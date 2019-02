Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Los pretensos que quieren la Gubernatura de Nayarit ya andan moviéndose a pesar de que faltan dos años para que se dé la voz de arranque, previo registro desde luego.

En primer lugar, aunque por el resultado que obtuvo la vez pasada pudiera quedar fuera del privilegio, está el Partido Revolucionario Institucional, PRI, donde Manuel Humberto Cota Jiménez logra el control del tricolor, haciendo la chica de poner como presidente estatal, al licenciado Enrique Díaz López, alguna ocasión militante del PAN en la década de los noventas. Si no hubieran existido las alianzas, Cota estaría gobernando Nayarit; hoy sostiene la esperanza de que los próximos adversarios, vayan abanderados por un solo partido y con ello abrirse la posibilidad de que llegue al cargo de Gobernador sin mucho problema. Por el PAN el panorama no es tan oscuro, toda vez que Polo Domínguez no pertenece al partido fundado por Morfin, y aunque le queda la posibilidad de presentarse como externo, la senadora con licencia Gloria Núñez, puede dejarlo fuera por la cercanía que ella tiene con la familia Echevarría Domínguez; recuérdese que Polo le hizo la lucha de quedar como candidato a Gobernador de la alianza y los mismos abogados del PAN, trabajaron a favor de Toñito, dejándolo fuera; todo dependerá de los amarres que Polo haga con Lupe Acosta, pero si Javier Castellón se pone trucha, el actual Presidente del Congreso, tendrá que conformarse con esperar mejores tiempos; no así el Dr. Navarro, quien llega al senado con el aval del Partido Encuentro Social, el cual se siente seguro de conservar el registro; Navarro espera muchísimo de la elección del 2021, con una labor sin publicidad que le ha dado excelentes resultados al pueblo de Nayarit; enfrentaría también al arquitecto Manuel Peraza Segovia, quien ya tiene amarrada esa posición en MORENA, pero si prosigue acumulando enemigos gratuitos al gobierno de la Cuarta Transformación, aunque venga con el visto bueno de López Obrador, Peraza no hace verano. Cora Cecilia Pinedo Alonso, por su parte, quiere irse por el PT; Cora la Senadora conserva en este momento un bajo perfil, sin embargo, se espera que eche la carne al asador cuando se llegue la época de zafra electoral; Raúl José Mejía González anda perdido en tierras tapatías, pero es el otro aspirante que la buscará de nuevo por Movimiento Ciudadano, aprovechando que Enrique Alfaro gobierna con éxito el Estado al que pertenecimos ha muchos ayeres; el homeópata Víctor Chávez no ha dicho esta boca es mía, no le fue bien durante la contienda pasada, sin embargo, puede volverse a calentar e igual que Layin, entrar al rejuego de forma independiente o abanderados por partidos locales; sin descartar una sorpresa, Águeda Galicia Jiménez, con su partido Levántate para Nayarit, el que entra al redondel comicial con candidatos a presidentes de los 20 municipios, al Congreso local y de la Unión, así como para Gobernadora en este caso; Águeda no viene a dividir, entra a cosechar la buena semilla que tiene sembrada en todo Nayarit; van con Águeda los trabajadores al poder, no la perdamos de vista. En 2021 se renueva gubernatura, 20 presidencias municipales y el Congreso del Estado, con la posibilidad de que los partidos, les hagan justicia a sus viejos cuadros, olvidados y hasta segregados no pocos. El extinto Salvador Sánchez Vásquez decía contar con capital político dentro de su partido el PRI, Chava era un cuadro reconocido por la sociedad local y nacional; fue director general del ISSSTE, diputado local y federal varias veces, ocupando el cargo de Presidente del tricolor, donde presentó óptimos resultados; muere y con él pasan a segundo plano Liberato Montenegro Villa, Lucas Vallarta Robles, Celso Delgado Ramírez, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Enrique Medina Lomelí, todos ellos, aspirantes naturales al Senado, pero como ya lo dije, actualmente desaprovechados por las dirigencias locales y nacionales, que no los hacen ni en el mundo. Igual pasa en el PAN, cuadros como Ceferino Ramos Nuño y Jorge González, a los cuales tocó bailar con la más fea cuando el PRI si no las ganaba hacía trampa, ni siquiera se les menciona con derecho a ocupar un cargo, cualesquiera, para que no se desperdicie la sabiduría que han acumulado durante décadas de lucha ininterrumpida; en el PRD mejor se fueron a MORENA y es el caso del Chefe Lora, quien se cansó de esperar que su dirigencia le hiciera justicia, dándole aunque sea una regiduría, una diputación local, la alcaldía de Tecuala o ya de perdis una diputación federal o la senaduría: nada. En el PT brilla por méritos propios la maestra Cora Cecilia Pinedo Alonso, pero también se la deben a Chayo Valdés Flores, esposa de Jaime Cervantes Rivera, a la que sacrificaron la vez anterior para imponer como diputado local a Pedro Roberto Pérez Gómez, el cual se ha despachado con la cuchara grande, beneficiando a su propia familia; petistas famosos, los Arce Montiel, brincaron a MORENA, al comprobar que en su partido no se las darían ni de barrenderos; igual es el caso de José Luis González Sánchez, mismo que anda formando su propio partido, donde seguramente brillará con luz propia…PALESTRAZO: en Tepic dicen que ahora si le llegó la hora al licenciado Luis Zamora, el cual si bien anda tranquilo, acumula fuerzas para la madre de todas las batallas; por el PRD desde luego, con el que habrá de enfrentar a Pavel Jarero, Charo Mejía, Licho Reyes, Amado Rubio; Luis Zamora contempla aprovechar los recursos hídricos del Río Mololoa, entorno acuático que se une al también contaminado Rio Lerma Santiago, dejando a nuestra capital fétidos olores y enfermedades.