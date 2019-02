Facilitó Director de SP de Bahía Liberación de Presunto Ladrón de Casa Habitación

· El presunto ladrón fue capturado alrededor de las 4 de la mañana en el interior de un coto privado del fraccionamiento Costa Coral, trasladado a la cárcel preventiva como a las 6 horas y liberado antes de las 10 de la mañana. La querella penal se presentó a las 12 horas del mismo día. Previamente, a temprana hora vecino le llamo al director que el coto privado afectado presentaría la querella. Detalles, entre otros, que serán investigados en la querella NAY/RV-JAR/508/2019.

Por Paty Aguilar

La opacidad con que se conduce el X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, y sus anteriores administraciones, no permiten conocer a ciencia cierta el grado de prevalencia en criminalidad que hay en este municipio basando esto en la cantidad de reportes que la cabina de la dirección de Seguridad Pública recibe diariamente, independientemente de aquellos casos que llegan a la presentación de querellas ante los ministerios públicos de la Fiscalía General de Nayarit.

Uno de estos delitos y muy arraigado porque no ha sido combatido es el robo a casa habitación y eso lo debe tener muy en conocimiento el director de Seguridad Pública, cual quiera que este sea, en este caso, Sergio Dávila, sin embargo, no hace lo conducente para facilitar a los afectados interponer en tiempo y forma las denuncias pertinentes, es el caso reciente y palpable del sujeto atrapado dentro de un coto privado en el fraccionamiento Costa Coral, donde los policías municipales, manipularon en su reporte los hechos narrados por elementos de la policía privada de esta unidad condominal.

El pasado fin de semana, la madrugada del sábado 23 de febrero 2019, alrededor de las 4 de la mañana, un sujeto fue atrapado por elementos de seguridad privada cuando fue sorprendido entrando a esta zona privada no por la puerta principal, sino por una de las bardas. Detectado por las cámaras de seguridad, se implementó una búsqueda del individuo hasta que fue encontrado escondido debajo de un vehículo estacionado en una cochera dentro del coto privado, por lo que minutos mas tarde fue puesto a disposición de la policía municipal de Bahía de Banderas.

La narrativa de hechos de los policías privados no fue registrada en el reporte policial, los policías escucharon cómo y porque fue atrapado el sujeto, pero no se plasmó en dicho reporte que al final de este, los policías municipales refieren, que los elementos de seguridad privada, señalaron que no se procedería contra el sujeto.

Cuando el director de Seguridad Pública, Sergio Dávila, ve el reporte, lo cree a pie juntillas y así lo reconoce públicamente en una declaración que hizo a medios de comunicación donde argumenta que él no puede retener a los arrestados por más de 36 horas y que estas horas de encarcelamiento que son por ley no son obligatorias, motivo por el cual, dice, al no haber querella ante el MP ya que este ente de la Fiscalía General de Nayarit, había determinado que solo se trataba de una falta administrativa, fue por ello, según declaró públicamente, que resolvió dejar libre al sujeto con el pago de la multa correspondiente.

Sin embargo, como al principio se menciona, Sergio Dávila, conoce, sabe que este tipo de delito prácticamente se ha convertido en un gran problema de seguridad pública que lo debe instar a tomar las medidas cautelares, es decir, debió haber agotado el termino de prisión preventiva para dar oportunidad a los afectados de presentar sus querellas que en este caso se llevó a cabo en tiempo y forma en punto de las 12 horas de ese mismo día.

El robo a casa habitación y el allanamiento de morada, son delitos del fuero común que cientos de familias han sufrido y reportado en Bahía de Banderas, son estadísticas que no se dan a conocer, pero que en carne viva muchos ciudadanos lo han padecido; algunos denuncian, otros no, porque han perdido la confianza en la Fiscalía General de Nayarit, que deja sin efectos muchas investigaciones, por ello pululan ladrones por todos los barrios de las comunidades, no se escapa ninguna.

Para combatir este fenómeno social negativo provocado precisamente por los propios funcionarios municipales y estatales que lo han permitido de manera dolosa y sostenida como es el ejemplo de este caso claro y contundente del coto privado del fraccionamiento Costa Coral, y que habrá de investigar seriamente la Fiscalía General de Nayarit, se requiere contar con un director de Seguridad Pública que garantice el respeto al estado de derecho de ambas partes, en este caso se violentó flagrantemente los derechos humanos y las garantías constitucionales de los afectados.

Es inaceptable la declaración pública del director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, donde de manera sorprendente le da crédito a lo que registran sus policías en el reporte de que los elementos de seguridad privada no procederían contra el sujeto atrapado, cuando no es facultad de esta empresa de seguridad decidir si se procede o no en contra del individuo arrestado en flagrancia, sino del administrador y apoderado legal del coto privado.

Es amenazador y temible como los policías municipales levantan los partes, pero lo peor y de mayor responsabilidad es que el Director de Seguridad Pública, no tenga la capacidad de corregir el trabajo de los policías en favor de combatir los delitos antes mencionados que son el azote del municipio y lo que es aún peor, que el director de Seguridad Pública no escuche a los ciudadanos afectados y le dé carta abierta a quienes delinquen de manera clara como sucedió con este caso que ya abrió una carpeta de investigación bajo la querella NAY/RV-JAR/508/2019 a la cual se le dará puntual seguimiento según la parte afectada y agraviada por la Dirección de Seguridad Pública de Bahía de Banderas.

Causa escozor como el X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, a través de Comunicación Social le dio publicidad a la justificación inverosímil del director, Sergio Dávila, en vez de investigar los hechos mediante la comisión edilicia de Seguridad Pública de Cabildo, de la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública, si es que existe, y de los entes responsables de valorar el desempeño de los funcionarios públicos que los llevaran a determinar si efectivamente, los policías y el director, habrían cometido hechos ilícitos fuera del marco del estado de derecho y la prevención del delito en este caso y claro en muchos otros que han quedado impunes porque en vez de investigar, el X Ayuntamiento sale a defender lo indefendible como es también el caso doloso, doloroso y artero de la desaparición del ex regidor, Salvador Macías Valdez, de la cárcel preventiva desde hace ya casi 7 meses sucedido la madrugada del sábado 30 de junio 2018.

Cabe mencionar, que también se configura otro delito del arrestado cuando este les ofreció dinero a los policías municipales para que lo dejaran libre, se llama cohecho. El sujeto traía en su cartera 10 mil 480 pesos, pero el reporte policial solo registro 7 mil 480 pesos. El reporte de la policía municipal de Bahía de Banderas, registra hechos contrarios a los que registraron en bitácora los elementos de seguridad privada del coto condominal en mención. Y por supuesto, por la comisión del delito de cohecho no fue puesto a disposición del Ministerio Público. Los regidores de la Comisión de Seguridad Pública no se interesan en investigar ni esclarecer este tipo de hechos.