Aguas Negras de Villas Vallarta Contaminan Brecha y Sembradío de Maíz

· Conductores reportan que desde hace varios días este fraccionamiento que también se conoce como Joyas Vallarta, ubicado frente al módulo de seguridad de Jarretaderas, escurre sus aguas negras hacia la brecha que los lleva hasta San Vicente. Piden intervención del OROMAPAS

Paty Aguilar/La Opinión

Entre OROMAPAS y Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, así como Casas Geo, han generado un gran problema a quienes compraron residencias dentro del fraccionamiento Joyas Vallarta o Villas Vallarta, en cuestión de saneamiento. Con vicios de origen esta unidad habitacional desde su fundación, que fue durante el segundo trienio de Héctor Paniagua Salazar, ha tenido problemas con el tratamiento de aguas negras y ahora ese problema se traslada a afectar conductores que toman la brecha desde la carretera 200 hacia San Vicente y otras comunidades del valle, así como a un sembradío de maíz, porque sus aguas negras están sin control, día y noche salen de sus registros del drenaje desde varios días, ya más de una semana.

Por supuesto, el olor es insoportable y también afecta a los colonos, esto aunado a la polvareda que levantan los vehículos. Esta brecha es muy transitada, principalmente por volteos, así que se trata de un foco de contaminación continuo, casi permanente, porque ya en otras ocasiones, desde hace varios años se han hecho denuncias de esta situación dentro de este fraccionamiento debido a que el cárcamo no funciona adecuadamente, así que la fuga de aguas negras es intermitente y el OROMAPAS y el gobierno municipal se lavan las manos con el argumento de que Casas Geo, no les ha entregado el sistema de agua y drenaje, sin embargo, no obligaron y ahora menos, a que Casas Geo, resolviera el problema y ahora menos, reitero, porque esta empresa inmobiliaria, está en quiebra.

Así que se trata de un problema que el OROMAPAS y el X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, están obligados a resolver. Por lo pronto es urgente terminar con esta contaminación ambiental que también está afectando un sembradío de maíz y como se ve en la fotografías animales también, porque el propietario de este sembradío irresponsablemente tiene amarrado ahí un pequeño toro.