Comentarios de la Bahía

Por Nayar Araiza López

El verdadero rostro de la Universidad Autónoma de Nayarit

La Universidad Autónoma de Nayarit, es una institución que se encuentra en el mejor momento de su historia académica, al sumar a la fecha 19 programas de licenciatura acreditados, lo que representa aproximadamente una matrícula de calidad superior al 80 por ciento, con esto se garantiza a los estudiantes, una mejor formación que demandan los estándares y competencias, nacionales e internacionales.

Esto que significa simplemente, que organismos externos avalados por la autoridad educativa y certificados internacionalmente, califican los contenidos de las unidades de aprendizaje y metodología que se imparte en las aulas universitarias, siendo esto un parámetro de medición de la calidad de una institución de educación superior en México, en donde la UAN tiene la meta de lograr acreditar la totalidad de sus carreras.

El beneficio es indudablemente para los alumnos, que egresan con una sólida formación que brinda respuesta a las demandas sociales, pero también la posibilidad de incorporarse rápidamente en el mercado laboral; muy importante también, que al estar cursando en programas de licenciatura acreditados, tienen una mayor oportunidad de acceder a becas de movilidad en el país o el extranjero, contribuyéndose igualmente a que la institución, se vea favorecida en la gestión de recursos federales, en apoyo a la mejora continua de estos programas.

Cabe destacar que la mayoría de los investigadores en Nayarit, que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), pertenecen a la planta docente de la UAN, siendo la institución de educación superior que lleva la batuta de la investigación en nuestro Estado, lo que también contribuye a la generación de estos indicadores académicos, que han elevado el posicionamiento nacional de la máxima casa de estudios.

Este es el verdadero rostro de la Universidad Autónoma de Nayarit, de dónde han egresado la inmensa mayoría de profesionistas que hoy dirigen al Estado, los municipios, la sociedad, la política, la cultura y la empresa, sin duda alguna el alma máter está cumpliendo su función como patrimonio cultural de la sociedad.

Definitivamente la UAN no es una institución de corruptos, como dolosamente pretenden hacer creer los tradicionales adversarios, así como algunos críticos recalcitrantes, que se han subido al barco de políticos protagonistas que anhelan el poder del Estado y que se sumaron a desprestigiar a la institución, cuyo único fin es lucrar con el tema universitario, bajo una supuesta lucha contra la corrupción y que aprovechando el tema de la crisis financiera falsean la información, deseando que fuera cierto que el actual Rector Jorge Ignacio Peña tiene “malos manejos” de los recursos cuando es todo lo contrario.

No se debe hacer escarnio de los profesores y trabajadores universitarios, que están cumpliendo con su trabajo en las aulas y en los espacios administrativos, el tema de los supuestos “aviadores”, no debe usarse con irresponsabilidad, si se hacen señalamientos tiene que ser con pruebas y casos específicos, no con dichos y especulaciones, aquí lo único cierto es que se han tomado medidas estrictas para mitigar el ausentismo laboral.

No tiene que timbrarse el tema de la universidad, particularmente por parte de algunos de estos “políticos” para golpetear al enemigo político o al adversario personal, que creen están dentro de la UAN, que como toda institución, no está exenta de irregularidades.

Desde la llegada de la presente administración rectoral, se han estado subsanando las fallas, trabajando en un nuevo marco normativo, tal como se están solventando las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, se han auditado las cuentas por organismos externos, “la UAN está auditada hasta los huesos”, ha dicho el Rector Jorge Ignacio Peña, quien ha sido claro al respecto desde el principio, sus declaraciones son públicas, no hay nada que esconder, todo lo ha informado puntualmente con respecto al tema financiero.

Por tanto reiteramos que indiscutiblemente no se debe hacer prejuicios, dogmas o difundir tabús universitarios, sobre información imprecisa y sacar como conclusión que la UAN es una “cloaca de corruptos”, porque no es verdad, lo repetimos la Universidad Autónoma de Nayarit está en el mejor momento académico de su historia, la crisis es financiera, no de calidad educativa. Va.