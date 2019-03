SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

ANASTACIO ZARAGOZA SUPLE A CRISTIAN VALIENTE EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS. El pasado fin de semana, de manera sorpresiva RENUNCIÓ, Cristian lo que ocasionó estupor, entre los presentes, Sindico, Regidoras y Funcionarios, de primer nivel y charalillos”, sobre todo en las mujeres integrantes del cabildo, quienes se mostraron muy sensibles y con palabras casi al borde de las lagrimas, emocionadas dieron las gracias, por la actitud, consejos y maneras de haberlas guiado, en momentos de difícil decisión, pero el ex secretario CRISTIAN, supo ganarse el respeto y afecto de los sesionadores, llega TACHO ZARAGOZA, también PERREDISTA y gente del Galileo Mayor Guadalupe Acosta Naranjo, o sea del mismo equipo de CRISTIAN, por lo que el puesto ahí esta y hablando un poco del nuevo Secretario del Ayuntamiento, tiene varias tablas, pues fue TESORERO, ASESOR, DIRIGENTE, SUPLENTE DE DIPUTADO Y HOY, en su nueva encomienda, últimamente laboraba en el Congreso del Estado, eso si con vestimenta humilde, camisa de cuadros, con mangas arremangadas, pantalón de mezclilla y botas, nada de elegancia, todo sencillo, al igual el trato con la gente que se le acercó a saludarle y felicitarle por su nueva encomienda, en la Secretaria del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, lo que si es que debe renunciar al cargo de ASESOR, en la Cámara de Diputados, para de esta forma no debe caer en la ilegalidad y estar todo el tiempo disponible para su responsabilidad, en su Pueblo, así pues, presentar su renuncia, en breve………SI SE HARA LA ESCUELA EN LA MISION, JAIME CUEVAS. Aunque la actitud negativa de algunos colonos, en el sentido de que NO, se haga la edificación de aulas para otorgar educación a los niños y jóvenes, por la razón de que, el Centro de recreacion se iba a quitar y sus hijos se quedarían sin campo, sin embargo y aunque ELLOS en voz de quien la tomó, aceptaron que los juegos no estaban en optimas condiciones, pues la resbaladilla tenía la lámina levantada y los columpios amarrados con alambre y enmontados, aun así no, estaban de acuerdo en la construcción de la Escuela, AYER, otro grupo aseguro que SI, querían el edificio que albergara a sus hijos para que recibieran las enseñanzas a que tienen derecho y que el Gobierno esta obligado a otorgar, lo que motivo al Presidente Municipal a decirles que SI, se haría dicha Escuela, aunque a lo mejor con algunos cambios, “ De que se hará, se hará” PERO, dentro de la razón y desrazon, fue que hay provocación y amenazas hacia ellos y de la misma manera a una aula moviente se iba a quemar de parte de los que no quieren la escuela, veremos que hay sobre esto mañana……….POLO DOMINGUEZ EN LA CAMARA DE SENADORES. En efecto en Presidente del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, Doctor Leopoldo Domínguez González se trasladó ayer vía aérea y estuvo en San Lázaro, saludando y acudiendo a la invitación hecha por el Legislador BATIS, mismo que lleva una amistad de antaño, los políticos se reencontraron y al termino de la reunión POLO DOMINGUEZ, regresó a Nayarit, porque simple y llanamente debe seguir a atendiendo a sus representados en la cámara de Diputados en Tepic, Nayarit………..AL FIN METEN EN CINTURA A COMERCIANTES EN SAYULITA. Grande ha sido la aceptación, de parte de los turistas, locales, nacionales y extranjeros, pues las banquetas, calles y diversos lugares para el peatón, eran utilizadas por los voraces e irresponsables comerciantes, que ponían en riesgo su integridad física y la de los clientes, así como de sus trabajadores, lo bueno, aseguran, ya hay paso mas tranquilo, se observa y camina con mas calma, podemos recorrer y ver mas cosas nuestras familias y nosotros, que bueno que el Gobierno, lo puso bien ya, hacia falta, ojala y no bajen la guardia, que sigan los operativos, porque habrá quienes se vuelvan a poner y deben actuar así con la ley en la mano……..BENEFICIADOS POR EL DIF CON BASTONES, SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS. Por la mañana la señora ANA ESPERANZA BERUMEN DE CUEVAS. Con su acostumbrado Don de Gente, llego caminando desde su oficina hasta la parte trasera del DIF, donde estaban los integrantes de la 3ra y Cuarta Edad, ansiosos y con ESPERANZA, su arribo para que les diera de propia mano, los bastones, andadera y sillas de ruedas, algunos hijos y esposos recibieron los aparatos ortopédicos, porque los beneficiados no pudieron asistir, sin embargo por instrucciones directas de la Presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, en Bahía de Banderas y seguiremos, otorgando mas a los que menos tienen”