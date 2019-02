Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

La Procuraduría General de la República, calificada en sexenios pasados como cómplice de personas corruptas y delincuentes, hoy trabaja en cambiar radicalmente su forma de investigar y resolver los casos que se le presenten; desde luego siguiendo las directrices del Presidente de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, el cual solo reconoce tener amistad con la gente vulnerable; por ello, colaborador que la hace, ya se ve que la paga de inmediato. Aquí en Nayarit, los ciudadanos estarían de acuerdo en que la PGR investigue a los ex candidatos al gobierno del estado que son señalados por haber recibido dinero del narco para sus campañas; ahora que está de moda el combate a la corrupción, la sociedad vería con buenos ojos que se limpie la imagen de todos los pretensos que buscaron la gubernatura, la cual quedó en manos de Toñito Echevarría; y que nadie se enoje, pues quien esté libre de culpa, no tiene por qué temer una investigación que llegue hasta sus últimas consecuencias. Hay muchísimos indicios e incluso se habla de videos grabados por el propio ex Fiscal General, donde aparecen emisarios de los candidatos que buscaban el Poder Ejecutivo Estatal y necesitaban dinero y vales de gasolina que no procediera de los organismos electorales para usarlo de manera discrecional. Decía Roberto Sandoval Castañeda, que para lo limpio ni jabón se ocupa, pero sería buenísimo que, a dos años del próximo proceso comicial para Gobernador, Presidentes municipales y diputados locales, se transparente la imagen de los pretensos que buscarán de nuevo el alto cargo de Jefe del Poder Ejecutivo estatal. Pero eso dependerá de lo que diga la Procuraduría General de la República, misma que no se manda sola y actuará si recibe órdenes del jefe Andrés Manuel López Obrador, quien anuncia el término de la lucha del Estado contra el narcotráfico y por otra parte arrecia el combate contra la corrupción en todos los niveles de gobierno y la sociedad. Pues ya ven que, bajo la dirección de Pedro Antonio Enrique Soto, el Tribunal Superior de Justicia, enarboló la frase Soy Legal y los resultados que conocemos dicen lo contrario, entonces si se necesita saber de qué están hechos los hombres y las mujeres que querrán llegar a los cargos públicos, para que no se cuelen ciudadanos de doble moral; en la Presidencia de la República se encuentra un hombre probo, honesto y trabajador que nos pone la muestra de cómo debe ser el comportamiento de la nueva generación de funcionarios; nada con el crimen organizado, nada con la corrupción, nada que tenga que ver con los malos de la película. Y ya que hablamos de enchiladas, hace unos días me encontré al licenciado Roberto Lomelí Madrigal, el popular Bachis, el cual me entera de una demanda, en contra de todo el Comité Directivo Estatal del PRI, la cual pretendía llevar a las oficinas de la Procuraduría General de la República. El Bachis ha sido diputado local por ese partido y durante la administración sexenal del ex gobernador Celso Delgado, funcionario público consentido de mi particular amigo, al que saludé ayer cuando comía junto con su familia, en conocido restaurant de Tepic. Lomelí Madrigal es miembro distinguido del Consejo Político del tricolor, y aunque no conozco las causas de su querella, creo que algo grave le hicieron al Bachis, algo que lo movió a buscar el apoyo de una institución federal como la PGR; vamos a ver en que termina el asunto. Porque en la Universidad Autónoma de Nayarit se le hace aguada la masa al rector Nacho Peña, mismo que administra y gobierna nuestra máxima casa de estudios con criterios despóticos; es por eso que avasalla los derechos del Sindicato de Trabajadores de la UAN, STUAN, el cual dirige Tomás Pérez Ruiz, a quien Nacho Peña despidió en forma injustificada, a pesar de que Tomás realizaba funciones de comisionado en la organización que hoy dirige. Pérez Ruiz, el que estuvo al frente de la FEUAN durante dos periodos, toma las cosas con calma, sabedor de que al final, la ley le dará la razón, la que pondrá en su lugar a este rector impuesto por el prófugo Juan López Salazar y quien presumía también su amistad con el trabajador del SETUAN, Milton Romero, hoy detrás de las rejas del Centro de Reinserción Social Venustiano Carranza, en proceso de sentencia por un manejo financiero muy extraño, pues esta persona prestó millones de pesos a no pocos ex rectores, para que pagaran la nómina y compromisos de fin de año. En el proceso que se le sigue al Milton, podrían ser llamados Nacho Peña el rector, Carlos Muñoz del SPAUAN, El Pelón Hernández Escobedo del SETUAN y el inefable Humberto Haro Carlos, ex titular del Patronato Administrador del Impuesto del Doce por ciento para la UAN, quien está siendo requerido por la ASEN, para que justifique la desaparición de no pocos milloncillos de pesos. El Chino Benítez no se anda por las ramas, haciendo equipo con Petronilo de la Fiscalía, acaba de entambar al Fede Gutiérrez, también cayó el güero Alejandro Grimm, ex tesorero de Raúl Mercado en el ayuntamiento de Santiago Ixcuintla; El Chino Benítez le da resultados al pueblo de Nayarit y aunque me llaman Profeta de Cucharas, no tengo derecho a decir que el siguiente de la larga lista pudiera ser mi primo Saúl Sánchez Rivera, expresidente municipal de Huajicori, al que ya tienen tiempo exigiéndole que regrese casi doscientos millones de pesos que desapareció por arte de magia el mentado Cebollo, el cual dicen que adquirió varios ranchitos con ganado fino y casas en Huajicori, Tepic y Mazatlán. Veremos con que novedades nos sorprende el famoso Chino Benítez, convertido hoy por hoy en un funcionario inflexible contra la corrupción de dentro y de fuera…PALESTRAZO: está por tronarle dinamita al director de protección civil municipal Pablo Basulto Mares, nomás porque este angelito se prestó para que una señora que no era dueña de dos estancias infantiles, se quedara con ellas, falsificando firmas; en el ajo metidos funcionarios de SEDESOL.