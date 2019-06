El Toro por los Cuernos, ponen freno al SUTSEM y su voracidad

Por Francisco Javier Villa

Lo que se debía haber hecho desde hace años, el jueves pasado lo hizo el congreso del estado de Nayarit gracias a la iniciativa que el gobernador Antonio Echevarría García les hizo llegar a los diputados.

Se acaba de aprobar la Ley Burocrática que deroga el Estatuto Jurídico para el Estado de Nayarit por 20 Diputados a favor y una abstención.

Aunque esta iniciativa y acuerdo legislativo ahora, pondrá un alto total a la voracidad del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) quienes están ahogando las finanzas no sólo del gobierno del estado, sino que también a los de los municipios quienes ya no aguantan a “este barril sin fondo” que ha hecho millonaria a su dirigente Águeda Galicia que no “suelta el hueso” mangoneando a su modo a los miles de burócratas afiliados a dicho sindicato los que le siguen entregando cuotas quincena por quincena que se va a engrosar a cuentas bancarias.

El joven gobernador y el congreso del estado terminan así, de tajo con el cacicazgo del Sutsem ante la imposibilidad de continuar pagando más de 50 prestaciones a las que los trabajadores tienen según el contrato colectivo de trabajo, entre las que se destacan 75 días de aguinaldo, pagar sueldos a comisionados a dicha organización sindical, compensaciones extraordinarias y hasta vehículos, no se diga combustible, festividades, regalos y mucho más que se han convertido en una enorme carga financiera para el erario público.

Imposible no darse cuenta de cómo los sutsemistas ahogan, día a día los presupuestos agotando casi todo en “gasto corriente” evitando así la realización de más obras de beneficio social.

«MALAGRADECIDOS Y PENDEJOS»; Así describe la lideresa del SUTSEM, Águeda Galicia, a diputados que traicionaron a los trabajadores por conseguir «un hueso», o sea que las promesas que los políticos les ha hecho a los del Sutsem por apoyarlos en sus campañas de proselitismo y haberlos “hecho llegar al puesto que ocupan gracias a los sindicalizados” hace que la siempre lideresa de ese sindicato se sienta traicionada porque no les cumplen sus solicitudes.

Los diputados aseguran que la aprobación de dicha iniciativa de ejercer su labor como patrones de los sindicalizados es el primer paso para evitar que sigan medrando el erario público, y la verdad es cierto que los sutsemistas tienen apoyos hasta para transporte (aunque vivan en Valle de Banderas), vacaciones a cada rato, unas horas menos en sus labores cotidianas, que en pocos años las nuevas generaciones de burócratas tendrán otro tipo de actitud paras su contratación, y lo mejor es que el Sutsem tendrá que rendir cuentas del manejo de sus cuotas sindicales al menos cada 6 meses y eso hará que Águeda Galicia por fin deje el mando a otro líder que no los ha dejado llegar.

Ahora sólo resta que los 20 municipios hagan lo mismo, que sigan el ejemplo del gobernador para aprobar en sus ayuntamientos que síndicos y regidores se quiten la modorra para frenar a la voracidad de los líderes del Sutsem, ya que eso ha hecho que muchos municipios no puedan hacer obra pública porque los presupuestos se terminan en los bolsillos de los sindicalizados.

El desorden que hicieron los trabajadores enviados por la lideresa del Sutsem a la Cámara de Diputados, obligó a los legisladores usar una sede alterna en donde aprobaron este punto álgido que tiene muy enojados a muchos, pero más felices a muchos más que por fin tendrán la seguridad de que les harán obras que tanto necesitan en sus colonias.

Por el momento muchos de los legisladores que tienen aspiraciones no hablarán de eso, aunque saben que son más los que los apoyan que los sindicalizados que no tienen esa fuerza de poder político que tanto pregonan, y eso lo vamos a ver si Águeda Galicia forma ese nuevo partido político en Nayarit, al menos en Bahía de Banderas ya vimos como en dos ocasiones, en la mismísima cabecera municipal no pudieron hacer ganar a sus líderes como regidores, que esperanzas de que puedan hacer ganar a un candidato a la presidencia municipal