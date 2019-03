SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

JAIME CUEVAS PRESIDIÓ. La 4ta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas, con el tema de Semana Santa y de Pascua, donde estuvieron todas y cada una de las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, La Marina, El Ejercito, la Policía Federal donde por CIERTO, El Inspector en Jefe IGNACIO LLANO, acaba de asumir el cargo en Bucerías, el Comandante FRAILE, Encargado de toda la Zona Turística de Bahía de Banderas, de la Policía Estatal, representantes de Salud, Semarnap, Profepa y demás, lo interesante es la COORDINACION entre todas y cada una de la Dependencias, sobre todo en el Municipio, pues todas la fuerzas de acción y prevención, esta en Ámbar o Amarillo, por la simple y sencilla razón de que Protección Civil, donde por cierto hay mucha resistencia por la soberbia de la titular Citlalli Souza, tienen que supervisar, vigilar y actuar no solo en las playas, sino verificar negocios, fijos 6 semifijos, para no arriesgar a los paseantes, clientes, trabajadores y los mismos propietarios de los diferentes establecimientos, durante esta temporada, al igual la Policía Municipal, que su personal desde administrativo y elementos NO, tendrán permisos ni vacaciones, porque estarán laborando 12 horas por 24 horas y 24X24, bajo el mando del Capitán de la PFP con licencia y lo malo del asunto es que la mayoría de los uniformados ABORRECEN a DAVILA, por sus arranques de esquizofrenia, causando el malestar general de sus subordinados, aun asi, los cumplidos uniformados, cumplirán sus labores por LEALTAD al Presidente Municipal JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, lo que da certidumbre a que si, vigilaran con su responsabilidad, por el bienestar de los paseantes locales, nacionales y extranjeros……..LA COLECTA NACIONAL PARA LA CRUZ ROJA UNA BURLA. Honestamente el darle dinero a esta dependencia, NO es nada recomendable, pues hace muchos años dejo de ser BENEMERITA, para convertirse en VIVIDORA, la cuestión es que, nada es GRATIS, todo te cobran, desde una inyección, curación, gasas, cinta, traslado y todo lo relacionado a Curaciones y el Levantón en los accidentes, YA no es igual, incluso se han dado casos donde se han perdido, carteras, dinero, joyas, teléfonos celulares y hasta cobros mediante pagarés, que personas de escasos recursos económicos, un total nosocomio, igual que un hospital, ante esto muchos ciudadanos, se han atrevido a externar su falta de interés para la dichosa COOPERACION a fuerzas, porque hasta autoridades de Transito o Municipal y hasta Federales, para que compren las calcas de vehículos, niños y jóvenes de Escuelas son obligados a BOTEAR, para que el dinero vaya a parar en los bolsillos del Patronato y la atención por los suelos, NO ESTA VEZ NO VOY A COOPERAR, dicen muchos ciudadanos……….OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRO DESDE YA. El Director de Transito y Vialidad de Bahía de Banderas Licenciado Pedro Baños Garcia, aseguró que habrá constante prevención, durante este periodo previo, durante y después, de esta temporada que se viene Semana Santa y de Pascua, Tenemos la indicación del Presidente Cuevas, de reforzar y estar al pendiente de aplicar, lo necesario para que los Motociclistas traigan su casco y aplicarles el ALCOHOLIMETRO, de igual manera a los Automovilistas, esto será parejo, no habrá amigos, parientes, influyentes, ni jefes, quien sea sorprendido, será retenido su vehículo o el conductor si opone resistencia, será remitido a los separos de la policía, se actuará de acuerdo a la ley y con irrestricto apego a los derechos humanos” recalcó el funcionario municipal, asi que sobre aviso no hay engaño y sobre todo es por el bienestar, de los demás, de nuestras familias y de nosotros mismos, por ello evitemos dar y recibir problemas……….SERA REVISADA LA TARIFA EN EL SERVICIO PUBLICO. Lo anterior hizo del conocimiento el Delegado de Transito y Transportes del Gobierno del Estado, en Mezcales JUAN MANUEL DERAS, pues aunque se han escuchado quejas, en concreto a el no ha habido, algún señalamiento hacia alguna Combi o Camión que presten el servicio publico, PERO, se esta trabajando en ello, pues nuestro trabajo es evitar cualquier abuso o que quieran sorprender al usuario con el dichoso AUMENTO de tarifa, que no está autorizado, si alguien tiene datos de un chofer y de cualquier ruta que este pasándose de listo, actuaremos de inmediato, de nuestra parte estamos alerta y de ser necesario detendremos la unidad, aplicando la multa a que se haga acreedor, venimos a hacer cumplir el reglamento de Transito y se hará de acuerdo a la Ley, ningún incremento, ningún peso mas de lo normal o se atendrán a las consecuencias, en la misma sintonía se declaro el Delegado de Transito Estatal en San Juan De Abajo MOISES PERALES, quien aseguro que, se vigila en que traigan su licencia de Conducir y el Seguro de VIDA vigente……GUARDAVIDAS, EQUIPO, VIGILANCIA Y PERSONAL. Para estas próxima vacaciones de Semana Santa y toda la movilización de todo, sin duda alguna es una excelente participación, PERO los Hoteleros, Restauranteros y Diferentes Prestadores de Servicio, No aportan nada, aunque todo el aparato Gubernamental, pone todo y los que se benefician y se llenan de dinero las bolsas, son ellos sin aportar NADA?