LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



EL APÓSTOL DE JESÚS EN GRAVES PROBLEMAS

El Estado de California, a través del Fiscal, acusa de muchos delitos al hijo de SAMUEL, que de igual manera le dejó a su hijo NAASON JOAQUÍN, ahora detenido en el extranjero, mientras algunos de sus simpatizantes, Oran, Gritan, Llorar, Piden y Aseguran que es INOCENTE, aunque quien lo acusa habla de violación, filmación y trata de Niños, algo grave, aquí, allá y en todo el mundo, la posible podredumbre, caprichos y excesos que da el Poder de la fe, de millones de personas, que en varias religiones se dan estas acciones, que creen ser «enviados, representantes y en éste caso APÓSTOL» son unas de las mismas facetas para aprovechar y enriquecerse a costa de la humanidad que se cree de las palabras y los hechos, donde son «Bautizados, limpiados y sanados» por los falsos redentores bajo el disfraz de Pastores siendo unos Lobos sedientos de Carne, Dinero y Poder, aunado al abuso, PERO lo bueno dentro de lo malo, es que se les llega su tiempo, así como tiempo que se enriquecieron, LUEGO Tenemos, qué si un Juez lo exonera por el perdón de la familia de las víctimas, eso ayuda a que salgan libres y todavía se dicen INOCENTES, claro está el repartir varios millones de dólares y YA, salieron, imperara la LEY DEL BILLETE VERDE!!……..POR UN CONTRATO QUE LES GANARON. Empresarios del Transporte, desfilaron e hicieron su escándalo, mediante sus pesadas unidades, por Bucerías, Crucero de Mezcales, Jarretaderas y el Módulo, logrando crear un CAOS, se dicen agraviados, cuando son quienes viven de los verdaderos trabajadores, aunque sin los Empresarios no hay Trabajo y sin Trabajadores no hay Empresarios, algo sinceramente que es entendible y para otros es sólo un juego de palabras y acertijo, lo que si son señalados con Índice de Fuego los SALDAÑA Y LUCAS, que a toda costa, quieren quitarles el sustento a las familias de los verdaderos entusiastas trabajadores del volante en los camiones, encabezados por Juan José Becerra y primero son los que se dedican a sudar para mantener a sus hijos y esposas tras jornada extenuante, tras el volante de sus pesadas unidades, capoteando el calor, frío, sol, lluvia y en caminos riesgosos, para que los Saldaños y Lucasios, se llenen las bolsas de dinero a costa de los empleados, Baquetones, Voraces y Sinvergüenzas!!…………INSEGURIDAD POR AQUÍ Y POR ALLÁ. Se ven Militares, Marinos, Federales y hasta algunos con PN en sus antebrazos de los uniformes, recorren caminos de terracería, poblados, ranchitos, colonias, barrios y calles, detienen, revisan y los resultados? NADIE informa nadie dice nada, PERO esto NO, para no, merma, los asaltos, robos, abrir las casas habitación, con marros y cincel, los robos de motos, de carros, bicicletas y todo sigue igual, como la canción, nula es la presencia de las fuerzas federales en Bahía de Banderas, pues aquí todo sigue igual, tara,tara, tara, tarará,tarará!!