En Polémica

Por Ernesto Gómez

Tiempos de Libertad

Volviendo por aquí a darle un poco a las teclas con el ánimo de que leas una que otra de las cosas que acostumbro a decir. Hoy en día la libertad de expresión ha encontrado en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el fundamento para poder ejercer este amplio derecho constitucional, pero no se ha tomado en cuenta que en esos mismos criterios el más alto tribunal ha dejado constancia de que no es solo escribir para expresarse, sino también ha señalado que no se puede permitir el libertinaje para la ofensa y la denostación, aunque muchos lo utilicen como una herramienta para ejercer presión. Nos encontramos en redes sociales a personajes que utilizan su “libertad constitucional” para expresarse, haciendo uso de comentarios que rayan en la ofensa, chantajeando para obtener dividendos económicos, olvidando que el denostado puede ejercer su derecho de réplica en los mismos términos como fue agredido. Pero bueno para no meterme en camisa de once varas, porque hay cada sentidito que luego se pone el saco o se hace la víctima, nos vamos mejor a cambiar de tema.

Con la victoria arrasante del Lic. Andrés Manuel López Obrador han surgido muchos “morenos” que rayan en el fanatismo y que a diferencia de simpatizar con el proyecto de nación, todo el tiempo se la pasan hablando cada tontería que en vez de dejar bien parado a nuestro presidente nomas los exhibe, los hace ver desinformados y pretenden desinformar. No con esto quiero decir que todos los que simpatizan con MORENA, estén demasiado apasionados y hablen con el corazón y no con el cerebro, lo que sí es importante es dignificar la labor del Presidente de la Republica y olvidar que ya no son oposición sino gobierno y entender con esto que deben de actuar con bastante madurez política que implica el compromiso de formar parte de la cuarta transformación dejando a un lado pleitos estériles y rencores vacíos.

Por cierto en las 34 comunidades que comprende el municipio de Bahía de Banderas ya se empiezan a calentar los ánimos, y ya están surgiendo los nombres de quienes posiblemente busquen la alcaldía, pero no debemos de olvidar dos interesantes apreciaciones electorales que pueden ser obstáculo para no competir o la puerta que abra paso para esto: la equidad de género al momento de distribuir candidaturas y la reelección ya permitida en todo el Estado Nayarita. No descarten este comentario para un evento futuro…

Volveremos en otra publicación si el villano me lo permite y cerramos con esto; “El que sentencia una causa sin oír la parte opuesta, aunque sentencie lo justo es injusta la sentencia”; Jorge Eliecer Gaitán