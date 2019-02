SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

MARCHA CONTRA EMPRESAS MONSANTO, CFE Y MINERAS

Al marcar la 11 con 20 minutos de ayer, se reunieron personas de clase humilde en la margen del Río Mololoa, seguidores y simpatizantes de JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GONZÁLEZ Y JORGE ORTIZ Diputado Local y diversas figuras de la oposición y conocedores luchadores sociales de Tepic y varios puntos del Estado de Nayarit, lo que motivó el caminar por toda la Avenida México, cruzar la Avenida Guadalupe Victoria y Salvador Allende, para bloquear la misma México, entre Abasolo y Juárez, alrededor de 20 minutos ocasionando el leve caos vial en nuestra ciudad de Tepic, lo que resulta una verdadera y justa lucha por los argumentos de Sánchez González y Fugio Ortiz, es que los altos costos por el consumo de la luz, la empresa de la Comisión Federal de Electricidad, se aprovecha de la situación al expedir y mandar, los recibos con cantidades fuera de la realidad, pues de nada sirven la Presas que tenemos en nuestra Entidad Federativa, mismas que son generadoras de energía, que van a distancia y les cobren más barato que a nosotros los que generamos energía………..MATÍAS VERDIN Titular de Desarrollo Urbano y Ecología en Bahía, ALERTA a compradores de terrenos en su modalidad, de hacer pies de casa, condominios u grandes hoteles, las medidas que son desde cien hasta hectáreas para lo que las prefieras sus compradores, lo malo es que se han registrado muchos FRAUDES, en éste sentido por lo tanto se RECOMIENDA a quienes tengan opción, formas y ganas de comprar, que se acerquen a esta dependencia a recibir asesoría y formas para que compre de manera lícita y legal para que al momento de la transacción, también tenga la certeza de poder adquirir los permisos, estudios de suelo y licencias, de lo contrario al no ser una superficie apta, no podrá ser ni hacer las cosas correctamente, así que sobre AVISO, no hay engaño y evítese problemas ni caer en manos de pelafustanes que engañan y se aprovechan de la buena fe de personas que buscan de hacerse de un patrimonio……..SIGUE LA MATA DANDO Y LOS ASALTANTES HACEN DE LAS SUYAS. No se dan abasto con la Inseguridad que priva en Tepic y gran parte de Nayarit, por ejemplo: ayer dos eventos en un banco y en la calle donde los malandros se apoderaron de varios miles de pesos con engaños y ante la inutilidad del Fiscal, Secretario de Seguridad Pública Estatal, Policía Municipal, Investigadora, Estado, Vial y los Comandantes, así en pleno día y con toda la gente a su alrededor, de nada han servido CURSOS, Equipamiento, Patrullas ni Recorridos, AH no fuera para agarrar, entrujar o maltratar a SOSPECHOSOS, el abuso y la prepotente actitud de todos los uniformados en contra de quiénes se les antoja extorsionar, mientras los verdaderos DELINCUENTES, asaltan y roban igual, tal parece que están de acuerdo unos asaltan y roban cada quien por su lado y de quiénes se defenderán los ciudadanos?………..ALONSO TAHUAHUA DIRECTOR DE TRÁNSITO. No ha podido encontrar el camino del compañerismo o de la comunicación entre el Jefe y sus Empleados, por tal motivo en las oficinas hay un total desgarriate, todos son jefes y recomendados, de igual manera son enviados por el Gobernador, la actitud grotesca DICEN trabajadores de la Dependencia, que Tahuahua, en actitud desafiante amenaza y burla, veladamente les habla en voz baja recordándoles quien lo envió a “ tronar cabrones” y eso voy a hacer al fin traigo todo el apoyo y me vale, también hay quien estaba impuesto a hacer y deshacer si respetar hora ni espacio tan sólo hacer como que trabajaba y nada, que llega y se encierra recibiendo a sus amigos y recomendados, VEREMOS y constataremos lo que SUCEDE en Tránsito Estatal. AMLO EN PUERTO VALLARTA HOY. Hay quienes están haciendo correr invitaciones para que estén al pendiente de la agenda, sin embargo no dan, hora ni lugar de la visita del Presidente de México