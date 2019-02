Contralínea

Por Francisco Javier Villa

La Soberbia es muy mala consejera

Seré muy tonto para no entender la estrategia que se está realizando para mejorar la imagen del doctor Jaime Cuevas Tello, quien a un año y meses de gobernar Bahía de Banderas como que no le ha encontrado “la cuadratura al círculo” sigue escuchando los “cantos de las sirenas” y les cree cabalmente las idioteces de sus asesores, pues si algo tengo que reconocerle al galeno de San José del Valle es su tenacidad para lograr sus objetivos y a pesar de que muchos aseguran que es una persona que no cumple con sus acuerdos, se ha escuchado por diferentes rumbos de Nayarit que después de haber logrado gana la presidencia, “se olvidó” de todos aquellos que le ayudaron, ya que se dice que es un especialista en “romper acuerdos” y olvidarse de las promesas que les ha hecho a muchos, entre ellos a José Gómez Pérez, a Héctor Paniagua Salazar y a otros más que se han mantenido callados a la espera de cobrarse “el olvido o la mala memoria” de Cuevas Tello.

Mientras que ha surgido un fuerte rumor de que Jaime Alonso quiere continuar subiendo escaleras dentro de su carrera política y que a más de dos años que le restan en la administración pública ya sueña, algunos dicen que buscará ser gobernador, otros diputado federal, pero como están sus posibilidades en estos momentos no se vislumbra éxito en sus ilusiones, aunque ya está moviendo sus piezas dentro del ajedrez mandando fuerzas a Tepic, en donde piensa de seguro, que será el bastión para conseguir, o sea que desde la capital del estado conseguirá primero que alguno de los partidos políticos le entregue la estafeta para que en el 2021 sea el candidato, ya sea en alianza de partidos o de nuevo por el PT como se hizo de la candidatura a la alcaldía, y que hay que decir con certeza, gracias a José Gómez Pérez y su grupo social-deportivo “Siempre con la Gente”, así como el enorme respaldo de Héctor Paniagua Salazar que le cedió la candidatura por el PAN, consiguió “aplastar al PRI” que tenía un excelente candidato con el licenciado Héctor Santana García, al que por cierto le hizo mucha falta en la campaña y en las elecciones del 2017 la detención de su promotor y patrocinador.

Tal vez el poner “todos los huevos en una canasta” le resulte efectiva su candidatura a lo que le den, entregarse de lleno a Tepic y sus medios de comunicación, establecer como prioridad su presencia en las redes sociales piensa que será lo ideal, además que posiblemente piensa que los medios de Puerto Vallarta, Jalisco le harán su campaña para el estado de Nayarit y mucho más en la zona conurbada en Bahía de Banderas, después de que lea esta colaboración en las páginas de La Opinión de Bahía, con seguridad pensará que hablo por ardor, pero no sabe que esto es cada vez más habitual, buscar la manera de “ablandar” a quien siempre ha sido perseverante como este primer diario de Bahía de Banderas, que ha sobrevivido a embates perniciosos, negativos y hasta de “guerritas” sucias, los hemos visto pasar, a los políticos, que se “suben a los ladrillos” mientras están o tienen el poder, para que después de terminar su mandato sigan queriendo continuar “mamando de la ubre”.

Dos años se pasan rápido, tiempo en que sus asesores y más que nadie los simuladores gozarán del apapacho (aunque al doctor no es de esos que protegen a sus colaboradores), es más hasta le vale muy poco las celebraciones de cualquier tipo, lo hemos visto recientemente que no hubo roscas, ni chocolate el día de los Reyes Magos, tampoco tamales el Día de la Candelaria, mucho menos la celebración Navideña, ni siquiera mensaje, y que pensar que habría mensaje de Año Nuevo, si él y su familia andaban muy felices allá por Europa, la suerte le sonrió, pues no hubo problemas graves en el territorio que gobierna, como años anteriores hicieron sus antecesores, hasta Paniagua Salazar que es muy parco estaba atento a las celebraciones y que decir de José Gómez que resaltaba los acontecimientos compartiendo con todos dichos sucesos.