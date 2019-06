Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Solo tres diputados locales, Margarita Morán, Abelino Aguirre y Rodolfo Pedroza, sabían lo que estaban haciendo; los demás votaron por inercia; la ley ANTISUTSEM salió de la Secretaría General de Gobierno, la cual es presidida por Antonio Serrano Guzmán; pero nadie llegó a imaginar lo que pasaría en el internet tan pronto la aprobaron los honorables tribunos: cientos de memes en las redes sociales, dándole hasta con la cubeta al Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García; si Toñito no sabía cómo es vista su gestión por el pueblo, hoy ya sabe que no las tiene todas consigo.

Es hora de dar otro golpe de timón antes de que los esposos Serrano Morán le incendien la plaza. En su momento, se atrevió a quitarse de encima a los hermanos Montenegro Ibarra, Jorge y Liberato; para enfrentar con éxito lo que se le viene encima, mínimo debe renunciar a Toño Serrano, pero a la voz de ya. De esta forma quedará muy en claro que quien gobierna nuestra entidad se llama Antonio Echevarría García y no Toño Serrano, quien pensó que vengaría al Gobernador cuando armó la puñalada trapera contra los trabajadores. Toño Serrano y complotados fuera de control, se asocian para ganar posiciones políticas; Margarita Morán va por la presidencia municipal de Tuxpan, pero antes pretende imponer como magistrado a su hijo mayor; Pedroza y Abelino quieren ser diputados federales. Lástima Margarita, les juraste amor eterno a los trabajadores del SUTSEM, los cuales te apoyaron para que llegaras al cargo de diputada local y así les pagas, pagándoles con una traición. A Toñito ni siquiera lo consultaron para lo que pretendían realizar; pero a Polo Domínguez lo chamaquearon y eso nos da a entender que adentro del Congreso gobierna una mafia controlada por Pedroza, Morán y Aguirre. Lo bueno del asunto es que la trastada se puede corregir, antes que crezca la bola de nieve; está en juego el honor de Toñito y el futuro político de Polo Domínguez, el cual ya se maneja como el más viable candidato a Gobernador por la alianza del 2021 entre PAN y PRD.

Los votos de Águeda son muchísimos y aquel aspirante que se ponga guapo con el SUTSEM, amarra la que sigue; por ello hay que seguir el curso de los acontecimientos; verdaderas chuchas cuereras en materia laboral, ya tienen preparados sus argumentos para echar abajo la reforma echa al vapor por 25 legisladores, entre ellos Adahan Casas, otro que les ha jurado amor eterno a sus amigos sutsemistas.

Existe la presunción de que hubo sobrecitos de vida suero oral a los que levantaron el dedo sin ninguna reserva; cosa que no sería nada extraño, conociendo la calidad moral de casi todos los diputados que han ocupado una curul en el Congreso. No me consta, pero dicen que Pedroza y Margarita, anduvieron diciendo que eran instrucciones del señor Gobernador aprobar la ley antisutsem, para acabar con el poderío de la señora Águeda, misma que supuestamente se reunió con Andrés Manuel López Obrador, para echarle tierra a Toñito. Si esto fuera cierto, que no lo dudo, deja en claro el poco respeto que le tienen al Jefe del Poder Ejecutivo, la tripleta de legisladores complotados, quienes desde luego reciben órdenes del Secretario General de Gobierno que se siente Gobernador. Toño Serrano se entregó a la dolche vita, cayendo en el mismo error que han cometido otros funcionarios de ese tamaño; maneja para empezar un presupuesto que le da tres comidas al día en los mejores restaurantes de Tepic; gasolina y hospedaje donde caiga la noche, más un sueldo que no lo gana ni el Presidente de la República. De diputado local de tercera categoría brinca al cargo del segundo hombre fuerte de Gobierno del Estado, cosa que lo hizo cometer error tras error; el señor Serrano ya no consultaba al jefe de jefes, le pasó lo mismo que al Güerito que de la Fiscalía General pasó a una suite de lujo en la cárcel de máxima seguridad de Brooklyn, Nueva York. No todos están preparados para lidiar con el poder y por desgracia Toño Serrano no escapó a la tentación de sentirse al margen de su jefe Toñito Echevarría. Alzheimer o amnesia, la verdad no me explico que le pasó a Serrano, el hombre que está a punto de caer cuando pudo seguir sin problemas, no olvidando que la gente votó por Toñito y no por él. Los errores en política se pagan muy caros y si no pregúntenle al profesor Práxedes García Acevedo, cuando Don Emilio González, Gobernador, le preguntó quién mandaba en Santa María del Oro, él o su vieja. No supo que decir, Don Emilio lo quitó del cargo de Alcalde y durante muchísimos años, vivió en el ostracismo…PALESTRAZO: no le hagan al cuento, si quieren agarrar a Juan López Salazar, búsquenlo en su casa del INFONAVIT El Mirador; para hacerlo que regrese lo que les robó a los miembros de la gloriosa Universidad Autónoma de Nayarit, la pista más grande de aviadores, entre los que sobresalen mi hermano Francisco Javier Castellón y Beto Rivera.