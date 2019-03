¡Ven a recibir la primavera a la Riviera Nayarit!

Para satisfacer los diferentes mercados naturales, los hoteles de El Tesoro del Pacífico Mexicano lanzan sus Ofertas de Temporada, vigentes hasta el 28 de marzo de 2019.

Oscar Juárez/La Opinión

¡Recibe la primavera en la Riviera Nayarit! Reserva en los hoteles participantes a partir de este 28 de febrero y viaja en tus próximas vacaciones a un destino de lujo, dotado de naturaleza, aventura, excelente gastronomía, y una gran gama de infraestructura hotelera.

Las Ofertas de Temporada fueron lanzadas por la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC) en conjunto con la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) a través de su área de Marketing, y estarán vigentes hasta el próximo 28 de marzo de 2019 para satisfacer principalmente al mercado nacional, aunque también están al alcance de los visitantes de Estados Unidos y Canadá.

“Queremos incentivar a nuestros visitantes a que vengan en todo momento y no nada más en las temporadas altas. Agradecemos y felicitamos a los hoteles participantes por su apoyo y colaboración constante en estas actividades”, declaró el director general de la OVC de Riviera Nayarit y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, Marc Murphy.

Este año, al menos 32 hoteles de la zona costera participan con excelentes ofertas para todos los gustos y necesidades. Están ofreciendo descuentos que van del 25% hasta el 60%, 3, 6, 9 y hasta 12 meses sin intereses o tarifas especiales de $2,057 pesos por noche.

Las amenidades son variadas y muy atractivas: Wifi Gratuito; Uso de Bicicletas y kayaks; Crédito en Resort hasta de $1,500 pesos; Ronda gratuita de golf; Crédito en Spa hasta de $400.00; Botella de vino; Ascenso de categoría a disponibilidad; Actividades recreativas y Hasta 2 niños gratis. Algunos hoteles incluso son pet friendly, como el Dreams Villamagna, el W Punta de Mita y el Four Seasons Resort Punta Mita.

Hoteles participantes: Nuevo Vallarta y Flamingos: Dreams Villamagna; Grand Velas Riviera Nayarit; Hard Rock Hotel Vallarta; Hotel Las Palomas; Marina Banderas; Marival Residences; Marival Emotions Resort; Occidental Nuevo Vallarta; Ocean Breeze; Paradise Village; Riu Jalisco; Riu Palace Pacífico; Riu Vallarta; Samba Vallarta; Villa Varadero; Villa del Palmar Flamingos; Villa La Estancia. Bucerías: Refugio del Mar; Royal Decameron Complex; Vista Vallarta. La Cruz de Huanacaxtle: B Nayar; Grand Sirenis Matlali; Vallarta Gardens. Punta de Mita e Higuera Blanca: Rancho Banderas; Grand Palladium Vallarta; W Punta de Mita; Iberostar Playa Mita; Imanta Resort. Punta Mita: Four Seasons Resort Punta Mita. Rincón de Guayabitos: Decameron Los Cocos; Las Cabañas del Capitán; Villa Corona del Mar. Aquí podrás encontrar las promociones:

https://res.rivieranayarit.com.mx/ofertas-especiales/ofertas-de-temporada-en-riviera-nayarit