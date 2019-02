SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

MAILO O ISMAEL DUÑALDS VENTURA

De oficio Político hoy cobrando como Diputado Local, por el Distrito de Bahía de Banderas, en una de tantas ocurrencias, tal vez bajo el influjo de su estado de ánimo o para llamar la ATENCIÓN, pues desde que lo tumbaron como Coordinador de los PERREDISTAS, se ha obscurecido tanto que NO, se le había tomado en cuenta para nada ni nadie, PERO y aunque esta foto donde posa al lado de su hijo, mostrando en su diestra un arma de las llamadas AK-47 o Cuerno de Chivo, rifle de alto poder utilizado por Autoridades y personas fuera de ley, al Legislador se le vio orgulloso de traer ésa arma en su mano, tampoco se sabe si poseerla, traerla, mostrarla en parte de su casa, sea motivo de ser llamado ante la JUSTICIA o ante el Congreso del Estado, para declarar su posesión o porque la presumió, lo cierto es que sus ocurrencias NO, le fueron favorables por sus vecinos, conocidos y ciudadanos, much@s, criticaron, señalaron y cuestionaron la actitud del Mailo, al haber sacado el arma, tomarse la selfie y hacerlo público……….OPERACIÓN DE VIGILANCIA EN ESCUELAS DE PUERTO VALLARTA. El Comisario MISAEL LÓPEZ, destacó que esta medida, es para evitar alguna contingencia, en algún centro de estudios, donde niños y jóvenes, podrían ser blanco de algún tipo de delito, de parte de algún desquiciado, ya sea por sufrir algún tipo de problema psicológico, emocional, económico, social o tan solo por la protagonista, del suceso para ser el que llame la atención, poniendo en riesgo la integridad de los niños, jóvenes, maestros y personal administrativo así como de toda la institución, NO podemos dar pauta a algo de ésa naturaleza, por ello estamos tomando precauciones y trabajando pues para eso estamos al frente de la Seguridad Social de los Vallartenses y sus familias, tampoco hay alarmar a la Ciudadanía ni a las Escuelas, esto sólo es PREVENCIÓN, asegura el titular de la Comisaría MISAEL LÓPEZ……….DIPUTADOS REINICIAN SU SEGUNDO AÑO DE SESIONES. Por tal motivo hoy lunes, en la sala de sesiones, se abrirá el 2do. Periodo en la sala Benito Juárez García, donde seguramente estarán todos y cada uno de los integrantes de esta legislatura, claro Diputados 6 Diputadas, Panistas, Priistas, Petistas, Perredistas, Morenistas, ( y más que seguramente se integrarán) al Partido López-Obradorista, pues muchos cambian de colores como la serpientes y víboras, lo cual es válido, aún así traicionen a quienes votaron por el partido en que militaban y que los llevó a sentarse en una curul, cómoda, confortable y por supuesto cobrar sus buenos miles de pesos y sus infaltables dietas, que es más dinero, así pues al parecer desempolvaran, iniciativas y harán otras, para analizar, discutir y aprobar, por lo mejor para Nayarit y sus habitantes, ya que ésta es una de sus respectivas tareas, al igual quienes deseen ver, saludar, solicitar o saber cómo van sus asuntos pendientes, de lo que se comprometieron a solucionar, los puede ver de nueva cuenta en las sesiones, que habrán de iniciar…..PASÓ EL 14 DE FEBRERO CON MUCHAS CELEBRACIONES. Hubo quienes fueron a desayunar, comer y cenar, con sus parejas algunos novios, amigos, casados y casados, otros se MATRIMONIARON, en parejas del mismo sexo, otros hombres con Mujeres, Mujeres con Hombres y así en Bahía de Banderas subió espectacularmente por ELLO y por ELLOS, se elevó el número de personal y trabajo de Jueces del Registro Civil, logrando cumplir con la expectativa del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF, que Preside la señora Ana Esperanza Berumen y del Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal de Bahía de Banderas, logrando el objetivo principal de hacer felices y dar certidumbre a los DESPOSADOS