SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

JAIME CUEVAS TELLO CANCELO

La inauguración de la calle de San José, sin embargo el primer EDIL, de Bahía de Banderas, volteo su atención a la CONSULTA PUBLICA, lo que viene a ser de suma importancia, para el Municipio donde se le conoce como Mar de Oportunidades” por lo tanto el Jefe de Gobierno del sur de nuestra Entidad, está citando por la mañana a las oficinas del IMPLAN, ubicadas en la Mega, donde habrán de estar todos y cada uno de sus funcionarios, donde trataran dicho asunto, que conlleva al Desarrollo y Plan de sacar adelante los problemas para darles soluciones que se requieren a estas alturas y sobre todo lo que se pueda prevenir sin caer en fondo de que luego se ponga más difícil, sin duda una buena medida a futuro, la visión del galeno es buena y a tiempo, por lo tanto habrá mucha participación de los presentes en la reunión de dicha consulta, del dicho al hecho………ANTONIO ECHEVARRIA GARCIA RECONOCE AL STJ. En una mañana que el Gobernador decide aceptar la invitación del Magistrado Presidente Ismael González, para inaugurar dos salas que servirán para acelerar los casos aplicando la justicia a los involucrados en sus desahogos, llego la sorpresa para propios y extraños beneficiando a los que durante muchos años, estuvieron esperando ser reconocidos tanto en sus responsabilidades como en sus percepciones, laborando entre varias situaciones adversas y haciéndole del conocimiento a sus Magistrados, fue hasta ayer que a noticia en voz de su Gobernador Echevarría García, quien al hacer uso de la palabra los dejo boquiabiertos, al anunciarles las nuevas modificaciones y reajustes en sus salarios que subirán en un 25 por ciento cuando menos, la ampliación al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia y las condiciones para la aplicación de la JUSTICIA, sin caer o crear condiciones anómalas, de un caso ganado que se haga perdido a quien tenga la razón o sea que no haya corrupción, porque su trabajo de aplicar y hacer cumplir la ley es una tarea fundamental de STJ y son el rostro, de los acierto o desaciertos que quedan para siempre, las decisiones que favorecen a quienes no lo merecen en ocasiones y hacen a un lado el profesionalismo y la gente guarda una imagen de los secretarios y jueces, que se merecen como servidores públicos en sus respectivas responsabilidades……..ORGULLO BAHIABADERENSE. Sin duda alguna el haber logrado estar y ocupar un cargo en la COPECOL, la oriunda de San Juan de Abajo YUSARA RAMIREZ, de ocupación Diputada, marca una gran distinción al mismo tiempo una gran responsabilidad, sin embargo dentro de su currículo, la joven YUS le lleva cierta ventaja a sus también vecinos y políticos de la región, pues el haber escalado y llegado a este nuevo cargo, habla de lo que se le viene a futuro le da a entender que su carrera va más allá de una Diputación local, de ser solo una Legisladora que adecua, inicia y aprueba LEYES, este peldaño es uno de los muchos que tiene que seguir, por lo tanto el beneplácito de quienes le tratan y le conocen por su terruño, mantiene contenta a su gente de San Juan y sus alrededores, pues YUS, sabe lo que le espera, por cierto no debe aflojar el paso en su carrera y visión a lo que se vendrá el 2021 y pues pa luego es tarde…….GLORIA NUÑEZ SE FUE, GLORIA NUÑEZ NO ESTA Y ENTRA KENIA NUÑEZ. Aunque algo anda mal y la verdad lo que mal inicia mal acaba, se habla de muchas cosas, muchas versiones, muchas, muchas, muchas insinuaciones, UNOS le apoyan a KENIA, otros tantos que les dieron cargos a unas horas de irse GLORIA, todo es expectación, sin sabores, rumores, miedos, intrigas y zalameros, ahora muchos le endulzan el oído a KENIA, le dicen que siempre estuvieron con ella, que la COMESOLA DE GLORIA, los obligaba a rendirle y posarse a sus pies como una soberana, “vieja engreída” suelen decir, le meten miedo a la Presidenta KENIA, que quieren encerrarla, que quieren matarla, que la van a EMBRUJAR, toda una clase de situaciones para que no gobierne, que no haga su trabajo, que no decida y manipularla a su antojo, los dizque súper asesores y allegados, PERO Kenia tiene la prueba de mostrar carácter y forma de salir adelante con su nueva responsabilidad de lo contrario Antier mandaba el marido, Ayer también y Ahora con Kenia también, se ser así, pobre COMPOSTELA…….PRENDIERON SAN JOSE PEPE Y CLAUDIO. Algo espectacular, nunca antes visto y de una forma tal real para los espectadores, de tan singular evento, el Regidor y Conductor de la presentación en VIVO, la aglomeración, la invasión y asistencia de cientos y cientos que escucharon en la voz de PEPE CASTAÑEDA, la presentación de CLAUDIO ALCARAZ, hizo que la motivación se apoderara de los jóvenes y adultos, que les gusta y son fans de este personaje, se deleitaron, bailaron, echaron porras, cantaron, acompañaron y se divirtieron con sus canciones las mujeres contentas corearon las letras musicales, todo bajo la celebración del aniversario de San José, al final hubo un altercado y ESO, alertó a los guardianes del orden, que sometieron a los rijosos que como torbellinos aventaron ofensas, vasos y botellas, faltando el respeto a sus mismos festejados y a los que los rodeaban, se hizo el relajo fueron detenidos y llevados a la cárcel pública municipal tal y como debe ser, PERO no faltan quienes con mala leche, luego, luego encontraron culpables, señalando al organizador del festejo y al artista, OIGAN, la verdad quien infringió la sana convivencia, porque se le subieron los tragos o no mantuvo la alegría o la incapacidad social fue y es responsabilidad de él o de ellos, pues todavía les llevan gratis y les otorgan espacio para convivir y la riegan!!