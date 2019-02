Comentarios de la Bahía

Por Nayar Araiza López

Del Insulto a la Diatriba

Nuestros bien pagados regidores en Bahía de Banderas, ganan 10 mil pesos menos que el Presidente de la República AMLO, reciben un insultante salario por casi no hacer nada, como que ya es hora que informen lo que han hecho, que no sean “gestiones” y “apoyos” míseros que dan a la gente, y que presumen como gran trabajo en sus redes sociales.

Cuál es su verdadera productividad en el Cabildo? Cuántas propuestas de modificación o de nuevos reglamentos han realizado cada uno? Porque esa es su verdadera chamba.

Hay que medirlos no creen. Es hora que los ayuntamientos se sumen a la “austeridad republicana”, ya que la mayoría de regidores no desquitan su jugoso sueldo. Ustedes que opinan? Servicios Públicos realiza trabajos de mantenimiento en San Vicente, San Clemente de Lima y Valle Dorado Siguiendo con un calendario programado de mantenimiento de infraestructura pública, la Dirección de Servicios Públicos Municipales realiza tareas de mantenimiento de alumbrado en el corredor de la carretera Emilio M. González, donde fueron renovadas decenas de luminarias en el tramo comprendido entre el puente de Las Mesas y San Clemente de Lima, así como en la avenida Valle de México en Valle Dorado. Mientras tanto, la cuadrilla de bacheo, realizó tareas de mantenimiento al pavimento del corredor de salida hacia la tienda Soriana en San Vicente, además de arreglar un tramo bastante dañado en las avenidas Valle de Zirahuén y Valle de México, a la altura de Rincón del Cielo.

La persona pública, siempre estará sujeta a la crítica y a la censura, quienes no lo entiendan, pues que sencillamente se vayan a su casa a descansar, no andan en la religión ni son curas, ni la Madre Teresa de Calcuta o el Papa Francisco, andan en la política, manejan recursos públicos y por lo tanto se les debe criticar, ya que a muchos no les gusta que los toquen con ni con el pétalo de una rosa, son muy intolerantes, a estas alturas de la democracia en México, que tanto alardean muchos de estos gobernantes y políticos de todos los niveles; debe terminarse pero de ya, el ejercicio del poder con marcados tintes de autoritarismo así como de intolerancia hacia la crítica periodística

Humberto Haro y José Gómez pueden ir al bote

Humberto Haro Carlos y José Gómez Pérez, deben preparar su defensa para no irse al bote, pues la ASEN, en voz de su titular Héctor Benítez, determinó “acto delictivo” haber entregado en 2017, un predio de Palma Real en Bahía de Banderas como dación en pago al Patronato UAN, por un adeudo de 90 millones a este organismo, que a valor real actual es de 23 millones.

Aclaro, que el alcalde Jaime Cuevas y el Rector Ignacio Peña González, no tienen vela en este entierro, ya que el Patronato es un organismo autónomo y descentralizado de la UAN. Esta irregularidad compete únicamente al ex responsable del Patronato Humberto Haro y al expresidente municipal José Gómez.

Siempre lo dije y lo reitero, el anterior titular del Patronato era un ladrón de cuello blanco, se prestó a la desaparición de por lo menos 50 millones que se recaudaron del impuesto del 12 por ciento en Bahía de Banderas, pero que no pagó el exalcalde José Gómez, que sumados al adeudo histórico, se hicieron 90 millones y que cómodamente liquidó este adeudo con un bien municipal, pero el dinero recaudado, en dónde quedó?, claro que le tocó una tajada a Humberto Haro, que validó la fraudulenta operación.

Que sirva de ejemplo para que ningún Presidente desvié este dinero y lo entregue en tiempo y forma al Patronato UAN. Porque pertenece a la juventud.