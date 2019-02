SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

ARRECIAN OPERATIVOS CONTRA MOTO-LOCOS

No hay tregua contra los que tripulan Motonetas, Cuatrimotos, Motocicletas, Trimotos o cualquier, vehículo motorizado, quien circula a bordo deberá traer obligatoriamente el Casco, Placas de circulación actuales, iluminación para ser visto y vea a los demás, no escape ruidoso, licencia de conducir y no exceder los límites de velocidad, habremos de efectuar el programa POR TU SEGURIDAD, pues los accidentes leves y mortales, se siguen suscitando por la irresponsabilidad de los Padres en menores de edad, la falta de precaución, qué arroja MUERTES, en jóvenes y Adultos, aseguró PEDRO BAÑOS GARCÍA, Director de Tránsito y Policía Vial en Bahía de Banderas, advirtió el funcionario “ Lo siento durante las revisiones no habrá Compadrazgo, Familiares, Influyentes de los que nunca faltan y sobre todo impera el orden y disciplina en los MOTO-LOCOS, o respetan el reglamento o lo respetan así tengamos que hacer detenciones de motociclistas y motocicletas, al corralón o a los separos, seguro estoy que recibiremos hasta mentadas, PERO, a las horas o al día siguiente, nos lo AGRADECERÁN………SETENTA ARQUITECTOS E INGENIEROS RECIBIERON CERTIFICADOS. De una manera sorprendente, todos y todas las Aquitect@s así como Ingenieros, fueron convocados a registrarse, para ser evaluados y Registrados, ante el titular de Desarrollo Urbano y Ecología, MATÍAS VERDÍN para tener una mejor visión y archivos de la profesión ante el Ayuntamiento y posteriormente ante las Empresas que contratan para ejecutar diversas obras, verificando la autenticidad y profesionalización para llegar a la CERTIFICACIÓN y de esta manera lograr obtener contratos para proseguir con el Plan Municipal de Desarrollo apuntó MATÍAS VERDÍN, quien dejó en claro qué quién quiera seguir trabajando, lo hará de la manera correcta y bajo el esquema de profesionales en todos sus niveles, ahí estuvieron el Ingeniero Francisco y Gaytan entre otros muchos conocidos, por lo tanto se avanza en la Confianza hacia el Gobierno y sus Arquitectos e Ingenieros de Bahía……….EL DIF SIGUE APOYANDO A LOS CIUDADANOS Estamos haciendo y hablando con quienes así nos lo solicitan, desde un curso de REPOSTERÍA, otorgamos y acercamos los servicios a diversas comunidades en la sierra, Costa y Centro de Bahía de Banderas , enfatizó la Señora y Presidenta del DIF, Ana Esperanza Berumen de Cuevas, festejamos el 14 de Febrero, por ejemplo y aunque a forma de anécdota DICE “ Iban muchos hombres en su mayoría, nerviosos, cabizbajos y hasta nerviosos y las mujeres seguras reían y caminaban, cuando se les dijo que sus hijos ya estaban legalmente reconocidos al igual que sus años juntos, incluso había parejas que tenían años y años, sin embargo lo chispeante fue cuando les gritaban beso, beso, beso, fueron los hombres, los que levantaron a sus ya esposas y se veían radiantes muy contentos y ESO, también a todos los que íbamos de diferentes dependencias del Ayuntamiento, nos dio gusto y nos impulsa a seguir adelante con nuestros programas, su confianza, su acercamiento y su respuesta favorable hacia lo que hacemos en DIF BAHÍA, nos da la pauta de seguir haciendo lo que nos gusta SERVIR A LA GENTE DE BAHÍA” sin duda alguna el equipo de UNA ESPERANZA EN EL DIF……..ÉSE FUNCIONARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO. Servirá como ejemplo para los demás, que se sientan intocables? DIGO esto porque al ser detenido y encarcelado, como todo hijo de vecino, es PLAUSIBLE, tanto para los cumplidos Agentes y Comandantes de la Policía Vial y Tránsito, a pesar de ser agredidos verbalmente, amenazados y con la consigna de ser “Corridos y Degradados, por revisar y hacerles las pruebas necesarias para saber en qué estado y condiciones tripulan sus vehículos” saliendo positivo el grado de alcohol, veremos en que queda este asunto, seguramente que el licenciado ahora formará parte de los desempleados, de Fiscalía