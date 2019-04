SUCeSOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

JAIME CUEVAS Y SU ESPOSA ANA ESPERANZA BERUMEN INAUGURARON CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN SAN JOSE. Claro está acompañado de la Sindico y Regidores, la inversión con más de 9 Millones y 336 mil pesos, cambiando la imagen, infraestructura con la tecnología en alumbrado público de lámparas led, señalamientos para NO, estacionarse con franjas amarillas por un lado y por el otro con pintura blanca, donde SI, se permitirá estacionarse, Redes de Agua Potable y Drenaje, la balizacion en ambos carriles, machuelos y banquetas habitantes de esta vía de comunicación, cambia todo pues no nada más los vecinos serán favorecidos, también los que transiten por esta modernizada calle de siete cuadras, los tripulantes de motos y carros del Municipio los que vengan y pasen por ahí, del Estado y de otras entidades hasta del extranjero, por lo tanto lo que antes fue una polvorosa y pozuda calle hoy convertida en un paso obligado y con modernos accesorios, AUNQUE muchos dicen que con las primeras lluvias toda estará hecha de hoyancos, tiene una especie de recubrimiento que hará la diferencia con ese sello, dijo Hugo Ortega Director de Obras Públicas Municipales, de esta manera se realizó otra gran obra en San José……….ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR DE NUEVA CUENTA ES ABUCHEADO. Sinceramente que nos pasa? Tendrá sus ocurrencias, desacertadas y sus seguidores o pejeboots, hacen de las suyas con la intransigencia, al ver en redes sociales, las diversas opiniones, se avientan con ofensas y descalificaciones que rayan en lo absurdo, creyendo que con alabanzas hacia López Obrador, tapan o quitan los errores cometidos por el Presidente de todos y cada uno de los que habitamos y conformamos este gran país, que es de todos no, de los 30 Millones que se dicen haber hecho GANAR a AMLO, las votaciones ya pasaron y siguen insultando, menospreciando a los demás equivocando de esta forma Apoyar Realmente al PEJE, quien NO, requiere el seguimiento de la ofensa para realzar a Andrés Manuel, al contrario hacen que el Presidente sea RECHAZADO y en dos eventos haya sido ABUCHEADO tal y como sus mismos PEJECHAIROS, lo han estado haciendo con quienes han tratado de encauzar la división y el revanchismo político, PERO ya no es tiempo el3ctoral es tiempo de Unir y llevar a quien tanto quieren que acabe con los vicios del pasado, sin embargo le apuestan a la confrontación de Mexicanos contra M3xicanos, esa es la 4ta Transformación, donde solo unos cuantos se sientan los dueños del País y de su Gente, esto levanta y realmente ayuda a Andrés Manuel López Obrador, esta es su gente?………REAPARECE EN ESCENA UNO DE LOS GOBERNABLES. El Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, quien a últimas fechas ha sido blanco de ataques, algunos le llaman TRAIDOR, por haberse reunido con los hoy ACERRIMOS enemigos los del PRI, ahí se le cuestionó duramente por los simpatizantes de El Peje, ayer se le pudo ver a Navarro Quintero, acompañar al Gobernador Nayarita Antonio Echevarría García, ahí pareció ser una buena medida para acallar y dejar de recibir el golpeteo político, incluso ha sido vapuleado en el sentido de que, trae distanciamiento y la enemistad con mismo Delegado puesto por el mismo AMLO Arquitecto Peraza, quien también ha salido mal con otros Delegados, lo cierto es que el Galeno mantiene cierta distancia, pues no ha respondido a los ataques de los que ha recibido y continua con sus reuniones en todos lugares y con todos los sectores, a lo mejor por ello será llamado El Caballero De La Política”…….

.CORRIO FUERTE RUMOR DE LA DETENCION DEL DIPUTADO MAILO. No se confirmó si fue verdad lo que circuló en las Redes Sociales, donde Oswaldo González, hizo alusión a ese dato donde Ismael Duñalds Ventura, conocido como MAILO, había sido detenido con droga de la llamada cocaína, sin embargo no se daban más datos, incluso con fotografía y unos policías que lo llevaban, hasta el momento de hacer el comentario, no se supo si efectivamente, fue verdad o solo una información de mala leche de parte de detractores o distractores del Legislador de la zona sur, en el Municipio de Bahía de Banderas.