En Polémica

Por Ernesto Gómez

La Inseguridad en el Municipio

No acostumbramos a caer en la especulación ni caer en mitotes sin fundamento, pero recientemente nos hemos estado enterando de noticias nada agradables donde el principal tema es la inseguridad pública que se está dando en todo lo largo y ancho del municipio. Podríamos señalar que la culpa la tienen solo los titulares de la seguridad pública, pero no, mientras este se dedica a la prevención del delito, los encargados de investigar no lo hacen como debiera de ser y muchos de los delincuentes siguen en las calles libremente haciendo de las suyas. Recientemente nos dimos cuenta de las agresiones y robo a una mujer de la tercera edad, extranjera, que vacaciona en Bucerías, donde de una manera salvaje y violenta fue agredida para robarla en el interior de su domicilio, ¿y los delincuentes?, bien gracias. Bucerías se ha vuelto el lugar libre para que los rateros hagan de las suyas, mientras la policía investigadora le echa la culpa a la municipal, ósea se la pasan aventándose la bolita para no trabajar. La fiscalía de justicia de Nayarit debe de tomar cartas en el asunto porque circulan muchos investigadores en toda la zona ¿pero realmente hacen su función que es investigar?. Por lo pronto esta segunda agresión a un extranjero ha logrado que el Consulado de Estados Unidos de Norteamérica y también el de Canadá les advierta a sus ciudadanos que tomen precauciones al visitar el municipio, lo cual genera desconfianza en este turismo que puede provocar pérdidas en la derrama económica.

Los recientes operativos implementados por los cuerpos de seguridad pública en Bahía de Banderas es obvio que vienen a inhibir a la delincuencia, pero en los cajones de los archivos de las fiscalías, existen cientos de archivos que contienen carpetas de investigación y averiguaciones previas, que sin moverse pierden su destino final, que es investigar y detener a la delincuencia. Cuantos robos a casa habitación, a comercios, asaltos en la vía pública, ¿Cuántos delitos se cometen a diario y quedan impunes?.

¿Y LOS REGIDORES APA?

La semana pasada nutriéndonos de la fuente más mitotera que es el Facebook, nos dimos cuenta que los regidores de la actual administración que encabeza el Dr. Jaime Cuevas fueron cuestionados por sus altos ingresos económicos y su pésima labor. Algunos de ellos fueron etiquetados o aun peor calificados como de a tiro muy huevones, que sin hacer nada y solo echados en su escritorio esperan su quincena para cobrarla y de ahí a pasearse a ciertos destinos turísticos fuera de Nayarit. Lo que sí es cierto, es que ciertos de ellos destacan por su pereza laboral, y ni siquiera logran una nota en el periódico de lo desapercibidos que están. A estas alturas varias de ellos ya son merecedoras del premio “el huevon de oro”, y vaya que sin hacer nada logran seguir ganando premios como este. Esperemos que logren aportar algo a cabildo como Pepe Castañeda, quien si hace lo propio y bien.

Si alguno regidor pretende reelegirse (con qué cara) deben de empezar a moverse y aunque sea disimular que trabajan para que logren en el electorado influir, y llegar posicionados a la contienda constitucional. Por hoy es todo por aquí, solo les dejo esta pregunta ¿Qué funcionario aliancista en Bahía se reunió la semana pasada en Guadalajara con un alto dirigente de MORENA? ¿y para qué?…