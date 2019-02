Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas



Salvado mi honor quiero referirme a la campaña calumniosa que Nayar Mayorquin en contubernio con el súper delegado balín Manuel Peraza Segovia, le están enderezando a un buen político, el Dr. Navarro, quien trabaja por su pueblo sin necesidad de brillar en las marquesinas de los medios de comunicación social.

Los damnificados por el huracán Willa pueden atestiguar que los primeros grandes apoyos llegaron por obra y gracia del senador que hoy cuestionan los disque representantes de AMLO en Nayarit. Decenas de tráileres con alimentos y víveres, ropa, cobijas, medicinas, fueron entregados a los afectados por el meteoro tanto en Tuxpan como en Tecuala, la zona más afectada; Navarro y su gente, día y noche, sin descanso, jamás con la idea del reconocimiento sino simplemente por apoyar al ser humano en desgracia.

Obvio es decir que los criticones del Dr. Navarro, nunca se les vio, aunque sea para ensuciarse los zapatos; se la pasaban tomando café y comiendo en los restaurantes de Tepic; esa es la verdad; pero ahora resulta que, según ellos, el Dr. Navarro es lo peor y así ordenan publicarlo.

Lo hicieron en la pasada campaña y le fue mucho mejor a quien representa dignamente a Nayarit en el Senado; por ello me atrevo a decir que, dentro de dos años, Navarro se encontrará muy bien posicionado para ganar el cargo de gobernador, el que le han arrebatado tantas veces. Peraza y su mozo de estoques Nayar Mayorquin, por cierto, siguen acumulando enemigos gratuitos. Con el primero que se peleó, el Dr. Navarro, es quien mejores resultados le ha traído al Presidente de la República en turno, pero la ceguera y el tontismo de dichos petimetres, los hace pensar con el hígado. Por eso justamente enderezaron sus baterías contra Cora Cecilia Pinedo Alonso, la cual, bajo la bandera del PT, está en su derecho de buscar la gubernatura y como Jaime Cervantes Rivera es del Partido del Trabajo, se lo llevan entre las patas, bloqueando los apoyos que ocupan los CENDIS para operar sus proyectos educativos, mismos que demuestran efectividad y resultados sorprendentes, en virtud de que cientos de niños que estudian ahí, no solo destacan por aprender a leer, escribir y sacar cuentas, en plazos muy cortos, sino que también manifiestan sus destrezas en el arte y la cultura general, de manera extraordinaria; pero eso no lo justiprecia el señor Peraza, convertido ya en el peor enemigo de la educación, nomás porque los responsables de los CENDIS, le estorban en sus planes de hacer gobernador a Nayar Mayorquin. En ese tenor se acaban de pelear con los diputados federales Geraldine Ponce Flores y Pavel Miguel Jarero Velázquez porque ambos han cometido el error de exigir trabajo productivo al súper delegado Manuel Peraza, haciéndose eco de la postura del legislador local de MORENA, Manuel Salcedo, el cual insiste que los programas sociales no operan en Nayarit, porque hace falta el censo que desde diciembre debió estar listo. Y para colmo, José Luis Sánchez González, legendario luchador social que se la ha venido jugando con López Obrador, de igual forma está chocando con el mediocre súper delegado por lo mismo, porque AMLO en nuestra entidad no se refleja como el Presidente comprometido con los pobres. Es probable que en unos días más se conforme un bloque de políticos de izquierda satanizados por el súper delegado Manuel Peraza, para pedir su salida de inmediato y así dejar el paso libre a otra persona que vaya a los hechos y no se la pase declarando puras pendejadas como el tecualeño que se cree mucho por haberle cargado las maletas a López Obrador cuando la hacía también de chofer del Presidente de la Cuarta Transformación. Y ya que mencionamos a José Luis Sánchez González, dirigente nacional del Movimiento Unido Socialista, el MUS, hace días tomó la avenida México frente a Palacio de Gobierno, para exigir al gobierno estatal y federal, que transparente sus relaciones con la empresa MONSANTO, la cual utiliza la ingeniería genética para crear cultivos resistentes al clima y los insectos; de igual forma propuso poner en su lugar a la Comisión Federal de Electricidad, la que cobra recibos elevados a usuarios pobres, y que en Nayarit no debe ser así porque tenemos tres presas que generan fluido eléctrico pero que extrañamente no aportan beneficios a la economía de nuestra entidad, razón que lo movió a plantear una tarifa preferencial y que además se cancelen los privilegios de los trabajadores y funcionarios de la CFE, para que ellos paguen por el consumo, igual que todo mundo; en la misma reunión con el secretario general de gobierno Toño Serrano, Sánchez González abordó el tema de la geotérmica de San Pedro Lagunillas, consorcio que contamina el medio ambiente y continua extrayendo millones de metros cúbicos de agua de los mantos freáticos, creando la real posibilidad de secar las dos lagunas que tiene San Pedro, la que se encuentra en la cabecera municipal, y la de Tepetiltic; especial mención hizo sobre las concesiones mineras que compran a precios irrisorios cientos de hectáreas donde se asientan yacimientos de plata, cobre, oro, piedras preciosas y el peligroso uranio; Toño Serrano se compromete a realizar un estudio para establecer como se dieron los permisos municipales de cambio de uso de suelo. Una bomba explota el famoso José Luis Sánchez González, al que le faltó abordar el tema de los usuarios del INFONAVIT, los cuales perdieron tan solo en Nayarit, un total de 32 mil viviendas, más otras 28 mil en otras partes del país. Se dice que por la intervención de funcionarios del Poder Judicial, entre ellos dos magistrados ya suspendidos en sus derechos y listos para el desafuero; en las redes sociales mencionan que políticos muy conocidos recibieron fajos de billetes para que callaran o participaran en los actos de corrupción que están en proceso de validación o rechazo; la justicia nunca llega tarde y cayó también sobre Joaquín Guzmán Loera, el capo que acaban de sentenciar a cadena perpetua en un juzgado de Nueva York; pendiente lo que pasará con Edgar Veitia, quien se declaró culpable de los cargos imputados por el gobierno gringo y cuando todo mundo creíamos que en Nayarit su patria chica, estaba libre de culpa, trascendió que la Fiscalía General está por ejecutar una orden de aprehensión en su contra, caso que puede ser llevado al Consulado de México en Norteamérica, para pedir su extradición, algo casi imposible pero dentro de las posibilidades. A Veitia, la verdad, el único que le mueve las aguas se llama Rodrigo González Barrios, gente del grupo de Guadalupe Acosta Naranjo, pero de ahí en fuera, nadie se atreve a sacarle cuando menos los trapos al sol al controvertido Diablo Veitia… PALESTRAZO: Hilaria Domínguez llegó a la secretaría de organización del PRI estatal, para impulsar una política que le permita al tricolor, recuperar los espacios perdidos, a corto plazo; su oficina se ve diariamente atestada de ciudadanos que buscan su sabio consejo y gestión de problemas y necesidades; atiende a la gente todo el día y aun se le ve recibiendo comisiones a altas horas de la noche.