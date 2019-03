Sigue Problema de Contaminación de Aguas Negras Crudas de la Playa de Sayulita

Sin tratar las aguas negras van directo al mar, esto contamina la playa y el cauce del arroyo de Sayulita, problema que no han podido resolver ni el CEA ni el OROMAPAS, organismo operador del agua de Bahía de Banderas, Nayarit

Por Paty Aguilar

Sin resolver el problema de tratamiento de aguas negras en Sayulita, Bahía de Banderas, Nayarit. Ya varios años las dos plantas de tratamiento no operan con de manera adecuada, prácticamente las aguas negras llegan crudas al mar, a la playa de este destino turístico maravilloso, el cauce del arroyo donde desembocan de igual manera totalmente contaminado y desde hace años también el OROMAPAS, organismo operador del agua de este municipio y el CEA, Comisión Estatal del Agua del estado, anuncian lo mismo que se va a resolver, pero no ha sido así. El último anuncio por parte del CEA es que, para este fin de mes, marzo 2019, habrá nueva planta de tratamiento.

Mientras tanto, millones de litros de agua negra cruda llegan a esta hermosa playa donde sus olas son ideales para el deporte del surf donde se dan cita deportistas de varias partes del país y del extranjero, sin embargo, este tipo de turismo esta siendo ahuyentado por esta falta de saneamiento para esta comunidad que prácticamente vive del turismo al cien por ciento.

Pero no solo es el saneamiento el problema por el cual, según comentaron los lugareños, esta temporada fue muy baja, sino también por el grave problema del exceso de vendedores ambulantes de la playa que como moscas se acercan a los turistas que gustan de esta playa a ofrecer sus productos uno tras otros hasta que casi los corren del lugar, se retiran hartos del acoso.

Por parte del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, les ha sido imposible lidiar con este problema de vendedores de playa, no hay personal capaz de dialogar con ellos concientizarlos, no, no lo hay, prefieren utilizar la fuerza pública y eso provoca enfrentamiento, conflicto entre vendedores y funcionarios públicos que no saben cómo manejar la situación.

Es un pues un problema grave de contaminación ambiental y social económico que debe ser tratado de inmediato.