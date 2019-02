Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Seguridad Pública en “El Ojo del Huracán”

Raro el asunto es lo que está sucediendo en la dirección de seguridad pública municipal en Bahía de Banderas, como que las cosas se le están saliendo de control del capitán de la policía federal, Sergio Dávila, que en estos momentos ocupa la corporación policiaca de Valle de Banderas, ya que ayer mismo en un coto privado del fraccionamiento Costa Coral elementos de seguridad privada atienden un llamado de vecinos de dicho coto, en donde acorralan y detienen a sujeto que “se metió” presuntamente a robar, lo detienen “en flagrancia” dentro de dicho inmueble, lo acusan por allanamiento de morada pues nada tenía que hacer ahí. Al momento de su arresto aseguran que el presunto ladrón portaba la cantidad de 10 mil 480 pesos y una pipa para droga.

Los agentes privados lo detienen y lo entregan a policías municipales ya que el sujeto fue sorprendido dentro de un coto privado del fraccionamiento Costa Coral, alrededor de las 4 de la mañana, vecinos consideran se trata del ladrón que ha estado cristaleando y robando en casas habitación.

Piden a la policía municipal y ministerios públicos integren bien su carpeta de investigación que evite lo pongan en libertad en lo que canta un gallo y ¿qué fue lo que pasó?, ya que al llegar libera Seguridad Pública al supuesto ladrón, dicen que los policías municipales alteraron el reporte de la detención, ya que el sujeto fue detenido dentro de un coto privado del fraccionamiento Costa Coral traía consigo 10 mil 480 pesos, pero en el reporte policial solo reportaron 7 mil 480 pesos, presuntamente el supuesto ladrón, ofreció dinero a los policías municipales para dejarlo libre y no fue puesto a disposición del Ministerio Público por supuesto delito de cohecho. Sergio Dávila, director de Seguridad Pública, no atendió la petición ciudadana de no dejarlo libre porque se presentaría denuncia penal contra el sujeto, al final, no estuvo retenido ni tres horas en los separos de la cárcel de Valle de Banderas.

De la misma manera, aunque el hecho no fue en el lapso de Sergio Dávila, sigue estancada la investigación de la “desaparición forzada” de Salvador Macías en donde “pagaron justos por pecadores”, o sea que apresaron a personas como el que fuera director de la DSPM, Ricardo Guerra y “lo metieron a la cárcel” a proceso judicial, mientras que los culpables andan libres y muy campantes, como los que pudieran llamarse “autores intelectuales” por haber ordenado la arbitraria detención por policías municipales por supuesta falta administrativa y ahora los investigadores están como “chivos en cristalería” a muchos meses de estar “desaparecido” “Chavita” Macías ni siquiera han podido iniciar un juicio y dicen que por la falta de un juez penal, y lo más absurdo, que han cambiado de investigadores relacionado al hecho que permanece estancado.

Pero dejemos este tema, mejor hablemos de otra cosa, pues sigo pensando el cómo alguien quiere ser gobernador de Nayarit mandando todo a una canasta, o sea que buscará que su imagen la manejen en la capital del estado, o sea que mandará al demonio a Bahía de Banderas que es el segundo municipio más grande de Nayarit, en donde se han forjado las victorias de los últimos gobernantes, o sea que aquí en la zona conurbada con Jalisco se han conseguido los sufragios que hicieron ganar a Ney González y a Roberto Sandoval, pero lo más risible es que utiliza concretamente medios del vecino Puerto Vallarta, Jalisco como sus aliados directos, cómo si desde el municipio conurbado ellos vendrán a cubrir su imagen y su posible campaña electoral, si es que lo dejan llegar a ser el candidato oficial de alguna posible coalición de partidos, y como veo las cosas lo más seguro es que buscará lo “más grande” para que le ofrezcan otra vez lo más pequeño al congreso del estado o a la alcaldía de Bahía de Banderas.