Reponen Procedimiento de Imputación a Detenido en Caso Chavita Macías

Por Paty Aguilar

Por resolución de amparo, se ordenó al Órgano Jurisdiccional del Centro Regional de Justicia Penal de Nayarit, la reposición del procedimiento de audiencia de imputación hasta la vinculación a petición de la defensa del ex director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Ricardo N N, detenido el pasado mes de agosto 2018 como uno de los presuntos responsables de la comisión del delito de Desaparición Forzada de Persona en agravio del ex regidor de este municipio, Salvador Macías Valdez, ocurrido en la madrugada del sábado 30 de junio 2018 de la cárcel preventiva con sede en la cabecera municipal, Valle de Banderas.

En esta audiencia de Reposición de Procedimiento, el agente de ministerio público que lleva a cabo la investigación de denuncia penal presentada por el padre del agraviado, Álvaro Macías, por delito antes mencionado, de nueva cuenta expuso datos de prueba ante el juez de control que indican la supuesta participación en este hecho del ex director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Ricardo N N, que permiten suponer que hubo omisión y aquiescencia (consentimiento) para que se llevara a cabo la detención y privación de la libertad de Salvador Macías Valdez, en condiciones fuera del marco legal.

Tomando en cuenta testimonios de involucrados, tanto de abogados que intentaron buscar la libertad de Salvador Macías, el día de su detención, 29 de junio 2018 alrededor de las 3 de la tarde, en virtud de que Salvador Macías, habría sido detenido por falta administrativa, así como el acta de la visita que realizó la visitadora de la Comisión Municipal de Derechos Humanos a la cárcel preventiva a solicitud de uno de los abogados a quien le negaron ver al detenido el día que este fue arrestado, así como el dictamen de alcoholemia que indicó que Salvador Macías, no estaba en estado de ebriedad.

Asimismo, el ministerio público, puso en claro que el asesor jurídico de la Seguridad Pública, Julio N N, en su declaración ministerial, señaló que el día de los hechos recibió la orden de no liberar a Salvador Macías, por parte de Pedro N N, entonces coordinador de Asesores Jurídicos del X Ayuntamiento, hermano de la regidora, Nilda, (involucrada también en estos hechos) porque Salvador Macías, tenía orden de aprehensión, motivo por el cual, negó la libertad y que no fue hasta otro día como a las 10 de la mañana que supo por boca del subdirector operativo, Job N N, (ahora prófugo de la justicia) que Salvador Macías, se había fugado de la cárcel. (La supuesta orden de aprehensión no la tuvo a la vista)

El ex director de Seguridad Pública, tuvo conocimiento del arresto de Salvador Macías, desde el momento en que se llevó a cabo el día 29 de junio 2018 alrededor de las 3 de la tarde, por lo que al no interesarse de manera personal por la condición en que fue arrestado y luego privado de su libertad el ex regidor, Salvador Macías Valdez, por lo que se presume hay indicio de su participación por omisión y aquiescencia (consentimiento) para que el personal de Seguridad Pública realizara las acciones que al final llevaron a la desaparición de persona en agravio de Salvador Macías.

En este sentido, el ministerio público luego de detallar lo que consideró necesario para imputar y vincular a proceso al detenido por lo que presume la comisión de dichos delitos, también hizo mención de varios nombres de funcionarios municipales que tuvieron conocimiento de los hechos en tiempo real y que dejaron que las acciones se sucedieran, resaltan los nombres de Juan José N N, Jefe del gabinete del alcalde, Jaime Alonso Cuevas Tello, así como el director jurídico del X Ayuntamiento, León Felipe N N.

Cabe mencionar que el nombre de la regidora, Nilda N N, salió a colación en la entrevista ministerial que se le hizo a su hermana, ex esposa de Salvador Macías Valdez, porque la regidora, le hizo saber que Salvador Macías, había abusado de su sobrina, hija de Pedro N N, y que se le estaba buscando para detenerlo, fue así como se supo donde se encontraba Salvador Macías; estacionado en una tienda OXXO de Nuevo Vallarta cerca del edificio donde trabaja la hermana de la regidora, fue ella quien le dijo que él estaba ahí, lugar donde minutos después fue arrestado ese día 291 de junio 2018.

Con la aportación de datos de prueba que el ministerio público expuso, quedo asentado que la detención fue ilegal, que el motivo de la detención plasmado en el reporte policial fue falso, que el verdadero motivo fue por venganza personal derivado de un supuesto abuso sexual contra la hija mayor de edad del exfuncionario municipal, Pedro N N, entonces coordinador de Asesores Jurídicos del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas.

Este lunes 4 de marzo 2019, se llevará a cabo una audiencia al parecer en los mismos términos con los otros dos detenidos ya imputados; el comandante de guardia y custodio de la cárcel preventiva que estaban en turno el día de los hechos, puesto que también apelaron el procedimiento de imputación y la medida cautelar que se les aplicó cuando fueron detenidos hace poco más de 6 meses.