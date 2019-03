SUCESSOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

Jaime cuevas no descansa pero falta comunicación con la prensa independiente

No es una ni dos o tres ocasiones, en que sus encargados de Prensa oficial, NO, convocan a eventos que tienen relevancia y un significativo beneficio para los vecinos y conciudadanos, el Jefe de Gobierno Bahiaderense, se esmera cuida, hace, supervisa y cumple, NO, así los que se sienten propietarios de la obra que realiza su JEFE, el Presidente Municipal, quien les tiene demasiada paciencia, en los garrafales errores donde, el boletín parece que fue hecho con los pies, no con las manos, el que lleguen tarde, que no hayan el punto del video, en fin y todavía, se dan el lujo de NO, invitar a la RAZA, en muchas ocasiones, es fortuita en darse cuenta de que el Presidente Jaime Cuevas está en cierto lugar supervisando o inaugurando, como ayer la puesta en marcha de una red de Energía Eléctrica, de esta errónea forma se conducen los responsables de Prensa de Bahía y eso que no otorgan gasolina, ni siquiera un vaso con agua invitan y les pesa de la misma manera hacer correr las invitaciones, que mal, que mal la verdad………..GLORIA NUÑEZ Y SECUACES HACEN DE LAS SUYAS EN EL AYUNTAMIENTO. Lograron hacerse de cargos públicos al cuarto para las doce, bajo una forma por demás burda, AHORA la nueva Presidenta KENIA NUÑEZ DELGADO, la ley le faculta para darles las gracias a quienes estuvieron laborando, en cierto y cual dirección, PERO, esto se les olvida, que se fue y llegó la nueva responsable del Municipio y valiéndose de argucias el Contralor y Tesorera que, están bajo el mando de su Patrona, le clausuran y le impiden la entrada a la oficina que debe ocupar en su calidad e investidura sin embargo GLORIA, moviendo a sus títeres, se apropia de las oficinas más importantes bajo la situación de que se está investigando por CORRUPCION a la nueva Presidenta Municipal, cuando ella es la que debe de tener ese control como primer EDIL de COMPOSTELA, de ninguna manera puede ser retenida por sus colaboradores al contrario ella podría no permitir que se abran oficinas donde se supone hay casos de corrupción, por ENDE, se antoja pensar que todo este arguende sea, para crear un CONSEJO MUNICIPAL, en la Bella y Señorial Ciudad de Compostela, donde habrá negociación y seguir mermando en todos los sentidos al Pueblo que es el que sufrirá, la falta de Servicios Públicos y Obra, al fin y al cabo Gloria no pierde, así pues el riesgo y la falta de capacidad, mesura y su nula calidad política……….POBRE NACHO TAN CERCA DE Y TAN LEJOS DE LA UAN. Chimultrufeando, balbuceante y con nula materia GRIS, hoy que se le ha otorgado los millones de pesos otorgados para los pagos de los trabajadores y para la operación financiera fresca, nuestro Rector solo se le ocurre decir, que la Universidad Autónoma de Nayarit, tiene más carreras que ofrecer, porque no dice Ahora que tenemos los recursos suficientes vamos a extender a la juventud de nuestra Entidad Federativa, tendremos más espacios para que no tengan problemas en quedar fuera de nuestro Campus Universitario habrá cabida para todos, aumentamos la capacidad y calidad en las AULAS, a que NACHO y sus bembudas cavilaciones, seguramente que los aviadores que tiene en la Universidad pegaran el grito al cielo, pero ni cómo ayudarle a NACHITO EL RECTOR………..ABUCHEOS CALARON HONDO EN LA HUMANIDAD DE AMLO. De ninguna manera APLAUDO e insto para que en cada evento, esto se haga normal, puesto que la investidura del Presidente de nuestro País, Andrés Manuel López Obrador, debe otorgar y merecer respeto, SI alguien ha osado llevar gente para que le griten y abucheen a los llamados Prianistas, NO se debe hacer lo mismo, porque ahí denota la poca cultura, educación y respeto entre nosotros mismos los M3XICANOS, no podemos ser parte de lo mismo que criticamos, ni tampoco cosechar lo que se siembra en el sentido de VENGANZA, insisto todos y cada uno merecemos RESPETO, si el denostar a los que se llaman FIFIS, no es adecuado, tampoco PEJE-ZOMBIES, simple y llanamente, somos seres humanos con preferencias Partidistas, con inclinación hacia quien te convenció, sim caer en el fanatismo, ni estar comparando a este con aquel, aquella con aquella, seamos Maduros de mente y que nuestros actos, no nos arrastren a la División ni en creernos superiores unos a otros, todos los que votamos o decidimos por Amlo o en contra, las elecciones ya pasaron más de un año, mostremos la solidaridad y la civilidad, pues estar en contra de nosotros, mismos a donde nos llevara esta actitud y hasta dividida forma de conducirnos, en el Facebook, en nuestras casa, colonias, ciudades y ranchos, con los compadres, primos, vecinos y más, por lo tanto en reuniones, opiniones, eventos recordemos, los momentos en desgracia nos unimos todos, no provoquemos desgracias