SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

AHORA LE TOCÓ A BUCERÍAS OBTENER LOS BENEFICIOS DE OBRA PÚBLICA

En efecto en la calle Lucio Blanco, entre Veinte de Noviembre y Juan Escutia, el Jefe de Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, acompañado de sus principales colaboradores, dieron el arranque de la pavimentación de concreto, la rehabilitación de la red de agua potable, drenaje, iluminación, machuelos, balizacion y sobre todo la imagen, asi como la funcionalidad de esta importante vía de transito vehicular y peatonal, donde los vecinos y beneficiarios, transiten en una calle digna y con todo lo necesario, sin tener el temor de ser victimas de algún daño Y, sobre todo que dicha obra NO, les costara un solo peso partido por la mitad, estos son hechos reales de ninguna manera promesas de campaña ni saliva gastada sino gestiones en soluciones, por lo tanto hay buenas nuevas, para los habitantes de BUCERIAS, donde el Gobierno CUEVISTA, se gana la confianza de su gente y de su pueblo……..ANTONIO ECHEVARRIA GARCIA Y POLO DOMINGUEZ. Convivieron durante un Desayuno con los Rotarios, ahí pudimos observar en la mesa de honor, al Gober, al Líder del Honorable Congreso Del Estado Leopoldo Domínguez González, al titular de Seplan Guerrero Castellón y a la Esposa del Presidente Municipal de Tepic que como en varios fue EL FALTON, pues no se le vio por ningún lado en los eventos, tal parece que NO, le interesa efectuar ninguna cordialidad, con el Ejecutivo Estatal, pues la frialdad y falta de capacidad del Responsable Político, Económico, Social y Cultural, NADA le interesa, que andarse paseando y mostrando sus dominios a su respectiva pareja, olvidándose que primero se debe a responder a la ciudadanía, respecto a los servicios públicos y demás demandas de quienes le llevaron a ser primer Edil de Tepic, las frivolidades de la Universidad allá quedaron hoy es Presidente Municipal y esta dando demasiado de que hablar, de la misma manera, el Gobernador es el Gobernador y punto………..GANADEROS TENDRAN LABORATORIO PARA MEJORAR SUS BESTIAS. Con una inversión inicial millonaria, la SEGADERP a cargo de Rafael Valenzuela Armas, se harán estudios necesarios para seguir obteniendo, los mejores ejemplares como hasta la fecha, pues Nayarit es considerado como uno de los principales en el sector ganadero, por ello es que se tiene pensado en tener los EMBRIONES necesarios e ir canalizando y realizando lo propio para que se haga y resulte lo mejor para los Ganaderos locales y foráneos pues debemos mantener esa presencia y vigencia, porque también hay otros Estados que tienen ganado muy fino, pero lo que se hace mas interesante es el laboratorio donde nuestros embriones serán reconocidos por su calidad en diferentes variedades como Angus Rojos, Blancos que debemos aprovechar entre otros para seguir y otorgar a nuestros Ganaderos la certidumbre de que hay y habrá calidad por esto tendremos el laboratorio y mejores sementales como de engorda, ufano asegura el titular Valenzuela Armas………TOÑO RIOJAS FIRMÓ CONVENIO CON EL RECTOR DE LA UTBB. Esta signa fue para efectuar una coordinación para otorgar Becas a estudiantes que estén interesados en proseguir con alguna situación que les permita seguir con sus estudios y a la vez ser emprendedores, al mismo tiempo señalo el titular del Sistema Nacional del Empleo en Nayarit, Antonio Riojas, que también se ha estado trabajando a través de las Ferias del Empleo en donde participan mas de Doscientas Cincuenta Empresas, desde Intendentes, Guardias de Seguridad hasta Profesionistas en Licenciaturas en Contaduría Publica, Licenciados en Contaduría Fiscal, algo que nos mantiene satisfechos pues hemos logrado obtener mas y mejores puntos que nos indican que estamos en un buen puntaje, la labor hecha nos permite hacer mas Ferias donde siempre hay un espacio para toda la gente que busca trabajo y ser alguien productivo y por supuesto obtener una mejor condición de vida, pues el tener el sustento familiar, hace que sea una persona que con un empleo a la medida de sus conocimientos y habilidades que desarrolla en su entorno laboral, incluso abundo Toño Riojas que van mas de seis mil personas que se han colocado a trabajar, por lo tanto es necesario acudir a los módulos, oficinas y ferias para conseguir la colocación adecuada