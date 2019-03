Secretario del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas Encubre a su Antecesor

Por Paty Aguilar

El nuevo Secretario del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, contador público, Anastasio Zaragoza Trujillo, en respuesta a petición de un ciudadano que solicitó a través INFOMEX con numero de folio 0039619 del día 5 de febrero, según consta en oficio de respuesta firmado el 4 de marzo 2019 por parte de Mario Quintanar Ramírez, titular de la jefatura de Enlace y Acceso Público a la Información de este X Ayuntamiento, se presenta como secretario del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas con fecha anterior a su nombramiento.

Veladamente, Tacho Zaragoza, así se le conoce también, extesorero municipal durante la primera gestión del exalcalde, Héctor Paniagua Salazar, 2002/2005, en su oficio de respuesta a la Unidad de Enlace, con fecha 4 de marzo 2019, su primer día de labores, omite registrar el número de folio y fecha de la petición que se le dio a conocer a esta Secretaria del X Ayuntamiento mediante oficio por parte de dicha Unidad de Enlace para que informe y facilite la documentación requerida, pero, del secretario anterior, no de él. Y es que no existe dicha documentación requerida, es por ello por lo que el anterior secretario tuvo que renunciar al cargo, pero el actual secretario, en vez de informar debidamente, mintió al solicitante.

La petición ciudadana a esta Unidad de Enlace y Acceso Público a la Información, mediante INFOMEX, fue simple y llana “Solicito copia simple de Título y Cédula profesional del Secretario del Honorable Ayuntamiento de Bahía de Banderas” esto con fecha 3 de febrero 2019 a las 23:28 horas. Se le informó al solicitante en su momento, que dicha solicitud sería atendida a partir del 4 de febrero 2019 y como fecha estimada de respuesta hasta el 4 de marzo 2019.

Según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Nayarit, en su articulo 141 establece que; La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 20 días, contado a partir del día siguiente a la presentación de aquella.

Y continua; Excepcionalmente, el plazo referido en al párrafo anterior podrá ampliarse hasta 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. Hasta aquí la cita de dicha Ley.

Para atender la petición del ciudadano, que solo consistió en pedir copia simple del titulo y cedula profesional de Christian Israel Valiente Delgado, que en ese entonces, 3 de febrero 2019, fungía como secretario del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, el Comité de Transparencia, que lo conforman el jefe de esta Unidad de Enlace, el Contralor municipal y el director de Asuntos Jurídicos, esperaron a que renunciara Valiente Delgado y se eligiera a Tacho Zaragoza, ambos miembros del PRD, el primero aguerrido operador de la campaña de Jaime Cuevas Tello en el 2017 y el segundo, presidente del comité municipal del PRD, para confabularse entre ellos, incluido el alcalde, sindico y regidores, con el objetivo de encubrir tal irregularidad que pone en estado de ilegalidad todo lo firmado por esta persona porque no tiene ni tuvo la personalidad jurídica para darle legalidad a lo que junto con la sindico y el presidente de municipal, se suscribieron contratos, convenios, convocatorias, licitaciones de obras, y todo tipo de documentos oficiales que podrían ser nulos de origen, inválidos.

El secretario del X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Anastasio Zaragoza Trujillo, manifiesta así, con este oficio, que llego a esta secretaria a encubrir y a solapar actos de corrupción del gobierno municipal que encabeza, Jaime Alonso Cuevas Tello.

Es un funcionario que no es probo, no es honesto, por lo que el Cabildo del X Ayuntamiento, deberá de reconsiderar este nombramiento, corregir su elección so pena de ser juzgados públicamente como encubridores de delitos administrativos que podrían afectar el patrimonio municipal. Deben investigar, lo que ya saben, pero al menos, solicitar en Sesión de Cabildo, una investigación sobre este caso muy claro de corrupción entre funcionarios públicos municipales incluida la Unidad de Enlace y Acceso Público a la Información, en virtud, de que el jefe de este organismo, se prestó a dar esta falsa información al solicitante, que se sabe, presento un recurso de revisión con fecha 7 de marzo 2019.