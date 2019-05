LA VOZ DE LA BAHIA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



LA HERMOSA PROVINCIA

Ahora fue la beneficiada con la pavimentación de casi tres cuadras, por la EGIPTO, comprendiendo, la Montaña y Revolución, dicha OBRA, fue muy aplaudida y solicitada, pues en temporal de lluvias, se hacía una fuerte corriente que arrastraba lodo, basura y todo lo que se le atravesaba, incluyendo a los niños que acudían al KINDER, ahí se formaron con la Regidora Margarita Flores de la Demarcación de Mezcales, dijo que el Presidente es Benefactor de sus conciudadanos, Niños, Jóvenes y Adultos, vecinos y los que a partir de ayer ya, pueden transitar por esa moderna vía de comunicación, el Presidente Municipal JAIME CUEVAS TELLO acompañado de su Esposa, la señora Esperanza Berúmen de Cuevas también constató, la alegría, porras y aplausos de los beneficiados, al mismo tiempo que decía, «Siempre ha cumplido, me siento orgullosa de Jaime, en los años que llevamos de matrimonio, siempre he creído en el, porque es un hombre de compromisos y cumple con su palabra»………LE RENUNCIAN VARIOS SECRETARIOS DE ESTADO. AMLO, es sin duda un Presidente plagado de situaciones, que de NO ser por la aceptación del POPULACHO, su imagen por sus ocurrencias lo mantiene, sin embargo en varias decisiones NO, lo es tanto pues importantes funcionarios del Gabinete Federal, le han puesto sobre la mesa sus RENUNCIAS, como la de Gobernación, Seguridad Nacional y ayer del titular del IMSS, quien despotrico Verdades, sobre la pésima Administración de Andrés Manuel, que va dando tumbos en desatinadas situaciones, que de seguir así habrá mas que querrán tirar el arpa o dejar sus respectivas responsabilidades, aunque habrá quienes todavía están ENAJENADOS y dirán incluso buscaran tapar a su Presidente y buscarle algo malo al ex-funcionario, que expreso, ni Arrastrado ni Lambiscón»………..ORALES BANORTE SIN VALOR. Tal parece que la institución bancaria no solo genera DESCONFIANZA entre sus cuentahabientes, sino también en todas y cada una de las tiendas OXXO, pues ya no es posible, sacar o retirar dinero en efectivo, ni enviar o recibir depósitos de dinero o sea ninguna transacción de Banorte con Oxxo y ni modo, aunque la verdad esas tiendas se la llevan como la canción abusar y abusar, robar y robar, por todo te cobran comisión, que van desde los 8 hasta los 30 pesos, aunque sea mecanismo de Oxxo a Oxxo, pero otra más de es que no hay servicio de ninguna índole para hacer movimiento con Banorte, entre irresponsables y Tranzas, te veas……..HECTOR PIMIENTA, de oficio Doctor y reconocido el galeno, se mueve tranquilo, despacio, nadando en aguas mansas, haciendo su labor como REGIDOR, apoyando, gestionando, trabajando por su Demarcación de La Cruz De Huanacaxtle, asistiendo a las sesiones de cabildo, analizando, escuchando, viendo y desmenuzando lo que sus compañeros, hacen, esta situación lo pone como uno de los que sin tanto aspaviento cumple su cometido tanto en su trabajo profesional como político, por lo tanto la tranquilidad se le observa y le reditúa el respeto y reconocimiento de sus compañeros Ediles