4 Grand Velas Riviera Nayarit / Nuevo Vallarta.