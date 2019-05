LA VOZ DE LA BAHIA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



MORENISTAS MALAGRADECIDOS Y DESVERGONZADOS.

Después de que ROBERTO SANDOVAL, los mantuvo y los llevó al triunfo electoral en Nayarit, ahora se curan en salud, cuestionan, señalan, se sientes Jueces y Parte, contra quien les otorgó recursos económicos, personal y político, no Vergüenza mucho menos CALIDAD, quienes se favorecieran y se sintieron Ganadores, ahora le tunden al que está siendo investigado y que se encuentra en el ojo del Huracán, ni modo entre PRIMORES te encuentres……..FABIAN MEDINA REGIDOR DE LA DEMARCACION 9. Le mete el acelerador a fondo, pues quiere aprovechar y alcanzar algo de los más de 500 millones de pesos que se aplicaran en todo lo largo y ancho de Bahía de Banderas, que con gestión del primer Edil, JAIME CUEVAS se anunció y se logró con la visita Presidencial y la firma de tal asignación en este Municipio, por lo tanto es válida la búsqueda y el haberse reunido con habitantes de la Sierra de Vallejo allá, por el rumbo de Aguamilpa, así que Fabián, hace lo propio para responderle a la gente, que le otorgó la confianza de darle el voto para que llegase al Cabildo, por lo tanto es regresarle a su gente algo de lo mucho que merecen los vecinos de la Demarcación número NUEVE, que abarca San Juan de abajo y la Sierra………OPERATIVOS DE TRÁNSITO Y POLICIA MUNICIPAL EN BAHIA. A unos días de que INICIE prácticamente la CACERIA, de los conductores y propietarios de vehículos tanto particulares como del servicio público que no estén al corriente de placas, los Subdirectores PEDRO BAÑOS Y EL CAPITAN CASTRO, están realizando coordinadamente, con la Policía Estatal y de Investigación, Operativos para bajar tanto el índice delictivo de los asaltos y robos en motocicletas a casa habitación, instituciones bancarias y peatonal, sin descuidar el que se haga del conocimiento a los propietarios de vehículos abandonados en la vía pública, que son utilizados por RATAS de dos y cuatro patas, dañinos para toda la ciudadanía de BIEN, el mal aspecto, ocupando espacio al igual guarida de alimañas, de esta manera se trata de bajar las estadísticas de ilícitos………PRECAUCION TEMPORADA DE HURACANES. Mucha prevención, mucho cuidado, mucha atención a lo que mediante los equipos de auxilio y distintas autoridades que estarán monitoreando el temporal de HURACANES, que están contemplados alrededor de 25 fenómenos y aunque se miden los vientos y fuerza, NUNCA, salen los pronósticos de los meteorólogos, ESO nos debe de mantener Alerta no Alarmados, lo que SI, es mantener adecuadamente la Prevención porque luego viene la Lamentación y finalmente SI HUBIERA, con el resultado no existe, por lo tanto como ciudadanos tenemos una importante tarea de cuidar y cuidarnos ante cualquier aviso de la naturaleza, que nos está devolviendo el gran daño que estamos haciendo al ecosistema, PERO ahora lo importante es estar al Pendiente.