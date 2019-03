SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

TERMINÓ LA CALMA EN PUERTO VALLARTA

UN MUERTO Y TRES HERIDOS MANCHÓ LA SEGURIDAD. En efecto lo que tanto se respiraba y había un clima de Paz y Tranquilidad, dejó de serlo en unos instantes por el terrible SUCESO, registrados en el Antro denominado PUNTO 18, ubicado en la entrada a éste importante centro turístico, que de seguir con esta situación se convertirá en una zona de riesgo y los turistas Locales, Nacionales y Extranjeros dejarán de visitarlo, pues el que llegue un grupo armado inicie a disparar sin ton, ni son, en contra de todos los concurrentes visitar Puerto Vallarta, se convertirá en un peligro latente para los que ahí se reúnan como los que estén cerca del antro PUNTO 18, se deberá trabajar y reforzar muy estrechamente la vigilancia y rondines, para volver a recuperar la confianza y que la ciudadanía les otorgue, el beneficio de la duda………..ABELINO AGUIRRE MARCELO Y RAFAÉL YERENA ZAMBRANO. Dos distinguidos CETEMISTAS de cepa, reconocieron la labor de su máximo líder y estuvieron en la Capital del País, para celebrar el 83Aniversario de la Confederación de Trabajadores de México, esto queda mostrado ante los demás sindicatos que dicha organización obrera, está presente, vigente y fortalecida tanto en Nayarit con Abelino, como en Puerto Vallarta con Rafael Yerena, lo que muestra capacidad, juventud y experiencia en ambos Dirigentes y de conurbación entre ambos Estados y estadía de quien les vio, nacer y crecer hasta llegar a ser las principales cabezas de la CTM………JAIME CUEVAS TELLO CONSIDERADO EXCELENTE POSPECTO. Y, es que aunque se diga que es un tiempos muy pronto para irle buscando, perfilándose e ir haciendo el espacio necesario, para llegado el momento presentarse, la CARTA del Galeno ha sido estar, vigente y estar buscando el acercamiento con sus conciudadanos y reafirmar su amistad con varios del equipo que lo llevó a ser Presidente Municipal de Bahía de Banderas por segunda ocasión, su trato personal, la gestión y solución han sido sus habilidades, para estar atendiendo, escuchando y dándole por donde debe ser, en Obra Pública, la Captación de dinero, fresco y constante, la confianza de sus gobernados y por supuesto, ganándose la confianza del Pueblo que lo eligió y que seguramente, al otro espacio político en su momento lo hará uno de los Candidateables, para la grande………LA AUTORIDAD DEBE ACTUAR ÁNTES QUE CORRA LA SANGRE. Así es porque los integrantes de CATEM Y CTM, se andan agarrando de la greña por los contratos y por las entrega del material pétreo, que ambas organizaciones, es como se ganan el sustento para sus familias y como todos los Mexicanos se tiene derecho a trabajar en forma honesta y legal, sin embargo debe ser bajo un marco de respeto para que las Empresas y ciudadanos que les contraten NO, vean la clase de desfiguros que están haciendo al pelearse por ser los UNICOS, ni sentirse Amo y Señor de los acarreos y contratos exclusivos, ya hubo conato de ofensas y bloqueos entre ellos, al rato habrá golpes y hasta heridos, para evitar estas diferencias alguien tendrá que intervenir o no? ………CAJEROS A REVENTAR PRÁCTICAMENTE FUERON TOMADOS POR ASALTO. Por doquier se observan las filas de trabajadores que van a meter su tarjeta y sacar dinero, producto de la quincena laborada y de esta forma poder enfrentar los diversos compromisos, de abonos, pago de renta, para surtir la despensa, ir a comer o a cenar, comprar el regalo del cumpleañero o hacer la vaquita porque se viene el sábado y domingo para estar con la familia en la tradicional carnita asada, claro está acompañadas de sus bebidas refrescantes, burbujeantes, el agua fresca, los refrescos o una quica, quiqui, piernuda, elodia, ballena, ballenón, cuartitos, coronitas, pacífico, o botes light, en fin un sin número de eventos que fácilmente se va la quincena, sin embargo ESTO, no parece importar el asunto es pasarla bien y que no haya falta de liquidez, aunque el lunes amanezcas pidiendo prestado, pero pues lo que es fin de semana los cajeros estarán atiborrados, DIGO, para que busquen un horario que no haya muchas personas retirando su dinero……Y JUIMONOS A LA SESIÓN DE CABILDO, donde el tema principal serán los pensionados y jubilados.