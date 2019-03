Nayarit cierra filas con Hacienda para combatir la corrupción

* El Gobernador y el Fiscal de Nayarit suscribieron convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para la aplicación de acciones institucionales de combate a la corrupción y la impunidad

Mateo González/La Opinión

El Gobernador Antonio Echevarría García y el Fiscal General del Estado, Petronilo Díaz Ponce, suscribieron dos convenios de colaboración en materia de combate a la corrupción, evasión fiscal, cohecho y lavado de dinero con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.

Tales documentos —sin precedente en el estado— establecen las bases de coordinación para un óptimo intercambio de información que permita detectar y evitar actos delictivos financiados con recursos de procedencia ilícita; “estos convenios materializan el obligado compromiso con la legalidad, la transparencia y la honestidad”, expresó en el acto, el Gobernador.

“La corrupción tiene efectos devastadores en la vida de los ciudadanos, siempre en su perjuicio: escuelas y hospitales que no se construyen por falta de visión o intereses distintos, obra pública deficiente, programas que no operan por falta de recursos, zonas marginadas a los que no llegan los presupuestos y funcionarios que se enriquecen”, agregó Antonio Echevarría.

En el mismo orden de ideas, el mandatario hizo un llamado a las instituciones del Poder Ejecutivo, de la administración centralizada y descentralizada, “a continuar asumiendo como alta prioridad la lucha en contra de la corrupción, y a vigilar y denunciar cualquier acto que se aparte de la legalidad”.

Por su parte, Nieto Castillo expresó el compromiso del presidente de México de no dar un paso atrás en la lucha contra la corrupción en el país; “la federación y el estado de Nayarit trabajaremos de forma conjunta: cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad”, puntualizó.