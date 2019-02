Por Sergio Rodríguez Bonilla

Ser

Hay algo que me he propuesto en la vida, algo que durante mucho tiempo postergué y no sé el motivo, el cual ya no importa, sino lo que importa es empezar.

Emprendí la difícil y confusa tarea de ser, de ser yo mismo. No hablo del aspecto que hablan muchos psicólogos “pop” donde te invitan a que no le tengas miedo a la vida y te dejes consentir por ti mismo, ni fantasías de ese tipo.

El ser yo mismo no cuadra con frases positivas, ni encaja en elementos de carencia filosófica y científica. Ser yo mismo en ocasiones puede ser más difícil de lo que parece cuando te importa más de la cuenta la opinión de los demás, o cuando tú propia opinión la minimizas por miedo al no encajar. En mi paso por la vida he cometido errores, algunos más grandes que otros, y de alguna manera es parte de lo que me ha formado, y como buen narcisista me obliga a hablar de las cualidades y habilidades que desarrollé para salir adelante, intentando sobresalir más que cualquier otra persona en la cadena alimenticia, pero eso me vuelve arrogante, y no toda mi personalidad se basa en la arrogancia, dejo de ser yo cuando concentro en una sola parte de mí. Solo espero, y lo que más deseo en este momento de mi vida, es ser aquella persona de la que tanto hablo cuando me toca hablar de mí. Espero que cuando hablo de mí, sea realmente esa persona que digo ser; ser en todas las características posibles aquello que en mi lenguaje en ocasiones distancio de mí. Para SER se requiere entereza, al hecho de existir y ser en su totalidad es difícil y fácil al mismo tiempo, se requiere de determinación y coraje, independientemente de quien se queda o quien se va. A veces, el ser humano da lo que no tiene a quien no es, con tal de sentirse “completo”, y es ahí donde se genera otro de los desencantos que solo agobian nuestra existencia; tan solo piensa bien la frase…

DAR LO QUE NO SE TIENE A QUIEN NO ES. Si amas a alguien sin primero amarte a ti mismo eres un charlatán, puesto que estás dando lo que no tienes. Esa es otra forma de no ser. Con SER me refiero al hecho de que yo como persona me presento ante mi como un ser entero, de que no necesito ser completado por nadie. No nací a medias. Cuando hablo de mí, en ocasiones puedo ser altanero presentándome como un ser integro, omitiendo las características que no me son tan agradables de mí mismo, pero que aun así existen (aquello que la gente llama defectos), y al no aceptarlos yo primero, soy el primero en rechazarme. ¿Cómo puedo pedir ser aceptado por los demás si no soy capaz de aceptarme a mí mismo? Es cierto, a mí me convierte en persona el convivir con otras personas. Ser persona no es solo nacer y vivir, ser persona es saber comportarte en cada lugar, saber socializar y saber corresponder.

Los demás me enseñan a ser persona, no a ser humano. Mi existencia se rige por ser parte de los demás, pero sobre todo, ser parte de mí mismo; y mucha gente es parte de los demás, pero no de sí mismos. Puedo ser parte de los demás sin necesidad de desprenderme de mi mismo; no se requiere tener un trastorno disociativo para mostrarnos o vernos a nosotros mismos como algo que no somos.

Cuando me niego quien soy, me traiciono. Ver la vida como soy no significa coincidir con actitudes positivas todo el tiempo de ver la vida de manera armoniosa y libre, en muchas ocasiones puedo encerrarme en mi mismo si quiero, y puedo decir y sentir lo que yo quiera, desde lo afectivo hasta lo sexual con quien lo permita, pero no por ello debo desvivirme si alguien no acepta lo que soy. ¿Por qué he de aceptar a quien no me acepta?

Piensa cuantas veces te has comportado como alguien que no eres, cuantos meses, cuantos años. SER es una tarea difícil, no cualquiera tiene la capacidad de entenderlo o querer comprenderlo, de vivirlo y de sentirlo, ya que se nos ha enseñado a depender de los demás y no ser parte de los demás. Son cuestiones bastante diferentes. Cuando me acerco a otra persona estoy abriendo una posibilidad, la posibilidad de compartir un momento, el cual no se repetirá jamás. Pero no por el confort que cause, o la protección que brinde significa que debo dejar de ser yo. Ser yo con entereza significa la aceptación personal, hablar de mí como lo que soy, y ser lo que digo que soy, incluido lo aceptable y lo no aceptable por los demás.