Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Comunicadores, unos son, mientras que otros quieren ser

En Bahía de Banderas hemos tenido algunos comunicadores que entraron como “calzador” al periodismo escrito, pronto nos dimos cuenta de quienes tenían o tienen aptitudes para llegar ser algo más “que chismosos del pueblo”, a unos los recibíamos un poco cautelosos, pero pronto nos demostraban que si querían aprender algo más que andar chismoseando. Recuerdo muy bien la llegada del profesor Juan González Belloso, a invitación del director de Vallarta Opina, Luis Reyes Brambila, para que colaborara con escritos acerca de lo que era la cultura y la educación, Juan Belloso, como muchos le llamábamos, hacia pequeñas historias, tipo cuentos campiranos y poco a poco se introdujo a la narrativa, era, la verdad, un excelente historiador, le gustaba meterse de lleno a los hechos de la región, hizo de la narrativa su propio estilo y de pronto ya leíamos sus reportajes con ávido interés, a la gente le gustaba la manera en que plasmaba diálogos que concretaban una historia, era un asiduo colaborador con pequeñas historias chuscas en un pequeño espacio, algunas veces conjuntamente con el licenciado Jorge Souza Jaufred, de un protagonista llamado “Don Cora”, que la verdad hizo enojar a algunos, pero a muchos nos divertía la manera que mostraba a muchos políticos, funcionarios y ricos empresarios de Jalisco, así como de Nayarit, y la verdad si extraño dicho personaje, lástima que Belloso se nos fue cuando apenas estaba convirtiéndose en un especialista dentro del periodismo escrito en Bahía de Banderas y entusiasta colaborador del Primer Diario local, La Opinión de Bahía de Banderas.

Recordar el entusiasmo y alegría con el que el ingeniero Ricardo Vidal Manzo inició a recopilar historias del mundo, mostrando en las páginas del Primer Diario de la Riviera Nayarit esos extractos que muchos los guardan como tesoros en recortes que hacían, eran tiempos cuando el Nayarita Ingeniero Ricardo Vidal estaba escribiendo sus libros en donde su narrativa, al estilo cuento, nos mostraba la agudeza de su forma de comentar hechos, algunos de ellos eran vivencias, otros simplemente historias a su manera como El Coloquio de Los Volcanes, Los Pescadores y otros más en donde su paso como Rector de la UAN lo mostraba como un erudito y conocedor de los inicios de esta gran casa educativa que ha dado a Nayarit muchos excelentes profesionistas, todavía le hemos dado ese merecido espacio de sus colaboraciones que siguen siendo actuales para los que la leen, hace poco el ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) acaba de cumplir sus 91 años de vida y le vemos lúcido, alegre, dicharachero y más que nada rico en amistades.

También hemos visto pasar a muchos que no “dieron el ancho” como redactores, mucho menos como reporteros, que se han refugiado en las redes sociales en donde ellos se sienten bien, y la verdad me da flojera decir hasta sus nombres, más ahora con la proliferación de “comunicadores” que se sienten grandes en blogs, muros dentro del Facebook y hasta pagan una página de internet en donde “se sienten soñados”, unos se consideran como “los más influyentes” pero siguen en las mismas dentro de una mediocridad rampante.

Lo que más abundan no sólo en Jalisco y Nayarit, seguramente en todo el territorio nacional son “los simuladores”, esos que por unas migajas se arrastran, ya que con el sólo hecho de tener un buen Smartphone dedican su tiempo en grabar subir a sus espacios en internet hechos los que sólo él ve, genera una mentira, y que se la creen, razón por la que muchos piensan que el Facebook es la “Novena Maravilla del Mundo Moderno” y que tiene alcance inmediato, pero no se ponen a pensar que los de la vieja generación no tiene tiempo para ver cosas de ese tipo, pues no tiene el celular adecuado para ello y mucho menos la computadora para “meterse al internet” para ver los chismes, tal vez las noticias serias, no las de lavadero. Y qué decir de las nuevas generaciones, quienes están más preocupados por los mensajes de los amigos, de la música y de los memes, no de ver que es lo que hizo el gobierno o los demás, pero en fin, cada quién asegura lo que le conviene y allá el que lo crea, mientras tanto vamos a seguir haciendo cada quien lo nuestro, más una cosa les aseguro, las redes sociales nunca podrán acabar con la televisión, la radio y los medios escritos, en el mundo hay un espacio para cada quien, sino pregúntenle a los que saben de esto, no lo mismo verlo hoy, para olvidarlo mañana, a verlo hoy y guardarlo para siempre.