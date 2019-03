Choque de Vehículo en Crucero de Lago Real fue Contra Zona Peatonal de Alto Riesgo

· La unidad se impactó en barra de protección y base de cemento donde usuarios de la plaza Lago Real esperan para cruzar la carretera 200 en Bahía de Banderas, Nayarit. Se trata de este peligroso crucero de Rincón del Cielo donde el Puente peatonal instalado sigue sin escaleras desde hace alrededor de 6 años. Cientos de usuarios arriesgan su vida diariamente en esta vialidad

Paty Aguilar/La Opinión

Aparatoso accidente se registró la mañana de este miércoles 27 de marzo 2019 en el crucero de Rincón del Cielo sobre la carretera 200 de Bahía de Banderas, Nayarit, donde cientos de personas cruzan diariamente hacia la plaza comercial Lago Real.

Un vehículo chocó con la barra de contención y la base de escalera donde los usuarios de esta plaza se detienen para poder cruzar, afortunadamente en el momento del impacto no había personas en el lugar y tanto la conductora del vehículo como su pequeña hija salieron ilesas, pero su unidad casi cae al otro lado del muro de contención sobre la lateral por donde pasa el transporte público que está tres metros abajo del nivel de la carretera 200.

Este accidente dejó en evidencia el peligro latente que día a día padecen los usuarios de esta plaza comercial para poder cruzar esta vialidad de 8 carriles; 4 laterales y cuatro centrales donde el semáforo es solo vehicular no tiene integrado semáforo peatonal.

Como se recordará, este paso vial fue habilitado por Obras Públicas y tránsito municipal durante el trienio del exalcalde, José Gómez Pérez, hace como 4 años derivado del riesgo que corrían los usuarios al cruzar anteriormente por debajo del famoso puente peatonal sin escaleras instalado como a 150 metros del crucero el cual desde su construcción, en el 2013 durante el trienio del exalcalde, Rafa Cervantes, pero no funcionó porque fue mal planeado y mal supervisado por el gobierno municipal y es ni uno ni el otro previeron donde aterrizarían las escaleras, trataron de hacerlo dentro del estacionamiento de la plaza lago Real, pero resultó que no tenían permiso para ello y tampoco tenían permiso de la SCT para bajar las escaleras en la banqueta de las laterales de esta carretera federal 200. Desde entonces este problema no se ha resuelto y se encuentra en tribunales donde tanto José Gómez, como el actual alcalde, Jaime Cuevas, no le dieron seguimiento, lo aseguro porque el puente peatonal sigue sin escaleras.

Se espera que ahora si den seguimiento para resolver este problema que pone en riesgo la vida de familias completas, trabajadores y turistas que se trasladan en servicio de transporte público para visitar esta plaza comercial.