SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

PENDELUM EMPRESA SIN REGISTRO A LA VISTA TRATA DE SORPRENDER A DEUDORES DEL INFONAVIT. Con toda la Impunidad y Fraude, indebidamente INVITAN a que se pongan al corriente mediante el siguiente escrito Estimado En Pendelum sabemos que a usted le interesa su patrimonio, por lo que nos complace extenderle una cordial invitación para que juntos encontremos una solución a su problema hipotecario, Entendemos que para usted es importante vivir TRANQUILO y sin PREOCUPACIONES, RESGUARDANDO SU PATRIMONIO FAMILIAR, por ello le compartimos atractivas alternativas que le permitan regularizar o liquidar su crédito, etc, etc, lo RANCIO del asunto es qué NO, hay oficina Real, ni nombre de apoderados o compañía legal, envió foto de la invitación, le están fallando al Presidente de México, quien dijo que, NO habría intermediarios y los que debían al Infonavit, sería solamente entre ellos, ninguna Empresa o Despacho debería meterse, sin embargo aquí se está viendo y haciendo todo lo contrario……..ANTONIO ECHEVERRÍA GARCÍA, POLO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ Celebró un año más de nuestro glorioso Ejército Mexicano en la 13va Zona Militar ubicada en la Ciudad Capital Tepic, donde el Comandante del Ejército, el Gobernador y Leopoldo Domínguez González Presidente del Honorable Congreso del Estado, representando a todas y todos los Diputados Locales, ante la tropa, oficiales y mandos del Ejército en nuestra Entidad Federativa, por lo cual haciendo una sola presencia y vigencia los Poderes Ejecutivo y Legislativo, mostrando respeto hacia los miembros de nuestro Máximo Poder Militar, reconocieron y refrendaron la exhausta labor en problemas de emergencia donde participan salvando vidas aún exponiendo la suya y su incansable lucha contra la Delincuencia Organizada en sus distintas vertientes, por lo tanto nos unimos a esta celebración y también ponemos un TACHE a los que utilizan y denigran el uniforme al ponerse del lado de los malos, en determinado momento……..EN BAHÍA DE BANDERAS DAN CERTIDUMBRE A ARQUITECTOS E INGENIEROS. A través de la Dirección de Desarrollo Urbano, que titula, el también Arquitecto Matías Verdín, más de cincuenta Profesionistas de la Construcción, en Casas, Negocios y Hoteles, YA cuentan con una CERTIFICACIÓN, donde el Gobierno Municipal, le da certidumbre para seguir trabajando en beneficio propio, de sus clientes privados y públicos, otorgando confianza y condiciones ante el Gobierno, Empresarios y ellos mismos, para seguir desarrollando el Plan de Desarrollo, en Bahía de Banderas, así que ya hay quienes tienen el documento que les avala ser de confianza y de ninguna manera, estar con la duda de que a lo mejor quedan mal, tanto en el tiempo de realizar la obra como en el costo……..MAILO ESE ISMAEL DUÑALS VENTURA. Traiciona de nuevo a la gente y al Partido que lo llevó a ser Legislador, recordando un poco YA les hizo la misma en EL PRI, PAN y hoy al PRD, sin duda alguna esa faramalla es para brincar a MORENA, aunque retomemos el tema, PUES el tal MAILO nada tonto, renunció al Partido de la Revolución Democrática, de ninguna forma a los más de ciento treinta mil pesos que recibe cada mes, a eso hubiese RENUNCIADO, al pinche PRD para qué, lo novedoso sería que renunciara a la Diputación, IRA QUE A GUSTO, se va del Perderé digo del Perrede, a lo mejor ya lo iban a expulsar y se adelantó, incluso veremos si nos dice sus motivos, en una charla………EPD JAVIER GERMÁN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ. Quién ocupó diversos cargos públicos entre ellos, Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Secretario General de Gobierno, Magistrado, Procurador General de Justicia y Catedrático, desde este humilde espacio, mi Solidaridad Moral a toda su familia