Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Las Urgentes Necesidades de Cartolandia

Existen tres colonias muy pobladas en san Vicente, colonias en donde muchas hectáreas de terreno fueron invadidas hace muchos años, donde más de mil familias han hecho su espacio para establecer su hogar, cientos de ellos han aprovechado lugares “para hacer pingües negocios” al amparo de la impunidad, en donde por cierto, surgieron líderes que se aprovecharon de la necesidad, de la ignorancia y de la buena fe de la gente que necesitaba un lugar donde vivir, ya que muchos de ellos llegaron en busca de trabajo, de conseguir una mejor manera de vivir.

Durante muchos años las tres colonias, principalmente Bicentenario y Tierra Santa permanecieron marginadas de los gobiernos estatal, municipal y no se diga federal, ya que como es un terreno con dueños, o sea que de plano se hizo irregular, el Tescalame, área en donde no ha podido entrar Los Llanitos, un grupo de personas que fueron dotadas de muchas hectáreas con miras a la creación formal de lo que pudiera ser pronto un ejido más en Bahía de Banderas, personas que han estado en pie de lucha durante 60 años en busca de que les respeten la dotación de tierras que el gobierno federal decretó a través del presidente Lázaro Cárdenas del Río se le dotara muchas hectáreas en dos decretos presidenciales, entre ellos en donde se encuentran Las Conchas, Infonavit San José, Villas de la Bahía, Parte de Santa Fe, Jardines del Sol y tierra agrícola, incluyendo “La Garra de Cuero” y Azul Turqueza, ese decreto (el primero) está a punto de ejecutarse por medio del Tribunal Agrario, haciéndoselo saber al Registro Agrario Nacional y desde hace años al Registro Público de la Propiedad, sólo que no se han respetado las sentencias y muchos “vivales” hasta vendieron parcelas y espacios sin ser los verdaderos dueños de estos terrenos que abarca casi 300 hectáreas.

La segunda dotación, que es lo que compete a “Cartolandia” y sus tres colonias, incluye además tierras de El Naranjo en donde se encuentran fraccionamientos como Valle Marlín de Casas Geo, el edificio de la Coca Cola y tierras aledañas, además Palma Real, Villas de San Vicente, La Misión, parte de San Vicente incluyendo fraccionamientos aledaños al camino del fraccionamiento La Misión, dotación de tierras que ya están en proceso de ejecución, en esta segunda dotación abarca miles de hectáreas con afectación presidencial debido a la expropiación.

Vamos al punto que nos compete en este espacio, ayer en sesión ordinaria de ayuntamiento, el presidente Jaime Cuevas Tello propuso al pleno de Cabildo que se aprobara un acuerdo en donde se pidiera a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la conexión formal de energía eléctrica a las casas de Villas Miramar, pidió que se autorizara la instalación de postes, cables y transformadores para la conexión de cada uno de los usuarios que requieran contar con el contrato de luz eléctrica, o sea terminar de una buena vez con esos miles de cables que están conectados “con diablitos” en las líneas de la calle Reforma y otras más, ya que con esto se acabaría el riesgo de corto circuitos que pudiera incendiar las viviendas, (que por supuesto ya ha sucedido) y con ello además la CFE recibiría muchos miles de pesos que deja de recibir actualmente por la falta de contratos.

Por unanimidad los 13 regidores, la síndico y el alcalde votaron a favor de la propuesta, razón que próximamente se verán las cuadrillas de trabajadores de la CFE colocando primero los postes, enseguida el cableado, después los transformadores y finalmente la contratación para cada una de las casas, “y a pesar de que existe un amparo federal, la necesidad de la gente es primero, así lo dijo el presidente municipal, posteriormente la decisión del juez por la lucha legal entablada por el rancho Los Llanitos, será beneficio para ellos si se gana el litigio y se convierten finalmente en un ejido formal”.

Se aprobó la elaboración del dictamen de factibilidad para notificar al superintendente de la CFE para la zona, Leandro Javier García Guzmán, para iniciar los trabajos de Ampliación de Red Eléctrica en la colonia Villas Miramar de la localidad de San Vicente, otorgando el municipio a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el respectivo permiso de construcción y ampliación.Lo único que nos dejó en duda si este acuerdo implica hacerlo también en las colonias Bicentenario y Tierra Santa, o solamente para Villas Miramar, en donde por cierto los de Antorcha Campesina se llaman los actores de lo que el gobierno municipal está a punto de hacer, o sea que “quieren saludar, con sombrero ajeno”, mientras que los de Los Llanitos ya están haciendo lo suyo para que grupos ajenos y los que se dicen líderes, dejen de estar “metiendo las manos” en busca de su propio beneficio, dicen los que saben que pronto se ejecutarán ordenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado a muchos que se han estado aprovechando de la necesidad de la gente con puras mentiras, a mí no me crean, pero como se ven las cosas, a “Cartolandia” ahora si le va ir muy bien, solo les faltaría que las líneas de drenaje y alcantarillado llegue a la Bicentenario y a Tierra Santa, ya que con eso finalizarían años de contaminación de las calles, que es una de las razones por la que se tienen muchas enfermedades gastrointestinales en esa zona de San Vicente.