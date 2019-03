Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Con marcados signos de vejez prematura, regresa al senado “La Loba” Gloria Núñez, por no tomarle seriedad al cargo más alto; seguramente ya se dio cuenta que con las nuevas autoridades del centro más vale andarse derechitos; las indicaciones que le dieron a conocer fueron muy claras, te vas en línea recta o te enderezamos. Gloria, una chica demasiado lista a su corta edad, pensó que, cruzando lobos con tigrillos, alcanzaría el cargo que hoy ostenta Toñito Echevarría; ya se dio cuenta que los tiempos que corren vuelan con lentitud de tortuga y lo que se creía a la vuelta de la esquina, alcanzó una altura inalcanzable; regresa a su escaño para cobrar menos de cien mil pesos mensuales cuando al frente de la presidencia municipal de Compostela, con solo el diezmo, llenaba las alforjas para lo que se viniera; hoy “La Loba” tiene la única opción de regresar, pero aquellos haberes que no le pertenecían, cosa que lo vemos en chino, pues Kenia Núñez Delgado la suplente, ni siquiera tiene la estatura para correr a todos los funcionarios de la senadora que hizo despertar del sueño a Martita Rodríguez, la chaparrita que también ve como posible el cargo de Gobernador del Estado. Con el plantón que duró varias semanas, ganaron los esposos Cambero Monroy, mismos que se reportan listos para impulsar a su yerno de oro Rodolfo Gómez Tadeo, desde luego por el PRI, organización que en Compostela tiene la fuerza necesaria, para hacerlo primero candidato y luego alcalde, de un municipio donde la trinca tricolor tiene estructura, gracias al trabajo realizado por Agustín Cambero y Alicia Monroy. Más claro ni el agua, ganan ellos con el rio que duró revuelto menos de dos años, producto de las ambiciones personales de la senadora que cayó de la nube más alta sin paracaídas; difícil será que recomponga la figura con el genio que hoy se carga porque no ganó ni en los pronósticos ni en la lotería política. Kenia Núñez tiene frente a sí la necesidad de cortar cabezas para gobernar Compostela sin pena ni Gloria, de otra forma seguirá teniendo al enemigo en casa, el cual estará recibiendo indicaciones de “La Loba” con piel de oveja que todos conocemos, impidiendo que salga adelante una administración que busca limpiar la mala imagen de un ayuntamiento por donde han pasado algunos alcaldes que no tuvieron chance de terminar sus encomiendas como Macario Aguayo Durán y Heriberto Conde Valdés, quienes renunciaron al cargo luego de enfrentar sin éxito la ira del pueblo movilizado. Reinicia una nueva administración con Gloria Núñez metida hasta la cocina y así no le auguramos más que dolores de parto a Kenia, durante lo que resta del cuatrienio; La Loba fue capaz de negociar con el síndico Pepe Cuevas, un armisticio que no le redituó políticamente nada, por ello estará en disposición de conservar a su gente para seguir mamando de la ubre mas sustanciosa. Todo va a depender de lo que hagan Agustín Cambero y Alicia Monroy, pues Kenia está más verde que la clorofila; ay Compostela, llegaste a estar cerca de Toñito con Gloria al frente de la alcaldía y desde luego no hace falta ser profeta para anunciar que la senadora no dejará que Kenia viva en un lecho de rosas. Como los pensionados de gobierno estatal, los cuales aplauden a su lideresa Águeda Galicia Jiménez por llevar el asunto del Fondo, allende las fronteras de Nayarit; desde México ordena López Obrador que se transparenten los manejos financieros de este cuerpo financiero que fue creado para garantizar el pago de los trabajadores que llegando a los 30 años de servicio, declaran brazos caídos por cansancio, pero resulta que solo unos pocos saben, entre ellos el maestro Manuel Femat de la sección 49 del SNTE, que del Fondo de Pensiones solo se sabe que existe y se presume que ya rebasó la cantidad de cuatro mil millones de pesos. El caso se ventila en el Congreso del Estado, a petición del Dr. Polo Domínguez, el cual en su momento exigió que se auditaran los recursos del Fondo; a la espera de una resolución que esclarezca la verdad, Femat va encontrando información muy peligrosa por la que ha recibido amenazas. Muchísimo es el dinero que anda bailando y lo promisorio es que ya se acabaron los tiempos de guardar el hacha de guerra; tan sencillo como aceptar que únicamente los trabajadores aportan la parte que les toca y reintegrar lo que haga falta en un acto de justicia republicana. Del Fondo se hablará a título de suficiencia cuando la carreta vuelva a frenarse por falta de bilimbiques; no se puede estar pidiendo adelantos del presupuesto a la secretaría de hacienda para tapar el pozo; vale salvar a un niño que puede morir ahogado…PALESTRAZO: están a punto de regresarle su organización a Salvador Ledezma Villalobos, quien fue corrido del sector de los gastro hoteleros cetemistas para imponer a Eleazar Ávalos Marín como sustituto; uno de los líderes del comercio en pequeño, Marín se echa a la bolsa un millón de pesos mensuales, por ello mucho le debe estar agradecido al ex gobernador de la gente; afortunadamente los ciclos no son eternos y la justicia que nunca llega tarde, habrá de regresarle lo que le quitaron a Chava Ledezma.