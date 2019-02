Elementos de Seguridad Pública recuperan camioneta con reporte de robo

Luis Carlos Tejeda/La Opinión

Gracias al arduo trabajo de vigilancia, que desempeñan diariamente en las colonias de esta ciudad los elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, logran recuperar vehículo con reporte de robo.

El reporte se efectúo a las 20:12 horas del día domingo 10 del presente, reportando al 911, sobre el robo de un vehículo particular, en donde refiere el reportante que hace una hora aproximadamente, dejó su camioneta pick up, modelo 1993, color azul, placas de Jalisco, en la calle Melchor Ocampo por el área de urgencias de la Clínica 42 del IMSS y ya no se encontraba en el lugar.

Siendo la propietaria la c. Mónica Eréndira “N”, dando como características particulares, el cofre despintado y en el toldo trae una cinta plateada, la defensa trasera tiene un golpe y rines con tapas.

Elementos de la Unidad PV-279, informan que se entrevistan con el reportante en su domicilio calle Islanda en Loma de En medio, ya que no se encontraba en el lugar de los hechos. Se le da conocimiento al Agente del M.P para iniciar el I.P.H.

Fue así que siendo las 11:18 horas, de este lunes, que los elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana, informan a Base Calle, que se tiene a la vista el vehículo con reporte de robo generado un día antes, en la calle Avenida, cruce con Bustamante en la colonia Independencia, notificándole al Agente del MP, quien refiere que se realice el procedimiento correspondiente.

Con estas acciones, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vialidad Municipal, de Puerto Vallarta, refrenda su compromiso de velar por mantener la seguridad en calles y colonias de este destino turístico.