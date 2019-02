SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

SEGURIDAD PÚBLICA DE PUERTO VALLARTA TRABAJA Y RECUPERA VEHÍCULOS EN BADEBA CUANDO? Muchos dirán y esto qué, porqué el comentario, Fácil y Rápido, mediante los partes e información que se intercambia en los vecinos Municipios de Bahía y Vallarta, se detectan irregularidades cotidianas, en Asaltos, Robos a casas habitación, negocios y personas, ASÍ también diariamente se recuperan, propiedades que fueron sustraídas de carros y casas, de igual manera los carros, son recuperados, pertenencias de los negocios, personas detenidas y una labor que casi va a la par con los ilícitos y resultados, NO es echarle tierra a nadie sin embargo si se tiene que reconocer quien trabaja, porque lo que es aquí en BAHÍA DE BANDERAS al responsable de la Seguridad, se le han otorgado personal, patrullas, equipo de comunicación sin embargo deja mucho que desear………FELICIDADES A LA SEÑORA ANA ESPERANZA BERUMEN DE CUEVAS, por estar celebrando su cumpleaños, alguien que se ha ganado el respeto y reconocimiento de quienes la conocen, por su trato amable, afable y sobre todo sensible y humanista, tal y como debe ser una Presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no, para cumplir nada más con su tarea de apoyar, eso aunque cuesta más trabajo se logra de una manera u otra, lo BUENO de la señora ANA, es que siempre se tiene la certeza de una ESPERANZA, al asistir al DIF, saludarle, exponerle y la seguridad de ser escuchado para luego ser solucionado su problema, ESA es la forma de quienes verdaderamente tienen vocación de servir, son lo que hacen que las personas se expresen bien de alguien que se ocupa y se preocupa por sus semejantes independientemente de ser la titular o trabajadora de un organismo de esta importante área, por lo tanto mis mejores deseos para que se haya pasado súper bien al lado de quienes le aman, le quieren y le respetan sus amistades y familiares muchas FELICIDADES, señora ANA ESPERANZA………SERGIO DÁVILA UN CAPITAN CON PERMISO. Es quien se encarga de llevar y cuidar, vigilar y detener la OLA, que cada día crece de Asaltos, Robos, en poblado y despoblado, en colonias, y centro, en barrios y calles, en todo lugar se dan los desencuentros sociales y por supuesto la molestia y pérdida de los bienes que con suma facilidad, son sustraídos por los delincuentes, te vas a trabajar y regresas para tragarte ése mal momento y digerir que te ROBARON, porque simple y llanamente forzaron las cerraduras de tu hogar o negocio, incluso se tomaron el tiempo y les valió gorro utilizar cincel y marro, para volar y violar lo que les impedía entrar a las casas o negocios, sin que al afable y nunca bien ponderado CAPI DÁVILA, como le llaman sus subalternos, tenga una verdadera emoción o responsabilidad en cuidar y velar por el bienestar y el bien de la ciudadanía BAHIADERENSE, hasta cuándo habremos de soportar que los RATEROS, anden impunemente por las calles, hasta presumiendo o tratar de venderte lo que te ROBARON, al fin y al cabo NO, hay quien les pare el alto menos que los frene o detenga, al parecer NO, hay coordinación con otras autoridades, porque con todos sale mal el Federal de Caminos, con todos pues se hace el sabiondo y no pega una……….MEADE CRITICADO Y SEÑALADO POR OBRADORISTAS. Realmente esto es de moda, criticar, señalar y cuestionar por la redes sociales, sin embargo es muy diferente a crear ODIO entre los mismos MEXICANOS, pues los simpatizantes de AMLO, todo lo saben, no cuentan los demás integrantes de nuestro país, sólo ellos, maltratan, expulsan, piden cárcel, la horca, llaman corruptos, desleales y toda clase de improperios hacia los mismos PAISANOS, o sea que les pasa ninguno somos más que otros, ni inferiores ni superiores, COMO el caso de ANTONIO MEADE, que buscó la manera de seguir manteniendo a su familia en el Banco y ahora, los AMLOVISTAS, se le echaron encima y tratan de una manera y otra descalificarlo, MALO hubiese sido que buscara trabajo o acomodo en el Gobierno Municipal, Estatal o Federal, porque la BANCA es una Empresa Privada de ninguna manera del Gobierno, sinceramente que los ánimos están al mil y cualquier momento el sembrar ODIO Y RENCOR, nos traerá consecuencias muy funestas, Priistas, Panistas, Perredistas, Petistas y Morenistas, son los mismos o somos los mismos, las votaciones ya pasaron la responsabilidad de lo que pasa es del actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya sabía cómo estaban las cosas y tiene que buscar soluciones, resolver los problemas NO hacerlos más grandes o sí?