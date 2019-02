Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

La Universidad de California, con una década atendiendo grupos de alumnos que jamás se inscribieron, ni calentaron silla en sus aulas, se podría encontrar en el ojo del huracán, si es la institución que alcanzó a lavar cincuenta millones de dólares; el caso atrae otra vez el nombre del prófugo ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Juan López Salazar, presuntamente socio mayoritario de este campus que se cocinó durante la execrable administración del negrito sandía, con planes y programas copiados a nuestra alma mater; la Universidad de California está considerada entre las instituciones más caras del mundo por inscripción y mensualidad que solo pueden pagarla los que ocupan lavar la ropa, en una casa de estudios que figuró entre las propiedades del Diablo Veitia, el cual solo pudo regentearla treinta días, porque en plena campaña electoral, los tentáculos de la justicia gringa lo atraparon, sentenciándolo a cadena perpetua por conspiración para introducir droga a los Estados Unidos. Universidad de California, si es la institución de la que no da nombres el vocero de AMLO, tendría encima los oficios de la Procuraduría General de la República, la que, primeramente, debe traer al escurridizo Juan López Salazar, ex patrón del actual rector de la UAN, Nacho Peña, en aquellos tiempos titular del área de Vinculación, a donde habrían llegado para que se distribuyeran, los prestamos millonarios del vigilante Milton Romero.

La sociedad entonces, desde ahorita, se pone al alba, en virtud de que lo que se especula, puede ser el principio de una verdad que se encontraba dormida. No nos queda más que esperar cómodamente instalados, la noticia de la captura del presunto delincuente Juan López Salazar, quien, de estar vivo, podría dar los nombres de la gente que le ayudó a matar la vaca universitaria.

La lucha contra la corrupción del gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, no parece, va en serio contra los de adentro y más contra los de afuera; colaboradores suyos han caído por indolentes, así que para aquellos que no creen que esto va en serio, que se vayan preparando a colgar los tenis en caso de que para el mes entrante sigan haciéndole al pendejo con los programas sociales. El gobierno de la cuarta transformación, por cierto, descubre cada día que pasa, muchísimos hoyos por donde se fugan los recursos que ocupa el pueblo para desarrollarse.

No sabemos, sin embargo, hasta qué punto se encuentra resuelto el asunto del robo de la gasolina, el diésel, el gas doméstico y el hidrógeno; parece que entramos al más bajo de los perfiles en este caso; con la esperanza de que también se atienda el contrabando minero, pesquero y silvícola, principalmente lo que concierne al uranio, recurso estratégico muy codiciado por potencias extrajeras.

Pero bueno, AMLO apenas lleva tres meses sacudiendo la casa, le queda bastante por hacer, lo que jamás habrían hecho sobre todo los gobiernos que prohijó el neoliberalismo nefasto…PALESTRAZO: dicen que ya se dio el primer encuentro entre Miguel Ángel Navarro Quintero y Manuel Humberto Cota Jiménez; existe la presunción de que Navarro va por el PRI en el 2021; Cota a la Presidencia del Congreso Local y Charo Mejía al cargo de Presidenta Municipal de Tepic; se los dejo de tarea.