LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS Y MATÍAS VERDIN

Arranca la Semana Del Medio Ambiente, en Bahía, HOY será con el programa de Separación de Residuos, mañana Limpieza de Vialidades, posteriormente Reforestación y para finalizar Limpieza de Playas, esto es para que la población tenga conciencia y cuide su medio ambiente, que es tan necesario para una mejor condición de vida y prevenir los daños posteriores a el calentamiento global y sus consecuencias en Ríos, Arroyos, Mares y Playas, por ENDE, el Municipio de Bahía a cargo de Jaime Cuevas como primer EDIL y el Arquitecto Matías Verdín titular del Medio Ambiente……..RETENES Y MÁS RETENES. Por doquier en Puerto Vallarta, COSA que raya en lo ABSURDO, pues no es multa es quitar, recoger, llevar o detener el vehículo ya sea Motocicleta o automóvil, si no traen licencia, placas, casco, ahora la novedad CHALECO REFLEJANTE, de lo contrario al corralón, en automóvil, si no trae licencia, calca, placas, cinturón, usted y su acompañante, silla del bebé, que vaya debidamente con el cinturón de seguridad y que vaya en la parte trasera del carro, si lleva el cristal delantero, si lleva su parabrisas sucio, el carro sucio, bueno hasta porque vaya volteando a saludar a sus conocidos, en fin Aguas, porque hasta a las Fuerzas Armadas y Federales, los Estatales se cobijan para cometer toda clase de tropelías disfrazadas de LEGALES, poco o nada les importa si van mujeres, niños o ancianos, todo sea por hacer cumplir reglamento, aunque sean en perjuicio de toda la sociedad Vallartense y Turistas Locales, Nacionales y los que se pongan de modo, lamentable, pero una realidad…….60 AÑOS CUMPLE SAN JOSÉ. Alegres, Entusiastas y Participativos los habitantes de esta población, que inició con un Presupuesto de 100 pesos para los gastos varios, por ello se revelará una placa conmemorativa, en alusión a rango de 1946 habitantes en la actualidad suman más de 23 mil habitantes, más sorpresas, el inicio será a las 7 y media de la tarde, todo se hará para festejar en grande este evento………DIPUTADOS DE AZUETO. Podrán disfrutar del receso legislativo, regresar a sus distritos, visitar sus casas de gestión, enlistar peticiones, sostener encuentros y buscar con los Presidentes Municipales, algunas soluciones de pronta recuperación o irse de vacaciones y olvidarse de lo tedioso y estresante de las últimas sesiones en la Cámara de Diputados, visitar a sus familiares dentro y fuera del Estado, irse a la playa, a encerrarse con amigos, amigas, pasear y darse una escapadita, dinero hay, pues ganan bien, PERO, en lo que utilicen su tiempo es cosa de ELL@S.