SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

Súper-delegados sirven para el beneficio de la ciudadanía o para ego presidencial?

Esta interrogante me la han hecho varios amigos y compañeros, sin embargo hasta la fecha no lo he podido esclarecer, por la simple y sencilla razón de que en cada Entidad, hay un Ejecutivo un Gobernador, LUEGO tenemos que, de la misma manera hay Secretarios de Estado quienes envían a su representantes a la Dependencias Federales, PERO, tal parece que los mal llamados SUPER DELEGADOS, qué programas promueven, en qué rubros, para reforzar la Educación, Economía, Empleo, Seguridad o solo están de vacaciones es u n premio por ser gente cercana del Presidente o porqué, se molestan y NO permiten que los Delegados trabajen al ser puestos por quienes lo hicieron y resulta que deben quedar los que los SUPER-DELEGADOS, quieren y sean de su simpatía, por lo tanto aquí en NAYARIT, un tal Arquitecto PERAZA, quita y pone, dispone y hace lo que quiere o de lo contrario VÁ y le llora a AMLO y ZAZ, quitan a quien enviaron de México, poniendo a quien PERAZA le conviene, otra interrogante de dónde sacan los recursos, autos, personal, celulares, gastos y sueldos para instalarse, quién les paga en qué nómina están y quien les autoriza para ejercer tal situación Congreso de los Estados o la Federación y en que Organigrama, están?………..LA CUESTA DE MARZO PEOR QUE ENERO Y FEBRERO VATICINAN. Pues se vendrán en cascada los AUMENTOS, en la canasta básica, como Frijol, Huevo, Limón, jitomate, Cebolla, Pepino y sobre todo los mariscos, en pescado, pulpo, camarón, callo, ostión, pata de mula surimi, por lo tanto las AUTORIDADES deben ponerse las pilas y estar al pendiente de que tales abusos se cometan en perjuicio del consumidor y sobre todo del PUEBLO, puesto que los COYOTES Y COMERCIANTES, no se salgan con la suya de hacer el esconder y encarecer los productos ya mencionados entre otros, PUES, si se dan los exorbitantes precios la GENTE, no podrá adquirirlos y se vendrá una terrible pérdida para los abusones que cada año, hacen su Agosto en Cuaresma y Semana Santa, así que el que avisa no, es traidor y quien avisa no es cómplice, abusadas AMAS DE CASA y ciudadanía en General, ya que el poder adquisitivo es poco y con la inflación NADIE podrá, después no digan que nos les dije eh…………SERVICIO URBANO DEBE CONTAR CON AIRE ACONDICIONADO, ESTADO PERFECTO, CÁMARAS DE VIGILANCIA Y DETECTOR DE METALES. Sin duda alguna, buena medida solo falta que, los permisionarios , propietarios, concesionarios y operadores, SIGAN las instrucciones al pie de la letra, de esta manera sí se pagará con gusto el costo, ya que actualmente son chatarras y chafiretes los que transportan a la gente y la llevan como pelota de un lado a otro, PERO con esta nueva modalidad, se hará más y mejor el servicio de la misma manera la comodidad y seguridad con que viajará el público, así como el operador de los camiones del servicio urbano en sus variedad de costo y servicio, la cámaras podrán grabar de algún ilícito, asalto, robo y despojo de pertenencias, el rostro de los delincuentes para la fácil localización por la policía, el detector de metales para saber si alguien que subió trae alguna y ser detenido por el mismo operador, el confort del aire acondicionado y la confianza de ser llevado o traído a sus trabajos, hogares, de compras o tan solo viajar en unidades bien equipadas, la verdad YA hace falta eso en Bahía y en todo NAYARIT…………MAÑANA SESIONAN EN CABILDO LOS Y LAS REGIDORAS Y SÍNDICO MUNICIPAL EN LA PRESIDENCIA. Así es los más de una decena de integrantes o que conforman el máximo poder en todo el Municipio, se reunirán para analizar cinco puntos y donde sobresale lo más importantes es la JUBILACIÓN Y PENSIÓN de los Trabajadores del Sindicato al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) y lo que se vendrá después hará mella, YA QUE, se sabe que las bases que dejarán vacantes los que se van después de haber cumplido 25 y 30 años de laborar, el Gobierno Municipal s quedará con esos espacios y los ocuparán personas cercanas o familiares de los que se van o se quedarán acéfalas para evitar el personal que hay de más o se negociarán de una forma u otra, ESE es el detalle en el AYUNTAMIENTO, pues veremos de que y en que forma los EDILES, proponen, disponen y si pueden rebajar los gastos en el Municipio por la RECARGA Y CARGADA de los que laboran en dicha dependencia….DE ULTIMA HORA CAYÓ MOISES POR ANDAR MALTRATANDO A SU PAREJA, POR LO CUAL YA ESTÁ CALENTANDO CEMENTO EN UNA CELDA DE LA FISCALÍA EN TEPIC