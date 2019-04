Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Mal y de malas el gobierno de la Cuarta Transformación en Nayarit, cae Nayar Mayorquín, responsable de la Secretaría de Bienestar Social en Tepic y la madrugada del jueves pasado, visitan los amantes de lo ajeno las oficinas del comité estatal de MORENA, llevándose tres computadoras con los datos del programa 68 y más, entre otros valores sin precisar aun, pero puede ser que hayan robado la chequera manejada por el maestro Daniel Carrillo Arce. Los zorreros forzaron las puertas de acceso y luego vaciaron las amplias oficinas de MORENA, cito por Avenida México e Insurgentes; la información de que disponemos es extraoficial, pasamos ayer por ese lugar y observamos a dos jóvenes cerrando los accesos, obviamente para que no se repita la operación con que dejaron sin archivos a la dirigencia de MORENA; a ver si después del robo, Carrillo Arce contrata seguridad o solicita al gobierno municipal o estatal, un plantón de patrullas afuera del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Resulta increíble la impunidad con que opera la delincuencia, por eso la gente piensa que las corporaciones trabajan de común acuerdo con los malandrines. Razón por la cual no quita el dedo del renglón el luchador social José Luis Sánchez González, quien estará reunido con el Presidente Municipal de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca, en el mismísimo Sombrero para lograr que los proyectos de Vivienda Social Progresiva, salgan de la clandestinidad, dándole a los usuarios certeza jurídica y la real posibilidad de habitar casas que tengan agua, drenaje y electricidad.

El incansable José Luis encabeza asamblea con militantes del Movimiento Unido Socialista, el MUS; en conocido centro social del Centro de Tepic, el legendario dirigente socialista, informará cómo va la estructuración de este nuevo organismo que pretende ser partido político. Y la novedad es que dos presidentes municipales, Candy Yescas de San Blas y Octavio Olague, de Tuxpan, suspendieron su presentación artística en el Foro de la entrada; Candy lo hizo en protesta por considerar que la están linchando políticamente con el caso de los regidores y el síndico que fueron sustituidos en virtud de que, según la alcaldesa, nomás andaban de grillos, pero no trabajaban; Olague simplemente se declaró en quiebra como consecuencia del huracán Willa, lo que no le permite presentar los espectáculos que se presentan el día que a cada municipio le corresponde. Y en esto de las presentaciones, destacan cuatro municipios, Rosamorada, Santa María del Oro, La Yesca y Tecuala; los primeros munícipes echaron la casa por la ventana, dándoles comida a mil personas cada cual por su lado. Compostela, ayuntamiento que todavía encabezaba Gloria Núñez, exhibió pobreza cultural y económica, igual que, paradójicamente, Bahía de Banderas, el municipio que supuestamente maneja dinero a manos llenas.

Por algo me llaman Profeta de Cucharas, Su servidor lo escribió en su momento, Kenia Núñez, la suplente de Gloria, no puede poner a sus colaboradores en los puestos del ayuntamiento, porque tiene cabildo en contra; la senadora no le va a permitir gobernar como ella quisiera y casi puedo apostar que seguirán enfrentadas lo que resta del cuatrienio. Los grupos de la señorial e histórica ciudad de Compostela, se mueven dentro del fango pantanoso de la política, cuidándose las espaldas para no ser lastimados; a final de cuentas pierde la gente porque ninguno de los cabecillas quiere ceder terreno.

Una decisión salomónica consistiría en desaparecer los poderes del municipio y empoderar un consejo que nada tenga que ver con la Gloria o el infierno. De otra manera la carreta no avanza y se estará desaprovechando la oportunidad de acudir al gobierno de López Obrador, el cual quiere mucho a Compostela. No hay mucho ruido, a propósito, sobre la visita del Presidente Andrés Manuel a tierras santiaguenses; se dice que viene para el dos de abril, pero no hay nada confirmado. En Santiago, la tierra del diputado local Eduardo Lugo López, la gente anda muy alebrestada con la Comisión Federal de Electricidad, paraestatal que no da muestras de querer negociar una tarifa preferencial y en cambio presiona para que los deudores, paguen sus recibos con fecha de agosto del año pasado. Advierten los quejosos que los trabajadores de la empresa gubernamental ya tienen años disfrutando de la luz sin pagar un gramo del fluido eléctrico; justo sería, señalan, que, de ahora en adelante, también ellos cubran el consumo bimestral, para que todos cooperemos con la patria; de cualquiera forma, esperan respuesta favorable del Presidente, a la petición de la tarifa preferencial. En otro orden de ideas, Ayer entregó la Presidencia de la Federación de Sindicatos al Servicio de los Poderes, FEDESSP, el maestro José Manuel Quintanilla Rentería; en un acto masivo, entra al relevo el también profesor Antonio Carrillo Ramos, mismo que se comprometió a seguir defendiendo los intereses de dos millones y medio de trabajadores que aglutina ese cuerpo colegiado. Carrillo Ramos reconoció la buena labor realizada por Quintanilla, el cual seguirá formando parte del nuevo comité.

Pasando a otras noticias, Desentierra el hacha de guerra el dirigente estatal de Antorcha Campesina, ingeniero Héctor Hugo Villegas Severiano; no descarta tomar la plaza de los constituyentes, para presionar al gobierno del Estado y ayuntamiento de Tepic, con la intención de lograr que resuelvan peticiones variadas, entre ellas obras y servicios en las colonias y poblaciones fundadas por ellos. El Movimiento Antorchista, igual que los trabajadores del SUTSEM, han estado muchísimos meses debajo de una carpa, soportando las inclemencias del tiempo, pero recibiendo el apoyo solidario de la gente que pasa por la plaza; el vaso a punto de tirar el agua, vamos a ver de que está hecho el secretario general de gobierno Toño Serrano…PALESTRAZO: el Partido Revolucionario Institucional cumplió 90 años; a escala nacional le hicieron homenaje, pero en ningún estado se acuerdan que gracias a él llegaron al poder generaciones de políticos que no hicieron mal papel; en Nayarit hay incluso prianos que aseguran que su partido no se levanta ni aunque le den respiración artificial; lo mismo opinan del PAN y del PRD, así que también hay otras organizaciones padeciendo el mismo dolor; consuelo de tontos.